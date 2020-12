Pour le moment, Karl Dorrell et les Buffaloes du Colorado restent en mode veille.

Le décret: attendez un peu, juste au cas où ils seraient convoqués à Los Angeles en tant que remplaçant pour le match pour le titre du Pac-12 vendredi.

Sinon, les buffs éligibles au bol sont libres de programmer une partie. Autrement dit, si un autre ennemi de la conférence devient disponible, car ils n’envisagent aucun concours non-conférence.

Le Colorado était prêt à jouer en Oregon ce week-end avant que les Ducks ne soient promus au championnat des ligues contre le numéro 13 du sud de la Californie, laissant le Colorado sans siège dans une partie de chaises musicales. La bascule s’est produite après le retrait de Washington, représentant la Division Nord, en raison de COVID-19[feminine problèmes au sein du programme Huskies. Le Colorado remplacerait l’USC, les champions du Sud, si les chevaux de Troie ne pouvaient pas jouer.

À présent, les Colorado sont habitués à ajuster leurs plans à la volée.

Quelles sont les choses que je peux contrôler? Absolument rien…, a déclaré lundi Dorrell, l’entraîneur-chef de première année du Colorado, avant de découvrir que son match d’équipe avec l’Oregon était annulé. Il y a un certain nombre de choses qui pourraient se produire. Je ne sais même pas exactement ce que sont ces choses.

C’était la troisième fois que les Buffaloes (4-1, 3-1) étaient contraints de modifier leur horaire. Leur match contre Arizona State le 21 novembre a été annulé en raison de problèmes de virus au sein du programme Sun Devils. La semaine suivante, l’USC n’a pas pu jouer dans ce qui aurait pu être une confrontation dans la division sud en raison de COVID-19[feminine problèmes avec les chevaux de Troie (les buffs ont fini par planifier l’État de San Diego).

Le directeur sportif du Colorado, Rick George, a annoncé lundi soir que l’équipe ne cherchait pas d’adversaire en dehors du Pac-12.

Tout ce que veulent les buffles, c’est un lieu, un temps et, bien sûr, un adversaire.

Pour aller dans chaque semaine sans savoir qui vous allez jouer à cause de COVID, c’est juste qui est devant nous, a déclaré le garde offensif Casey Roddick. Au contraire, cette année nous a appris que nous ne sommes qu’une grande famille.

Dorrell a prévu de se présenter lundi avec son conseil de direction, un groupe d’environ 15 ou 16 joueurs représentant chaque classe qui apportent des sujets / préoccupations aux entraîneurs et les transmettent à l’équipe. Dorrell voulait aborder des choses telles que la façon dont ils envisagent de procéder avec la saison. La Conférence de la côte atlantique a récemment vu Virginia, Boston College et Pittsburgh décider de ne pas participer à des matchs de bowling. La NCAA a renoncé aux critères d’éligibilité au bol cette année en raison du coronavirus pandémie.

Notre objectif était d’arriver à un bol, et c’est réel, a déclaré Dorrell, dont le programme n’a pas fait d’apparition au bol depuis 2016. Mais c’était avant de vraiment passer par la monotonie d’une saison, et tous les changements et les reflux et coule, et perdre un adversaire et doivent ramasser l’État de San Diego. Nous avons beaucoup traité. Ces jeunes hommes ont beaucoup traité. Les entraîneurs ont beaucoup traité. C’est beaucoup d’anxiété et d’incertitude chaque jour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait bien si son équipe voulait sauter une apparition au bol, Dorrell a déclaré: «Tout et tout peut être compris dans cet accord. … Je veux faire ce qu’il y a de mieux pour cette équipe. Je veux réaliser les objectifs et les aspirations de nos jeunes hommes. Cela vient en premier. Eh bien, évaluez au fur et à mesure et voyez où les choses aboutissent.

Ces derniers jours ont été très émouvants pour les Buffaloes, commençant par une défaite 38-21 à domicile contre l’Utah pour terminer leur saison invaincue. Dans ce match, le Colorado a perdu le secondeur hors concours Nate Landman, au cœur de l’équipe, à la suite d’une blessure à la cheville qui a mis fin à la saison. Après le match, le quart de sauvegarde Tyler Lytle a annoncé sa décision d’entrer sur le portail de transfert.

Maintenant, une autre annulation et plus d’incertitude.

Evidemment avec ça COVID-19[feminine des trucs qui circulent partout, c’est très dur pour beaucoup de nos joueurs mentalement, physiquement, tout, a déclaré Roddick. Avoir l’opportunité de jouer à un jeu de bowling ne ressemble à rien d’autre dont nous aurions pu rêver, en particulier de venir ici à CU et de changer ce programme.

C’est évidemment quelque chose que nous voulons viser. J’allais en parler.

REMARQUES: Sur les réseaux sociaux, l’ailier défensif du Colorado, Antonio Alfano, a publié une mise à jour sur la gestion de ses crises d’épilepsie. Alfano, qui ne joue pas cette saison, a déclaré qu’il avait l’impression que mon diagnostic avait été mis de côté et sous-estimé. Cela fait deux mois que quelqu’un de CU Boulder ne m’a pas posé de questions sur mon épilepsie ou sur mon état de santé en général. Dorrell a déclaré: «Je suis profondément préoccupé. Nous devons faire mieux pour essayer de trouver une solution ici. Nous n’avons pas encore pu le faire.

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25