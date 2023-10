Buffett profite des fluctuations des prix : « La volatilité est un énorme plus »

La volatilité est de retour et l’icône de l’investissement Warren Buffett pense qu’il ne faut pas avoir peur. Un rapport explosif sur l’emploi en septembre, la hausse des rendements obligataires et les attentes de taux d’intérêt plus élevés pendant un certain temps ont récemment alimenté de fortes fluctuations des prix sur le marché boursier, laissant les investisseurs nerveux. Le PDG de Berkshire Hathaway estime que la volatilité ne devrait pas avoir d’importance pour ceux qui considèrent leurs actions comme de petites entreprises. « Si vous possédez des actions comme si vous possédiez une ferme ou un immeuble, vous n’obtiendrez pas de cotation chaque jour ou chaque semaine », a déclaré Buffett dans une interview à CNBC en 2018. « La valeur des entreprises américaines dépend de la quantité de liquidités qu’elles fourniront à leurs actionnaires d’ici le jour du jugement. Je ne pense pas que cela change de 10 % sur une période de deux mois. » Qu’il s’agisse d’acheter les actions d’une entreprise ou d’une entreprise entière, « l’Oracle d’Omaha », âgé de 93 ans, a tendance à appuyer sur la gâchette lorsqu’il peut saisir la valeur intrinsèque d’un actif, qui est aujourd’hui la valeur actualisée des liquidités qu’une entreprise génère dans le futur. De plus, Buffett, qui a étudié à l’Université de Columbia auprès de Benjamin Graham, le père légendaire de l’investissement axé sur la valeur, n’achète quelque chose que lorsqu’il comprend la concurrence dans le secteur et décide de comprendre comment l’espace pourrait évoluer à l’avenir. « J’examine l’entreprise pour déterminer si j’ai fait un bon investissement et je me demande si nous n’avons pas de concurrence ou si nous en avons sur l’année, mais c’est l’entreprise que je regarde. Quand vous regardez simplement le prix de quelque chose, vous n’investissez pas », a déclaré Buffett. La volatilité est votre amie Lorsqu’il y a des ventes émotionnelles sur le marché, cela offre une opportunité aux investisseurs comme Buffett de rechercher de bonnes affaires. Buffett a un jour fait référence au concept de « M. Marché » que Graham a introduit dans son livre de 1949, The Intelligent Investor. « M. Market » est un investisseur imaginaire poussé par la panique et l’euphorie, qui vient chaque jour et vous propose un prix auquel vous achèteriez ou vendriez. Un investisseur avisé peut acheter une baisse lorsque M. Market est trop pessimiste et quitter une action lorsqu’il est trop optimiste. « Personne n’obtient jamais cela dans une entreprise privée, où vous recevez quotidiennement une offre d’achat-vente de la part d’une partie. Mais en bourse, vous l’obtenez », a déclaré Buffett lors de l’assemblée des actionnaires de Berkshire en 1997. « C’est un énorme avantage. Et c’est un plus grand avantage si votre partenaire est un maniaco-dépressif qui boit beaucoup. » « Plus il est fou, plus vous gagnerez d’argent », a-t-il ajouté. « Si vous êtes un investisseur, vous aimez l’idée des fluctuations brutales, car cela signifie que davantage de choses vont être mal évaluées… La volatilité est un énorme avantage pour le véritable investisseur. » « Mentalité de jeu » L’achat récent par Buffett d’une grande partie d’Occidental Petroleum est un exemple de façon de tirer parti de la volatilité des marchés. L’année dernière, il a souligné qu’il avait réussi à acquérir 14 % de l’entreprise énergétique, d’une valeur de plus de 7 milliards de dollars, en seulement deux semaines. OXY Mountain 2021-12-31 Occidental Petroleum depuis le début de 2021. « Je trouve cela tout simplement incroyable. Vous ne pourriez pas faire ça avec Berkshire. … La très grande majorité des grandes entreprises américaines sont devenues des jetons de poker », a déclaré Buffett dans 2022. « Imaginez essayer de [buy] 14% des exploitations agricoles de ce pays ; 14% des immeubles d’habitation ; 14% des concessionnaires automobiles, ou n’importe quoi, alors que déjà 40% étaient fermés ailleurs. Cela défie tout ce que Charlie et moi avons vu, et nous en avons vu beaucoup. » L’investisseur légendaire a déclaré que la volatilité à court terme du marché au début de 2022, alimentée par une « mentalité de jeu », lui avait permis de trouver de bonnes opportunités à long terme. « Nous gagnerions beaucoup plus d’argent si la volatilité était plus élevée, car cela créerait davantage d’erreurs sur le marché », a déclaré Buffett.