Buffy Sainte-Marie a brisé les frontières du folk. Un documentaire raconte son histoire.

“Il y aurait des New-Yorkais très intelligents assis là pour entendre, pour la première fois, quelque chose qui se passait dans le nord de l’État de New York, juste dans leur quartier”, a déclaré Sainte-Marie la semaine dernière, lors d’un appel vidéo depuis son domicile à Hawaï. . A 81 ans, l’auteur-compositeur-interprète, qui fait l’objet de un documentaire American Masters qui fait ses débuts sur PBS mardi, est plein d’esprit et d’énergie vive; ses ongles étaient peints d’un bleu vif de plume de paon. « En ce qui concerne mes chansons sur les questions autochtones, les personnes les plus intelligentes dans la salle n’en avaient aucune idée. Ils n’avaient aucune idée que le traité le plus ancien des archives du Congrès était en train d’être enfreint dans leur État.

Comme la plupart des spectateurs des cafés folkloriques, la foule – qui comprenait ce soir-là un autre musicien en herbe nommé Bob Dylan – était en grande partie blanche; elle était d’origine crie. Elle a gratté quelques accords plaintifs sur sa guitare et, d’une voix forte et claire qui tremblait d’émotion, s’est adressée à eux dans une chanson intitulée “Now That the Buffalo’s Gone”, qui était à la fois une leçon d’histoire et un appel urgent à la justice concernant les préoccupations. comme la construction récente du barrage de Kinzua, qui avait déplacé des centaines de familles Seneca en Pennsylvanie et à New York.

Dylan a aimé ce qu’il a entendu ce soir-là et il a dit à Sainte-Marie qu’elle devrait commencer à jouer au légendaire Gaslight Cafe. Ses performances bourdonnantes là-bas ont conduit à un accord avec Vanguard Records; un an plus tard, elle a sorti son premier album indélébile, “It’s My Way !”, qui comprenait “Now That the Buffalo’s Gone”, ainsi que quelques autres chansons destinées à être reprises par d’innombrables artistes à travers les générations : la ballade anti-guerre émouvante “Soldat universel” et le déchirement « Co’dine », une histoire ancienne et malheureusement toujours d’actualité sur la dépendance aux opiacés. De nombreuses normes plus modernes suivront plus tard dans sa carrière, y compris des plats romantiques comme “Jusqu’à ce qu’il soit temps pour toi de partir” (La chanson de mariage d’Elvis et Priscilla, apparemment) et le hit pop des années 80 “Là où nous appartenons” de “Un officier et un gentleman”, pour lequel Sainte-Marie a remporté un Oscar – le premier jamais décerné à un Amérindien.





Pourtant, Sainte-Marie a déclaré: “Ce n’était pas du tout une question de carriérisme.”

“Je voulais écrire des chansons qui dureraient des générations”, a-t-elle déclaré. « Je me fichais de savoir si j’avais un coup. J’essayais d’écrire des chansons suffisamment significatives pour suffisamment de gens pour que, comme une chaise antique, les gens la creusent, l’apprécient, en prennent soin et la transmettent, car elle avait de la valeur et n’allait pas s’effondrer .”

Dans un sens, cela s’est certainement produit. Sainte-Marie est devenue incroyablement influente pour des artistes d’âges et de genres différents : Joni Mitchell, Robbie Robertson, Neko Case, les Indigo Girls, John Kay de Steppenwolf et le musicien classique Jeremy Dutcher sont tous des admirateurs vocaux. « Elle est une lumière brillante et massive et un guide pour tant de personnes », la musicienne autochtone lauréate du prix Polaris Tanya Tagaq, qui a collaboré avec Sainte-Marie sur un 2017 chanson, a déclaré lors d’un entretien téléphonique. “Elle l’était même quand elle était jeune, mais maintenant qu’elle est plus âgée, c’est presque comme si elle avait jeté les bases pour nous permettre d’élever la voix afin que nous puissions être entendus.”

Mais de nombreux fans de Sainte-Marie pensent également qu’elle n’a pas tout à fait obtenu son dû, en particulier aux États-Unis. Emily Sailers des Indigo Girls — dont la reprise endiablée de l’hymne de Sainte-Marie de 1992 « Enterrez mon cœur à Wounded Knee » a longtemps été un incontournable de leur set list – a déclaré lors d’une interview téléphonique: “Pour moi, c’est un nom familier.”

“Mais elle n’a pas eu cette carrière comme Dylan ou Joni ou même Joan Baez et certains des autres chanteurs folk de son époque”, a-t-elle poursuivi.