Bugatti vend aux enchères sa dernière voiture purement à essence et elle est accidentellement unique en son genre – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Bugatti vendra sa toute dernière supercar purement à essence lors d’une vente aux enchères à Paris le 1er février 2023. Le modèle unique en son genre devrait se vendre pour des millions de dollars.

C’est une voiture qui, d’après Bugatti, n’aurait jamais dû être vendue à l’origine.

La Bugatti Chiron Profilée a été développée, à partir de fin 2020, comme l’une des nombreuses versions de la Chiron, le modèle principal de Bugatti. Bugatti a toujours dit que seulement 500 Chirons seraient fabriquées. Cette 500 comprend quelques variantes, telles que la Chiron Sport, la Chiron Pur Sport et la Chiron Super Sport, chacune avec différents degrés de vitesse de pointe, d’accélération et d’agressivité dans les virages. (Bugatti a également fabriqué quelques autres modèles, tels que le Mistral et le Divo, qui partagent l’ingénierie avec le Chiron mais sont considérés comme des modèles distincts.)

Alors que la Chiron, avec son moteur 16 cylindres turbocompressé capable de produire près de 1 600 chevaux, offrait des performances étonnantes, la Pur Sport offrait une direction et une suspension plus agressives et des accélérations encore plus rapides. Mais certains clients étaient intéressés par quelque chose qui était un mélange des deux, offrant les performances de la Pur Sport mais avec un style plus doux.

Les ingénieurs et designers de Bugatti ont donc commencé à travailler sur une nouvelle variante de la Chiron avec les capacités de performance d’une Pur Sport mais avec un design plus élégant et fluide. La Profilée a une calandre plus grande et des prises d’air avant plus larges que la Chiron de base pour absorber plus d’air afin de refroidir le gros moteur. La transmission a également été révisée pour des rapports de démultiplication plus courts afin de fournir une accélération plus rapide et le moteur est autorisé à fonctionner à des vitesses plus élevées. La Profilée est le modèle Chriron qui accélère le plus rapidement, selon Bugatti. Il est capable de passer de zéro à 100 kilomètres à l’heure, ou 62 miles par heure, en seulement 2,3 secondes et de 200 km/h, ou 124 mph, en 5,5 secondes. Capable d’atteindre 236 milles à l’heure, il a également une vitesse de pointe plus élevée que la Pur Sport, mais toujours pas aussi élevée que certains autres modèles Bugatti qui peuvent, du moins en théorie, atteindre 300 milles à l’heure. Le nom, Profilée, vient d’un type de carrosserie élégante en forme de larme utilisée sur certaines voitures Bugatti célèbres des années 1930.

À un moment donné, cependant, les dirigeants ont réalisé que les 500 modèles Chiron auraient déjà été commandés avant que la Profilée puisse être proposée aux clients. Néanmoins, ils ont décidé de mener à bien cette voiture, sur laquelle les ingénieurs du modèle de développement travaillaient. La voiture a été certifiée pour rouler légalement sur les routes européennes et sera maintenant vendue.

Le constructeur français de voitures ultra-luxe avait précédemment indiqué que le cabriolet W16 Mistral, dévoilé en août dernier, serait son dernier modèle de voiture à essence. Seulement 99 de ces voitures seront fabriquées à un coût d’au moins 5 millions de dollars chacune. Mate Rimac, directeur général de Bugatti Rimac, la société mère de Bugatti, a déclaré que le prochain modèle haute performance de Bugatti sera un hybride rechargeable avec un autre type de moteur à essence.

RM Sotheby’s n’a pas répondu aux questions sur la valeur estimée de la Profilée. Hagerty, une société qui suit de près les valeurs des voitures de collection et qui possède une société d’enchères concurrente, Broad Arrow, a estimé qu’elle pourrait valoir entre 6 et 8 millions de dollars. Le caractère unique de la voiture rend difficile l’évaluation de sa valeur, car il n’y en a littéralement jamais eu de semblable à vendre auparavant.

“Il suffit de deux soumissionnaires motivés pour que cela aille beaucoup plus haut”, a déclaré le porte-parole de Hagerty, Jeremy Malcolm, dans un e-mail.

