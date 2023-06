Bugdroid passe à la 3D !

Confirmé par Google cette semaine, nous allons bientôt voir un changement à Bugdroïde et le mot-symbole Android. Nous avons en fait vu Google commencer ce processus à partir de son stand CES en janvier, mais maintenant tout est confirmé et nous pensons que nous verrons un changement officiel lorsque Android 14 arrivera officiellement plus tard cette année.

Dans un commentaire transmis à 9to5Google, l’équipe de Google a déclaré : « Nous présentons certains éléments de notre nouvelle identité de marque sur diverses surfaces, y compris notre stand CES du début de l’année et d’autres supports de campagne tels que des publicités numériques et des bannières. Nous aurons plus à partager dans les mois à venir.

Alors, quels sont exactement les changements ? Disons simplement que les seules personnes qui remarqueront ou même s’en soucieront sont celles qui lisent les blogs Android (c’est-à-dire les nerds comme vous et moi). Le logo Android est une tête plate de Bugdroid depuis un certain temps. Avec le changement, cette tête aura une apparence 3D, comme on le voit ci-dessus. Pour le mot-symbole, Android s’affiche généralement sous la forme « androïde », avec la minuscule « a ». Le nouveau mot-symbole amélioré s’affiche sous la forme « Android », avec le « A » majuscule.

Comme je l’ai dit, c’est des trucs de nerd.

Google mentionne spécifiquement qu’ils partageront davantage dans les mois à venir. Est-ce une confirmation de la chronologie Android 14 ? Cela nous ressemble.