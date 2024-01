Buffalo voit des pieds supplémentaires de neige à effet de lac après avoir été enterrée par une tempête de neige précédente

BUFFALO, État de New York – De fortes chutes de neige à effet de lac se poursuivront pendant une journée supplémentaire sous le vent du lac Érié et du lac Ontario, dans l’État de New York.

Au large du lac Érié, la bande de neige restera au sud de Buffalo jeudi matin, avec des taux de chute de neige pouvant atteindre 1 à 2 pouces par heure sur les Southtowns de Buffalo, a indiqué le centre de prévisions FOX.

Le groupe commencera ensuite à se déplacer vers le nord vers midi, apportant à nouveau de fortes chutes de neige sur la ville de Buffalo. Au cours de l’après-midi, la bande de neige se déplacera au nord de Buffalo avant de revenir vers la ville en soirée.

La neige à effet de lac cessera une fois que la neige provenant de la tempête de fond commencera jeudi soir. À ce moment-là, certains endroits au sud de Buffalo pourraient se retrouver avec 7 pieds de neige en combinant les deux événements à effet lac cette semaine.

Jusqu’à présent, les autorités locales ont signalé trois décès liés à la tempête dans le comté d’Erie, à New York.

Des taux de neige de 2 à 3 pouces par heure sont probables au large du lac Ontario

Au large du lac Ontario, une bande de neige abondante à effet de lac avec des taux de chute de neige compris entre 2 et 3 pouces par heure se poursuit jeudi matin.

En début d’après-midi, cette bande se déplacera vers le nord et martelera les régions de Watertown et de Fort Drum. Le groupe dérivera vers le sud en fin d’après-midi avant de se terminer jeudi soir.

Les totaux de neige hebdomadaires dans cette zone seront également mesurés en pieds.

Après avoir pris une brève pause pendant que la tempête traverse le pays, la machine à effet lac reprendra sa marche vendredi soir. Sauf que cette fois, les vents souffleront du nord et les fortes chutes de neige se concentreront sur les rives sud des Grands Lacs, a indiqué le centre de prévisions FOX.

Cela placera le nord de l’Ohio, y compris le métro de Cleveland, et le nord de l’Indiana, y compris la région de South Bend, en plein dans le mille en cas de fortes chutes de neige.

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur alors que des périodes de fortes chutes de neige touchent ces zones jusqu’à dimanche matin.

La neige s’accompagnera d’un refroidissement éolien inférieur à zéro et de rafales de vent, ce qui pourrait entraîner une visibilité considérablement réduite.

La région toujours ensevelie sous la neige suite à la tempête précédente

Pour les résidents de l’ouest de l’État de New York, la tempête de cette semaine s’ajoute aux fortes chutes de neige du week-end dernier.

Une vidéo du bureau des services d’urgence de la ville de Hambourg, New York, montre dimanche une voiture roulant lentement dans la neige avec les phares des autres conducteurs à peine visibles au loin.

De fortes chutes de neige ont recouvert de glaçons le restaurant Hoak’s Lakeshore à Hambourg, comme l’a capturé Richard Hulburd de @weather_buffalo. Écrire sur X Lundi, Hulburd a déclaré que la scène donnait l’impression qu’il “entrait dans le film Frozen”.

UNE TEMPÊTE DE NEIGE EFFET LAC TRANSFORME LES ENTREPRISES DE NEW YORK EN CHÂTEAU « GELÉ »

Le restaurant décrit le temps comme une “petite dose d’un revêtement de château de glace”.

Un autre report des séries éliminatoires de la NFL est-il possible ?

Tous les regards se tourneront vers le Highmark Stadium d’Orchard Park dimanche, lorsque les Buffalo Bills affronteront les Chiefs de Kansas City à 18h30 HNE. La NFL et les fans espèrent ne pas avoir une répétition du report d’une journée du week-end dernier du match Wild Card à lundi en raison de conditions proches du blizzard.

PITTSBURGH STEELERS ET BUFFALO BILLS MATCH REPORTÉ À LUNDI EN RAISON DE FORTES NEIGES ET DE VENT

Même lundi, les foules ont dû patauger dans la neige pour encourager l’équipe locale. Cela s’est produit malgré que l’équipe ait appelé les fans à venir pelleter la neige du stade pour 20 $ de l’heure et des repas gratuits.

“C’était le premier match de l’histoire de la NFL sans sièges attribués, mais vous deviez nettoyer votre propre place”, a déclaré Ian Oliver, météorologue de FOX. “C’était un peu chacun pour soi.”

La neige la plus abondante semble s’arrêter au moment où les Bills affronteront les Chiefs dimanche, mais de légères averses de neige restent possibles.