Lorsque Buffy Sainte-Marie a été approchée pour faire l’objet d’un documentaire autobiographique, l’auteure-compositrice-interprète autochtone savait qu’elle ne voulait pas que le film ressemble à tout ce qu’elle avait fait auparavant.

Après tout, elle fait déjà l’objet d’un documentaire de 2006 de la cinéaste torontoise Joan Prowse, une biographie de 2012 de l’historien de Regina Blair Stonechild porte son nom; et l’écrivain de musique de Vancouver Andrea Warner a publié un livre sur Sainte-Marie en 2018.

“Je pense que beaucoup de documentaires ne sont que des têtes parlantes et c’est juste ennuyeux, non?” Saint-Marie a déclaré à Eli Glasner de CBC. “Quand ils sont venus me voir pour la première fois et m’ont demandé, j’ai expliqué que je n’étais vraiment pas intéressé à faire ça. Si je devais participer, je voudrais que ce soit créatif pour moi.”

“J’avais quelques idées sur le cinéma – sur la façon dont un film peut être de mauvaise humeur, de texture et d’émotion – et c’est ce qui m’intéressait le plus.”

En 2022 Buffy Sainte-Marie : Continuezqui a eu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto cette année, la vie de la musicienne de 81 ans est revisitée à travers des images d’archives, des photographies, des performances et des entrevues avec la femme elle-même.

REGARDER | Buffy Sainte-Marie le sujet d’un nouveau doc ​​TIFF :

Buffy Sainte-Marie discute d’un nouveau documentaire du TIFF sur sa vie L’icône de la musique autochtone s’entretient avec Eli Glasner de CBC à propos de Buffy Sainte-Marie : Carry It On et de la façon dont elle a utilisé ses chansons pour sensibiliser aux questions autochtones pendant six décennies.

La cinéaste de Winnipeg Madison Thomas, d’origine ojibwée/saulteaux, russe et ukrainienne, a réalisé le documentaire avec un scénario écrit par Warner.

“Je leur ai donné beaucoup de choix”, a déclaré Sainte-Marie, qui a parcouru sa collection personnelle de photographies et d’albums pour aider à compiler le matériel du film. “Écrits, coupures de journaux, vrais stéréotypes racistes… certains d’entre eux vraiment horribles et idiots… Je scannais ma petite tête.”

Née d’une mère crie des plaines et adoptée plus tard par un homme blanc et une femme mi’kmaq, Sainte-Marie a déclaré que la seule autre personne autochtone de sa ville était un facteur de la nation indienne de Narragansett qui a conçu des insignes autochtones pour les films.

Sa capacité à être musicienne professionnelle et son identité en tant qu’Autochtone — « Non, tu ne peux pas être Indienne, il n’y en a plus ici » — ont été refusées à l’école, la première parce qu’elle ne savait pas lire Notations européennes, dit-elle.

“En tant qu’adulte, j’ai découvert que j’étais dyslexique en musique exactement de la même manière qu’Einstein était dyslexique dans certains types de mathématiques. Si vous aimez ça et que vous en avez envie, vous y arrivez par un chemin différent. Donc, comme un horrible beaucoup de musiciens naturels dans ce monde, je joue à l’oreille.”

REGARDER | Sainte-Marie se souvient avoir rencontré la reine Elizabeth en 1977 :

Buffy Sainte-Marie se souvient de la première fois où elle a rencontré la reine Elizabeth L’auteur-compositeur-interprète raconte l’histoire d’une performance pour la reine Elizabeth et le premier ministre Pierre Trudeau au Centre national des Arts en 1977.

Parmi les plus grands succès de Sainte-Marie en tant qu’auteur-compositeur-interprète, mentionnons soldat universell’hymne pacifiste popularisé par le chanteur folk Donovan ; Jusqu’à ce qu’il soit temps pour toi de partir qui a été réenregistré par Elvis en 1972; et Maintenant que le Buffalo est partiune chanson de protestation sur le génocide culturel des peuples autochtones en Europe.

“Dans les années 60, ils ne l’achetaient pas quand j’écrivais Maintenant que le Buffalo est parti ou Mon pays : c’est de ton peuple que tu meurs. Il n’y avait ni vérité ni réconciliation. Et l’attitude était, ‘la petite Indienne doit se tromper'”, a-t-elle dit.

“Cinquante ans plus tard, [with] vérité et réconciliation maintenant, du moins au Canada… les gens sont au courant. Alors j’ai eu une idée. Je suis allé de l’avant dans mon temps, parce que je savais que c’était juste.”