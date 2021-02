Charisma Carpenter accuse le directeur Joss Whedon d’inconduite sur le plateau, affirmant qu’il avait «abusé de son pouvoir» en travaillant avec elle sur ses émissions à succès Buffy contre les vampires et ange.

Le cinéaste, également connu pour son travail sur les films Les Vengeurs et Ligue de justice, n’a pas commenté les propos de l’actrice, qu’elle a postés sur Instagram le mercredi 10 février. Carpenter, 50 ans, a joué Cordelia Chase sur Buffy entre ses débuts en 1997 et 1999, après quoi elle est passée à un rôle plus important dans le spin-off ange, qui a mis fin à ses cinq saisons en 2004.

« Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises alors qu’il travaillait ensemble sur les plateaux de Buffy contre les vampires et ange», a écrit l’actrice.« Bien qu’il ait trouvé son inconduite amusante, cela n’a fait qu’intensifier mon anxiété de performance, me désemparer et m’éloigner de mes pairs. Les incidents inquiétants ont déclenché une condition physique chronique dont je souffre encore. C’est avec un cœur lourd et battant que je dis que je me suis débrouillé dans l’isolement et, parfois, de manière destructive. «

Dans son message, Charisma a déclaré que Whedon, 56 ans, lui avait fait honte pendant qu’elle était enceinte, lui avait demandé si elle prévoyait de garder son bébé et l’avait renvoyée après son accouchement.

L’actrice a accusé le créateur de la série de lui avoir fait «des menaces continues, passives-agressives de la renvoyer» et a dit qu’il la traitait de «grosse» à «ses collègues alors que j’étais enceinte de 4 mois». Le personnage de Carpenter est tombé dans le coma dans la quatrième saison de ange. Cordelia a été tuée lors de la cinquième et dernière saison de la série, qui a été créée en octobre 2003, plusieurs mois après que l’actrice lui ait donné naissance, ainsi qu’à son mari. Damian Hardypremier enfant, fils Donovan.