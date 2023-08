Buffy Sainte-Marie se retire des performances live

Buffy Sainte-Marie a annoncé qu’elle se retirait des performances live.

Une déclaration annonçant sa décision citait des facteurs tels que des problèmes de santé liés aux voyages et des défis physiques inhibant les performances.

« J’ai pris la décision difficile de me retirer de toutes les représentations prévues dans un avenir prévisible », a déclaré Sainte-Marie dans le communiqué. « Des mains arthritiques et une récente blessure à l’épaule m’ont empêché de performer selon mes normes.

« Sincères regrets à tous mes fans et à ma famille, à mon groupe et aux équipes de soutien qui rendent tout cela possible. »

La légendaire auteure-compositrice-interprète, qui est au début des années 80, a suggéré en septembre que des performances à Ottawa et à Vancouver faisaient partie de ce qu’elle a dit être « probablement sa dernière tournée ».

Sainte-Marie, dans une interview avec La Presse canadienne à l’époque, a déclaré qu’elle réduisait ses vols, ce qui signifiait moins d’apparitions, après un été difficile qui comprenait un combat avec COVID-19 et était bloquée au moins deux fois alors que les compagnies aériennes subissaient d’innombrables retards. et les annulations.

« Je ne dis pas que je ne jouerai plus jamais », avait-elle déclaré. « Ce n’est pas comme: ‘Elle va prendre sa retraite.’ Je ne suis pas dans le monde des affaires, j’ai pris ma retraite plusieurs fois sans jamais parler de retraite.

« Je vais juste le raccrocher. »

Un prochain festival de musique en Colombie-Britannique a déjà annoncé son intention de la remplacer.

La ville de Burnaby a déclaré dans un communiqué que le groupe indie-folk américain Fleet Foxes prendra la place de Sainte-Marie au Burnaby Blues + Roots Festival, qui aura lieu le 12 août.

L’artiste et militante crie a des racines dans la vallée de la Qu’Appelle en Saskatchewan et a été adoptée par une famille américaine du Massachusetts.

En 1982, Sainte-Marie est devenue la première personne autochtone à remporter un Oscar en tant que coscénariste de « Up Where We Belong » pour le film « An Officer and a Gentleman ».



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 août 2023.