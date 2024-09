Bug Hall, la star de Little Rascals, fait face à des critiques pour avoir qualifié son fils nouveau-né d’« héritier » et ses filles de « plongeuses »

La star de Little Rascals, Brandon « Bug » Hall, fait face à des critiques après avoir plaisanté en disant que son fils nouveau-né serait son « héritier » et que ses filles aînées ont été décrites comme des « plongeuses ».

Hall, qui a joué le rôle d’Alfalfa Switzer dans le film de 1994, a suscité l’indignation des fans lorsqu’il a annoncé mardi la naissance de son cinquième enfant et premier fils, Mark Athanasius Chad Anthony Hall-Barnett.

« J’ai un héritier », a déclaré Hall posté sur X à côté d’une série de photos du nouveau-né et de sa femme Jill à l’intérieur de la chambre d’hôpital.

Cependant, les fans sur les réseaux sociaux se sont demandé pourquoi il n’avait pas mentionné ses filles aînées.

L’enfant star Bug Hall fait face à des critiques pour avoir qualifié son fils nouveau-né d’« héritier » et ses filles de « plongeuses ». bug_hall/Instagram

L’acteur a riposté aux internautes en soulignant qu’il avait déjà quatre filles et a écrit : « J’ai dit héritier, pas laveur de vaisselle. »

La réponse de Hall est désormais relayée sur les réseaux sociaux, les fans le qualifiant d’« horrible » et de « dégoûtant ».

Bug Hill a annoncé la naissance de son nouveau-né sur les réseaux sociaux mardi. bug_hall/Instagram

Bug Hill a déclaré que son fils serait son « héritier » malgré ses quatre filles. bug_hall/Instagram

« Je prie Dieu de protéger ces précieuses petites filles de votre toxicité et de votre dégoût de soi projeté jusqu’à ce qu’elles soient assez grandes pour vous renier », a écrit un utilisateur de X.

« Vous êtes dégoûtant. Vous rabaissez publiquement vos filles pour essayer de générer des clics de colère », a commenté un autre.

La star a défendu sa blague auprès des critiques qui ont inondé son message de célébration, affirmant que lui et sa femme Jill avaient partagé un « bon rire » à la suite de cette remarque.

« J’ai fait la même blague à ma femme pendant qu’elle était en travail. Nous avons tous les deux bien rigolé. Même si c’est difficile à comprendre pour vous, la plupart des gens normaux sont toujours pleins d’humour et de joie. Reste malheureux, grognon », a-t-il écrit à une personne qui avait suggéré à sa femme de divorcer à cause de ses remarques.

Hall a défendu ses propos et a riposté aux critiques. X

Hall a également répondu à quelqu’un qui demandait pourquoi son fils nouveau-né avait un trait d’union dans son nom.

« J’ai légalement pris le nom de famille de mon beau-père avant de me marier, car je voulais lui rendre hommage en donnant son nom à ma famille. C’est un homme formidable qui m’a élevé depuis que j’étais tout petit. À l’époque, je ne pensais pas que c’était une bonne idée de me débarrasser de mon nom professionnel, d’où le trait d’union », a répondu Hall,

Sur son profil X, Hall se décrit comme un « patriarche de 5 femmes », un « moraliste médiéval » et un « patriote ».

Lui et Jill se sont mariés en février 2017.

Après avoir connu la célébrité en tant qu’enfant star dans les années 90 grâce à « Les Petites Canailles », Hall a continué à faire du doublage dans le film d’animation « Hercules » et plus récemment a joué dans des épisodes de séries comme « Castle » et « CSI : Crime Scene Investigation ».

Bug Hill a joué le rôle d’Alfalfa dans le film « Les petites canailles ». ©Universal/Avec l’aimable autorisation d’Everett Coll

Son dernier crédit dans l’industrie du divertissement remonte à 2020, la même année où il a été arrêté à Weatherford, au Texas, pendant le week-end de la fête des pères pour avoir prétendument inhalé un dépoussiéreur.

Un rapport de police obtenu par Fox News Les personnes qui ont signalé l’incident ont affirmé à la police qu’il y avait « quelqu’un près de la benne à ordures qui soufflait ».