Buffon revient à Parme à 43 ans

Lorsque Gianluigi Buffon a fait ses débuts professionnels pour Parme en novembre 1995, la plupart de ses nouveaux coéquipiers n’étaient même pas nés. Si j’avais voulu vérifier ce fait sur Internet à l’époque, je ne pouvais pas le rechercher sur Google : j’aurais dû utiliser un moteur de recherche comme WebCrawler (il est toujours là, au cas où vous voudriez aller à l’ancienne) sur un navigateur comme Mosaic et j’espère que quelqu’un a téléchargé les dates de naissance des joueurs quelque part sur le Web mondial naissant puisque, de toute évidence, les clubs de football n’avaient pas de sites Web. (Leur première forme de technologie était les DVD de fin de saison.)

Cinq ans et demi plus tard, après avoir fait ses débuts pour l’Italie et s’être imposé comme l’un des meilleurs gardiens du monde, il a rejoint la Juventus en 2001 pour environ 54,5 millions d’euros. Ce n’était pas seulement un record du monde pour un gardien de but ; c’est un record qui durera 17 ans, jusqu’à ce qu’Alisson (62,5 millions d’euros) et Kepa Arrizabalaga (80 millions d’euros) déménagent respectivement à Liverpool et Chelsea.

Deux décennies – et 11 titres de champion, cinq coupes nationales et une Coupe du monde – plus tard, Buffon est de retour là où tout a commencé. Il n’est donc pas surprenant que Parme ait choisi la voie des super-héros en optant pour le hashtag #SupermanReturns dans sa vidéo de « bienvenue ».

« C’est un sentiment incroyable », a-t-il déclaré à ESPN. « L’idée qu’un athlète puisse redevenir le même après 20 ans, dans le même rôle qu’avant… wow… Je ne sais pas combien d’athlètes dans n’importe quel sport ont eu ce privilège. C’est quelque chose que je voulais absolument. .. »

Buffon a maintenant 43 ans. Il a soutenu Wojciech Szczesny à la Juventus au cours des deux dernières saisons, mais a quand même réussi à commencer 29 matches sur cette période – une taille d’échantillon suffisante pour savoir qu’il peut toujours contribuer sur le terrain. « L’âge n’est qu’un nombre » n’est bien sûr qu’un cliché, même si vous regardez Zlatan Ibrahimovic (39 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) et vous vous demandez s’il n’y a pas une part de vérité là-dedans. Bien sûr, les gardiens ont plus de longévité, mais Buffon est allé bien au-delà.

La faim est là, ainsi que la forme physique. Vous vous demandez combien de temps cela va continuer.

« J’espère que [Cristiano’s] pour que j’arrête d’abord », dit-il en riant. « Et j’ai une idée en tête du moment où ce moment peut être… mais je me réserve également le droit d’avancer ce jour ou de le reporter! »

Buffon a été interrogé sur sa longévité pendant de nombreuses années, offrant les réponses courantes auxquelles vous pourriez vous attendre. Professionnalisme, prendre soin de son corps, chance d’éviter les blessures graves, enthousiasme, bons gènes, désir – toutes ces choses sont probablement vraies pour les athlètes d’élite qui performent au-delà de leur âge. Mais Buffon va au-delà, citant des exemples de la façon dont vous pouvez utiliser l’âge pour réellement vous améliorer.

« Honnêtement, il y a de nombreux aspects dans lesquels vous pouvez vous améliorer au fil du temps », dit-il. « J’ai appris cette leçon quand j’avais peut-être 36 ou 37 ans. J’ai commencé à réaliser que si vous êtes sérieux à ce sujet, vous faites les choses de la bonne façon et vous êtes dans le bon état mental, vous ne cesserez jamais d’apprendre et de vous améliorer toi-même.

« Je suis parfaitement honnête, quand je me compare maintenant à ce que j’étais auparavant, je me suis amélioré dans un certain nombre de domaines, où peut-être avant j’étais plus faible. Évidemment, j’aurai diminué dans d’autres – c’est normal – mais dans l’ensemble, quand je me regarde objectivement, je n’ai pas l’impression d’être pire qu’il y a six ou sept ans. »

Gianluigi Buffon a déclaré à ESPN qu’il n’avait qu’un seul club en tête pour son prochain coup, et c’était Parme. Pier Marco Tacca/Getty Images

Tout le monde sait ce que l’âge nous fait. A un moment donné, vous perdez de la masse musculaire, de la force, de l’agilité, votre temps de récupération s’allonge : toutes ces choses vont de pair. Mais ce n’est qu’une partie d’être un gardien de but. Buffon cite l’expérience, la force mentale et la capacité de lire un jeu, tout cela a du sens. Mais il y en a d’autres aussi.

« Je vais vous donner un exemple très évident », dit-il. « J’ai toujours eu un très bon pied droit pour les passes. [Buffon was a midfielder until he was 14 years old.] Le jeu a évidemment évolué au cours des 25 dernières années et les gardiens sont invités à faire beaucoup plus avec leurs pieds qu’avant. J’étais bien avec ça, parce que j’étais très confiant sur ma droite. Ma gauche était OK, mais je ne l’utilisais vraiment que pour dégager le ballon ou pour frapper une passe courte – pour ne jamais la faire longue ou précise. »

« Mais ensuite, j’ai vraiment commencé à travailler dessus au milieu de la trentaine et je me suis vraiment amélioré », ajoute-t-il. « Je n’aurais jamais pensé que j’arriverais au point où mes coups de pied seraient presque égaux avec l’un ou l’autre pied, mais c’est là que je suis. Je crois sincèrement qu’avec la répétition, un entraînement sérieux et la mémoire musculaire, le tout avec le bon état d’esprit, presque rien n’est impossible pour un être humain. »

Retour à Parme. À son départ en 2001, ils sortaient d’un âge d’or : neuf top cinq consécutifs, deux victoires en Coppa Italia, une Coupe UEFA et une Coupe des vainqueurs de coupe. Ils ont eu la chance d’avoir des superstars, de Lilian Thuram à Gianfranco Zola, de Hernan Crespo à Fabio Cannavaro, de Claudio Taffarel à Tino Asprilla. Au cours des 15 années environ qui ont suivi, le club a fait faillite, deux propriétaires ont été condamnés à une peine de prison dans des affaires distinctes et Parme a été réformé dans les rangs amateurs.

Il y a un an, ils ont été rachetés par l’homme d’affaires de l’Iowa Kyle Krause et après avoir été relégué, Buffon recommencera en Serie B.

Buffon avait 17 ans et 295 jours lorsqu’il a fait ses débuts en équipe première pour Parme. À 43 ans, il est de retour entre les poteaux alors qu’ils tentent d’être promus en Serie A. Allsport/ALLSPORT

« Je les encourageais à rester debout toute la saison dernière – je suis un fan de Parme, après tout. J’ai rejoint l’équipe à 13 ans et je suis resté 10 ans », a déclaré Buffon. « Parme a lancé ma carrière. Ils m’ont aidé à devenir ce que je suis, et maintenant c’est peut-être à mon tour de les aider à redevenir formidables. Comme ils l’ont été auparavant et comme ils méritent d’être. Mais je veux être clair. Je n’ai pas choisi la Serie B : j’ai choisi Parme. »

Pour lui, la seule différence est que la remontée des échelons commence en Serie B, plutôt que vers le bas de la Serie A. Mais il sait où il veut les emmener.

« Parfois, vous avez de la chance, et ce club a beaucoup de chance d’avoir été repris par un gars comme Krause », dit Buffon. Et puis, contre toute attente, il sort une statistique. « Il est ambitieux et il a toutes les raisons de l’être. Quand vous parlez de Parme, vous parlez du quatrième club italien le plus titré d’Europe, en termes de trophées. Dans l’ensemble, nous sommes 16e. Nous devons respecter et honorer cette histoire. »

Quant à savoir quand il peut arrêter, il n’y a pas de date de péremption sur sa manche. Peu d’athlètes, dans n’importe quel sport, sont aussi introspectifs et ouverts que Buffon. Il y a quelques années, il a détaillé ses épisodes de dépression au début de la vingtaine, comment ils ont secoué sa conviction que « si vous avez de l’argent et du succès, vous ne pouvez pas être malheureux » et comment il a développé les outils pour faire face à ses problèmes de santé mentale.

Dans un monde sportif souvent macho et chargé de testostérone, c’est une voix rafraîchissante et un rappel que même ce Superman avait sa kryptonite, un défi qu’il a reconnu, relevé et surmonté.