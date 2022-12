Buffalo se prépare à trouver plus de morts après le blizzard

BUFFALO, NY –

Buffalo devait sortir d’un gel profond mercredi, apportant un certain soulagement mais aussi la possibilité tragique de trouver plus de victimes au milieu de la fonte des neiges de la tempête la plus meurtrière de la région depuis des décennies.

Les responsables ont déclaré que plus de 30 personnes seraient décédées à ce jour à cause du blizzard qui a fait rage vendredi et samedi dans l’ouest de New York, une région sujette à de puissantes tempêtes hivernales. Le blizzard historique de 1977 a tué jusqu’à 29 personnes.

Antwaine Parker a déclaré à The Buffalo News que sa mère, Carolyn Eubanks, avait péri au domicile d’étrangers qui l’avaient accueillie après que sa famille ait tenté d’obtenir de l’aide pour la femme malade.

Eubanks, 63 ans, comptait sur une machine à oxygène. Avec l’électricité coupée dans sa maison et les intervenants d’urgence incapables de répondre aux appels au milieu du blizzard, a déclaré Parker, lui et son demi-frère ont conduit dans la neige samedi pour la sauver eux-mêmes. Elle s’est effondrée alors qu’ils la conduisaient à une voiture, a-t-il dit.

“Elle est comme, ‘Je ne peux pas aller plus loin.’ Je la supplie, “Maman, lève-toi.” Elle est tombée dans mes bras et n’a plus dit un mot”, a déclaré Parker au journal.

Les demi-frères ont frappé aux portes voisines, cherchant quelqu’un qui pourrait les aider. Ils ont trouvé David Purdy, qui a ouvert sa porte à deux étrangers désespérés et les a aidés à transporter Eubanks à l’intérieur et a tenté en vain de la ranimer.

Après avoir réalisé qu’elle était partie, Purdy et sa fiancée ont abrité son corps jusqu’à ce que les premiers intervenants se présentent avec des charrues le lendemain.

“Je l’ai fait aussi respectueusement que possible”, a déclaré Purdy à The Buffalo News. Sa propre mère a à peu près le même âge qu’Eubanks et utilise également une machine à oxygène, a-t-il dit, et “si elle avait besoin d’aide, j’espère qu’il y aura aussi des gens pour l’aider”.

Les températures devraient atteindre le milieu des années 40 (environ 7 degrés Celsius) mercredi et les basses années 50 (environ 10 degrés Celsius) d’ici vendredi, a indiqué le National Weather Service.

Avec suffisamment de neige au sol pour que la conduite soit toujours interdite dans la deuxième ville la plus peuplée de New York, les responsables ont travaillé pour nettoyer les égouts pluviaux et ont observé une prévision qui prévoyait de la pluie plus tard dans la semaine. Les responsables du comté d’Erie, qui englobe Buffalo, ont déclaré mardi qu’ils étaient préoccupés par la possibilité d’inondations.

Le service météorologique a déclaré mercredi que “toute inondation devrait être mineure ou nuisible”.

Alors que les routes de banlieue et la plupart des autoroutes principales de la région ont rouvert mardi, il y avait toujours une interdiction de conduire à Buffalo, et la police d’État et militaire a été chargée de l’appliquer. Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, un démocrate, a déclaré que “trop ​​de gens ignorent l’interdiction”.

Un groupe Facebook créé à l’origine en 2014, lorsque Buffalo a été enterré sous la neige profonde, est devenu une bouée de sauvetage, cherchant à aider des milliers de personnes à la recherche de nourriture, de médicaments, d’un abri et de secours lors de la dernière tempête. Actuellement dirigé par cinq femmes, le groupe est passé à au moins 68 000 personnes mardi.

“Nous assistons à beaucoup de désespoir”, a déclaré Erin Aquilinia, fondatrice du groupe d’origine, dans une interview en ligne.



——



Les journalistes d’Associated Press Jennifer Peltz et Julie Walker à New York ont ​​contribué à ce rapport ; Heather Hollingsworth à Kansas City, Missouri ; Susan Haigh à Hartford, Connecticut ; et Mike Schneider à Orlando, en Floride.