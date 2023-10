Buffy Sainte-Marie, une musicienne connue pour ses décennies d’activisme autochtone, dit qu’elle a toujours été honnête en disant qu’elle ne sait pas d’où elle vient ni qui sont ses parents biologiques avant un reportage de CBC News qui soulève des questions sur ses revendications auprès des Premières Nations. ascendance.

“Je ne sais pas d’où je viens ni qui étaient mes parents biologiques, et je ne le saurai jamais. C’est pourquoi être interrogé de cette manière aujourd’hui est douloureux”, a déclaré Sainte-Marie jeudi dans un communiqué.

“A ceux qui remettent en question ma vérité, je dis avec amour, je sais qui je suis.”

Sainte-Marie, qui est au début des années 80, a déclaré avoir été contactée le mois dernier par CBC et a qualifié les allégations concernant son identité de « profondément blessantes ».

L’émission d’investigation phare de CBC, Le cinquième État, devrait diffuser vendredi un épisode intitulé Making an Icon, sur Sainte-Marie. Ses prétentions quant à son ascendance autochtone sont remises en question par les membres de sa famille, et l’enquête comprend de la documentation généalogique et des recherches historiques.

L’enquête sera disponible sur cbcnews.ca, sur Le cinquième Étatc’est YouTube canal le vendredi à 13 h HE et sur CBC TV et Le joyau de CBC à 21 heures

Sainte-Marie a également publié une vidéo sur les réseaux sociaux traitant du prochain épisode, affirmant qu’elle partageait son histoire depuis 60 ans. Elle se disait « une fière membre de la communauté autochtone profondément enracinée au Canada ».

“Mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne sais pas, sur lesquelles j’ai toujours été honnête. Je ne sais pas d’où je viens, qui sont mes parents biologiques ou comment je me suis retrouvé inadapté au sein d’un chrétien blanc typique. Je suis chez moi en Nouvelle-Angleterre”, a-t-elle déclaré dans la vidéo.

“J’ai réalisé il y a des décennies que je n’aurais jamais les réponses.”

L’auteure-compositrice-interprète Buffy Sainte-Marie est présentée en Saskatchewan pendant le tournage d’une émission spéciale de la CBC en 1994. (Bibliothèque d’images fixes de CBC)

La chanteuse a souvent parlé de son adoption

Sainte-Marie a acquis une notoriété dans les années 1960 grâce à son chant et à ses compositions, et ses chansons bien connues ont été reprises par Barbra Streisand, Elvis Presley et Janis Joplin. Elle est devenue célèbre pour ses chansons de protestation et ses apparitions dans Rue de Sesame.

On lui attribue le mérite d’être la première personne autochtone à remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1982 pour sa co-écriture. Là où nous appartenonsla ballade du film Un officier et un gentleman.

Sainte-Marie a parlé à plusieurs reprises de son adoption, affirmant qu’elle appartenait aux Premières Nations du Canada, mais qu’elle avait été élevée par Albert et Winifred Sainte-Marie, cette dernière s’identifiant comme faisant partie des Mi’kmaq, dans le Massachusetts.

Sa biographie autorisée de 2018 indique qu’il n’y a aucune trace officielle de sa naissance. On y dit qu’elle est probablement née Crie à Piapot, une Première nation de la vallée de Qu’Appelle en Saskatchewan, vers 1940. Nommée Beverly, elle était surnommée Buffy à l’école secondaire.

“Être né Cri dans les années 1940 au Canada, c’était être une personne qui n’était pas toujours comptée, du moins pas de manière formelle et légale”, indique la biographie. “Les actes de naissance de l’époque, particulièrement dans les réserves, étaient inégaux, et d’innombrables rapports font état de pertes ou de destructions d’actes.”

La biographie dit que Sainte-Marie a été adoptée pour des raisons floues.

Delia Opekokew, l’ancienne avocate du musicien, a été chargée de se pencher sur l’identité autochtone de Sainte-Marie.

Opekokew a déclaré dans un affidavit qu’elle avait mené des entretiens avec des membres des Premières Nations de la région à l’époque, notamment Noel Starblanket, ancien chef national de la Fraternité nationale des Indiens, qui est aujourd’hui l’Assemblée des Premières Nations.

Sainte-Marie chante lors d’un concert-bénéfice d’un week-end dans la réserve Piapot, au nord de Regina, le 8 septembre 1975. (La Presse Canadienne)

La famille d’adoption Piapot qualifie les allégations d'”ignorantes”

Starblanket a partagé une histoire orale disant que la famille avait expliqué que Sainte-Marie était née au nord de Piapot d’une femme célibataire “qui ne pouvait pas s’occuper d’elle”, puis avait donné le bébé à une famille américaine qui se trouvait dans la région, selon l’affidavit. .

Sainte-Marie a déclaré jeudi que sa « mère adulte », Winifred Sainte-Marie, lui avait dit qu’elle avait été adoptée et qu’elle était peut-être née « du mauvais côté de la couverture », c’est-à-dire née hors mariage.

Les récits de sa vie indiquent que Sainte-Marie a cherché des réponses sur sa famille biologique au début de sa carrière, ce qui l’a conduite à un couple de la Saskatchewan — Emile Piapot, petit-fils de celui qui était alors chef de la réserve Piapot, et Clara Starblanket, fille du chef de la réserve de File Hills.

La biographie indique que le couple « aurait eu une fille retirée de la réserve à l’époque de la naissance de Sainte-Marie ». D’autres récits indiquent que le couple a eu d’autres enfants qui sont décédés. Vers 1964, Sainte-Marie a été adoptée à l’âge adulte selon les traditions cries dans la famille Piapot.

“Mais nous n’avons jamais su si j’étais un [biological] parent ou pas”, a déclaré Sainte-Marie dans le livre.

Sainte-Marie, qui a annoncé qu’elle se retirait des concerts plus tôt cette année, a fait référence à sa relation avec la Première Nation Piapot dans un podcast plus tôt ce mois-ci, qualifiant certaines parties de l’histoire de légende urbaine.

Tout au long de sa carrière, des histoires contradictoires sur son adoption ont été publiées. Certains disent qu’elle était un bébé, d’autres qu’elle avait deux ou trois ans lorsqu’elle a été emmenée par la famille américaine. Certains disent que ses parents biologiques sont morts et que sa mère a été tuée dans un accident de voiture.

La famille Piapot a déclaré dans un communiqué que les allégations contre Sainte-Marie sont « blessantes, ignorantes, coloniales et racistes ». Ils ont affirmé que le chanteur avait été adopté de manière traditionnelle.

“Nous la revendiquons comme membre de notre famille et tous les membres de notre famille sont issus de la Première Nation Piapot. Pour nous, cela a bien plus de poids que n’importe quel document papier ou tenue de registres coloniaux”, a déclaré la famille.