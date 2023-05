Buffett fait l’éloge d’Apple (AAPL). Pourquoi l’activité de fabricant d’iPhone est-elle si stellaire

Warren Buffett a chanté les louanges d’Apple (AAPL) samedi lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, affirmant que le fabricant d’iPhone est une meilleure entreprise que n’importe quelle entreprise du vaste portefeuille du conglomérat. Et, l’argument de l’investisseur légendaire repose sur la logique qui est similaire à la raison pour laquelle Jim Cramer dit depuis longtemps qu’Apple est une action « possède-la, ne l’échange pas ». Au cœur du succès d’Apple – et ce qui en fait un investissement à long terme aussi incroyable – se trouve la fidélité de sa clientèle, selon le président et chef de la direction de Berkshire, âgé de 92 ans, qui a révélé pour la première fois une participation d’Apple d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars en mai. 2016. La position Apple de Berkshire a augmenté en taille et en valeur au fil des ans et valait environ 151 milliards de dollars au 31 mars. Buffett a proposé un scénario hypothétique – peut-être en utilisant une petite hyperbole – pour exprimer ce qu’il considère comme la magie d’Apple. « Apple a une position auprès des consommateurs où ils paient 1 500 dollars, ou quoi que ce soit, pour un téléphone. Et ces mêmes personnes paient 35 000 dollars pour avoir une deuxième voiture », a déclaré l’Oracle d’Omaha. « S’ils devaient abandonner une deuxième voiture ou abandonner leur iPhone, ils abandonneraient leur deuxième voiture. C’est un produit extraordinaire. » AAPL .SPX mountain 2016-05-16 Performance des actions d’Apple par rapport au S & P 500 depuis le 16 mai 2016, jour où la participation de Berkshire dans le fabricant d’iPhone a été divulguée pour la première fois. Berkshire est une société holding qui détient des entreprises dans tous les secteurs de l’industrie, notamment BNSF Railway, l’assureur automobile Geico, le chocolatier See’s Candies et la chaîne de crème glacée Dairy Queen. Berkshire est également un actionnaire majeur de sociétés cotées en bourse telles que Coca-Cola (KO) et Chevron (CVX). La participation d’Apple se démarque parmi eux, a déclaré Buffett. « Nos critères pour Apple sont différents de ceux des autres entreprises que nous possédons. Il se trouve que c’est une meilleure entreprise que toutes celles que nous possédons », a déclaré Buffett, qui a également longuement félicité le sens aigu de la gestion du PDG d’Apple, Tim Cook. « Notre chemin de fer est une très bonne affaire », a ajouté Buffett. « Ce n’est pas à distance aussi bon que les affaires d’Apple. » Les commentaires de Buffett samedi étaient « très optimistes sur Apple », a déclaré Jim lundi lors de la « réunion du matin » du Club. En général, nous ne sommes pas d’accord avec l’admiration de Buffett pour Apple et nous sommes heureux d’être co-actionnaires du géant de la technologie. Pourquoi le Club possède Apple Pour développer davantage, nous avons voulu mettre en évidence certaines caractéristiques spécifiques d’Apple qui soutiennent notre désir de rester des investisseurs dans l’entreprise dans les années à venir. Outre la fidélité de ses clients, il s’agit notamment de sa solide génération de flux de trésorerie disponibles, de ses rachats d’actions réguliers et d’un bilan solide comme le roc. Apple met également l’accent sur les principes comptables généralement reconnus (GAAP) dans son rapport trimestriel, offrant une fenêtre de haute qualité sur sa santé financière. Cette combinaison de caractéristiques place Apple dans un air d’investissement raréfié. Jim’s Charitable Trust, le portefeuille que nous utilisons pour le Club, occupe une position dans Apple depuis plus d’une décennie. Bien que nous n’investissions pas sur le pilote automatique et que nous étudiions toujours les mises à jour quotidiennes dans toutes nos entreprises, Apple a jusqu’à présent continué à passer le test du propre, ne l’échangez pas. 1. Fidélité à la marque et écosystème de produits Les gens adorent l’iPhone et les autres produits matériels d’Apple, tels que les ordinateurs Mac et l’Apple Watch. Par exemple, la satisfaction des clients pour l’iPhone 14 s’élevait à 98 %, a déclaré le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, lors de la conférence téléphonique post-bénéfice de l’entreprise en février. Il citait une enquête de 451 Research. Pour le Mac, Maestri a déclaré que l’enquête avait révélé une satisfaction client de 96 %. Lorsque vient le temps de passer à une nouvelle version, l’histoire montre que la plupart des utilisateurs d’Apple restent fidèles à la marque. La base d’appareils installés d’Apple dépasse désormais les 2 milliards dans le monde, un record absolu qui reflète les valeurs de satisfaction et de fidélité des clients de Buffett. Apple voit également une traction sur les marchés émergents comme l’Inde et l’Indonésie où il était auparavant peu présent, créant une opportunité d’augmenter encore plus le nombre d’appareils installés. C’est là que l’idée de l’écosystème d’Apple entre en jeu. Plus sa base d’utilisateurs de matériel est importante, plus le bassin d’abonnés potentiels aux services Apple, qui comprend Apple Music, le stockage iCloud et les frais d’achats sur l’App Store, est important. Les revenus des services d’Apple – qui ont tendance à être une marge élevée et auxquels les investisseurs attribuent une prime – ont atteint un record de 20,9 milliards de dollars au cours de son trimestre de mars. Le nombre de comptes ayant effectué une transaction de services au cours du trimestre a également atteint un niveau record, selon Maestri. Ces services de marque, qui incluent également Apple Pay, ajoutent à la valeur et à l’adhérence de posséder un iPhone et d’autres appareils Apple. La relation logiciel-matériel crée un écosystème inégalé qui génère des flux de revenus durables pour Apple. Et les investisseurs aiment savoir qu’une entreprise peut constamment attirer des clients, nouveaux et anciens. 2. Flux de trésorerie disponibles et rachats Apple génère d’énormes sommes de flux de trésorerie disponibles, ce qui est formidable pour les investisseurs car c’est l’argent disponible pour verser des dividendes et racheter des actions . Le flux de trésorerie disponible est généralement défini comme le flux de trésorerie d’exploitation moins les dépenses en immobilisations ou les liquidités dépensées pour l’achat d’usines, d’immobilisations corporelles (PP & E). Au cours de son dernier exercice, Apple a enregistré 111,4 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles, le plus de toutes les entreprises du S & P 500, selon les données de FactSet. Peut-être encore plus révélateur, ce chiffre était supérieur au bénéfice net de 99,8 milliards de dollars en année pleine, ce qui, avec le strict respect des PCGR, témoigne de la qualité pure des bénéfices de l’entreprise. Apple retourne des tonnes de ce flux de trésorerie disponible aux actionnaires – à la grande satisfaction de Buffett et du Club. Buffett aime particulièrement l’approche d’Apple en matière de rachat, car elle permet au pourcentage de propriété de Berkshire d’augmenter sans avoir besoin d’acheter des actions supplémentaires. Berkshire détient actuellement environ 5,66 % des 15,82 milliards d’actions Apple en circulation, selon FactSet. « Si ils [Apple] ramenez ça à 15,25 milliards, sans qu’on fasse rien, on a 6% [ownership] », a déclaré Buffett samedi. Apple a dépensé 89,4 milliards de dollars en rachats au cours de son dernier exercice, de loin la majeure partie du S & P 500, selon FactSet. La semaine dernière, le conseil d’administration du fabricant d’iPhone a autorisé un programme de rachat d’actions supplémentaire de 90 milliards de dollars. Apple a également augmenté son dividende trimestriel d’un centime à 24 cents par action, pour un rendement de dividende annualisé de 0,55 %, basé sur le cours de l’action de lundi d’environ 173 $ chacun. un investissement attractif sur le long terme. Les entreprises avec des bilans solides – ce qui signifie généralement beaucoup plus d’actifs, y compris les liquidités disponibles, que de passifs – sont bien placées pour surmonter les périodes d’instabilité économique. Elles peuvent continuer à investir dans leurs entreprises sans vendre actions et diluer les actionnaires existants dans le processus, et / ou lever des dettes à des conditions défavorables qui augmentent les charges d’intérêts.Pour sa part, Apple vend des obligations de temps en temps, y compris une offre en cinq parties divulguée lundi dans les dépôts de titres. Cependant, la santé financière d’Apple et sa cote de crédit élevée signifient que ses emprunts peuvent être effectués à des conditions favorables. Le produit de la nouvelle émission d’obligations d’Apple sera utilisé à des fins générales, y compris les rachats, les dividendes et les dépenses en capital. Bottom line Nous sommes avec Buffett sur Apple. Elle fait partie des entreprises de la plus haute qualité et mérite d’être détenue à long terme. Les caractéristiques décrites ci-dessus expliquent pourquoi c’est le cas. Bien sûr, comme le prêche Jim, il est important d’être un investisseur qui achète et fait ses devoirs, et pas seulement une stratégie d’achat et de conservation. Dans ce processus de devoirs, nous serons toujours à la recherche de nouvelles informations qui pourraient changer notre approche d’investissement envers Apple. Jusqu’à présent, le fabricant d’iPhone continue de passer le test. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Warren Buffett (à gauche), PDG de Berkshire Hathaway, et Tim Cook (à droite), PDG d’Apple CNBC (L) | Getty Images (R)