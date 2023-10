L’auteure-compositrice-interprète Buffy Sainte-Marie a répondu aux questions sur son ascendance autochtone qui devraient être soulevées dans un reportage de CBC diffusé cette semaine.

“J’ai toujours eu du mal à répondre aux questions sur qui je suis”, a déclaré Sainte-Marie, 82 ans, dans un communiqué publié jeudi. “Grâce à cette recherche, ce qui est devenu clair, et ce sur quoi j’ai toujours été honnête, c’est que je ne sais pas d’où je viens ni qui étaient mes parents biologiques, et je ne le saurai jamais.”

Les questions sur l’ascendance autochtone de Sainte-Marie devraient être au cœur d’un prochain épisode de l’émission documentaire d’information de CBC, The Fifth Estate.

“Les affirmations d’une icône sur l’ascendance autochtone sont remises en question par des membres de la famille et par une enquête qui comprenait des documents généalogiques, des recherches historiques et des récits personnels”, explique la description d’un épisode diffusé vendredi.

Chuck Thompson, de la CBC, a déclaré jeudi dans un courriel envoyé à La Presse Canadienne : « Au-delà de ce qui est dans la description du programme, nous n’avons rien d’autre à ajouter. »

CBC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CTV News.

«Je suis fier de mon identité amérindienne et des liens profonds que j’entretiens avec le Canada et ma famille Piapot», a déclaré Sainte-Marie. « Mon identité autochtone est enracinée dans un lien profond avec une communauté qui a joué un rôle profond dans l’élaboration de ma vie et de mon travail.

Le site Internet de Sainte-Marie la décrit comme une « auteure-compositrice-interprète crie » qui « serait née en 1941 dans la réserve de la Première Nation Piapot en Saskatchewan et enlevée à ses parents biologiques lorsqu’elle était bébé ».

Selon son site Internet, Sainte-Marie a été adoptée et élevée dans le Maine et le Massachusetts par un « couple visiblement blanc ».

“En tant qu’enfant, la mère adoptive de Buffy s’est identifiée comme faisant partie des Mi’kmaq, mais connaissait peu la culture autochtone”, indique le site Web, faisant référence aux peuples des Premières Nations du nord-est. “Elle a encouragé Buffy à découvrir les choses par elle-même lorsqu’elle sera grande.”

Dans sa déclaration de jeudi, Sainte-Marie a déclaré qu’elle avait appris son ascendance autochtone grâce à sa mère et grâce à ses propres recherches.

«Ma mère m’a dit beaucoup de choses, notamment que j’avais été adoptée et que j’étais autochtone, mais qu’il n’y avait pas de papiers d’identité comme c’était courant pour les enfants autochtones nés dans les années 1940», a déclaré Sainte-Marie. “Plus tard dans ma vie, en tant qu’adulte, elle m’a dit certaines choses que je n’avais jamais partagées par respect pour elle et que je déteste partager maintenant, notamment que je suis peut-être née du “mauvais côté de la couverture”.”

Le site Web de Sainte-Marie la présente comme « la première personne autochtone à remporter un Oscar » pour la chanson à succès de 1982 « Up Where We Belong » du film An Officer and a Gentleman. D’autres chansons notables de ses six décennies de carrière incluent « Now That the Buffalo are Gone », « Cod’ine » et « Universal Soldier », qui ont été reprises par Donovan et Glen Campbell. Elle est également connue pour son activisme sur les questions autochtones.

Le puissant premier album de Sainte-Marie, “It’s My Way”, sorti en 1964, a consolidé son statut sur la scène musicale folk en plein essor des années 1960. Son dernier album studio “Medicine Songs” est sorti en 2017.

En août, Sainte-Marie a annoncé qu’elle se retirerait des spectacles live, invoquant des problèmes de santé et des défis physiques.

“J’ai pris la décision difficile de me retirer de toutes les représentations prévues dans un avenir prévisible”, a déclaré Sainte-Marie dans un communiqué du 3 août. “Des mains arthritiques et une récente blessure à l’épaule m’ont empêché de performer à mon niveau.”



Avec un dossier de La Presse Canadienne