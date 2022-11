Buffalo se prépare à des chutes de neige historiques, mais le match des Bills contre les Cleveland Browns devrait continuer | Nouvelles de la NFL

Le receveur large des Buffalo Bills Deonte Thompson fait une prise lors du match de neige contre les Colts d’Indianapolis en 2017

Buffalo devrait connaître des chutes de neige historiques dans la région de l’ouest de New York au cours des quatre prochains jours – avec jusqu’à 48 pouces attendus d’ici dimanche – avant le match à domicile des Bills contre les Browns de Cleveland.

Malgré la préparation d’un blizzard à effet de lac, le jeu devrait actuellement se dérouler comme prévu dimanche à 13 heures, heure locale (18 heures, heure du Royaume-Uni).

La NFL a déplacé des matchs dans le passé, en raison de la météo hivernale. En 2010, un match entre les Vikings du Minnesota et les Eagles de Philadelphie prévu dimanche soir fin décembre a été déplacé au mardi en raison d’un blizzard. Au début de 2017, une tempête de verglas a retardé le début d’un match éliminatoire entre les Steelers de Pittsburgh et les Chiefs de Kansas City de plus de sept heures.

Cependant, compliquer la situation pour la NFL et tout report potentiel à Buffalo est le fait que les Bills devraient affronter les Lions de Detroit jeudi de Thanksgiving, quatre jours seulement après avoir accueilli les Browns.

Le joueur de ligne offensive des Buffalo Bills Vladimir Ducasse fait un ange des neiges après leur victoire en prolongation contre les Colts d’Indianapolis en 2018

Les Bills ont été impliqués dans un match de neige aussi récemment qu’en 2017, lors de l’accueil des Colts d’Indianapolis le 10 décembre 2017, malgré une forte tempête de neige déversant 16,7 pouces sur le terrain de jeu. Les Bills ont finalement remporté le match 13-7 en prolongation.

Se souvenant de ce match, l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, a déclaré qu’après que lui et l’équipe aient quitté le terrain après leurs échauffements, lorsqu’ils sont revenus des vestiaires pour le coup d’envoi, ils ont vu une scène très différente au niveau du terrain.

“J’ai vu la quantité de neige déjà juste pendant ce laps de temps qui s’était écoulé entre l’entrée et la sortie et j’ai dit, ‘est-ce normal?’

“Vous entendez des histoires lorsque vous emménagez ici, mais alors que nous descendons et que je me prépare pour le match, quelqu’un a répondu en disant non.”

Les Bills mettent en place des plans pour les joueurs et le personnel touchés alors que la neige s’accumule cette semaine.

“Nous avons beaucoup de gars de Floride, beaucoup de gars du sud, voire de l’ouest, qui n’ont jamais vu de neige auparavant”, a déclaré McDermott.

“Nous avons déjà commencé à mettre en place un plan dans les coulisses de ce qui se passera si nous ne pouvons pas entrer [for training on] Vendredi, que se passe-t-il si nous ne pouvons pas entrer samedi, ou à l’hôtel samedi soir.”

Les Bills, le choix de pré-saison du Super Bowl de nombreuses personnes, ont chuté à 6-3 la semaine dernière avec une défaite à domicile contre les Vikings du Minnesota (8-1) en prolongation. Ils espèrent éviter trois défaites de rang face aux Browns (3-6).

Il y a eu une fin folle du match entre les Bills de Buffalo et les Vikings du Minnesota avec la défense des Bills qui a retenu l'attaque des Vikings sur la ligne de but, avant de leur offrir un touché avec un échappé, puis de forcer les prolongations!

N’aidant pas les choses, Buffalo a annulé l’entraînement de l’équipe mercredi en raison d’une pénurie de joueurs liée à la maladie. En raison de la disponibilité limitée des joueurs, l’équipe a simplement effectué un travail de positionnement avec ceux qui sont en bonne santé et disponibles.

Le quart-arrière Josh Allen (coude) et la sécurité Jordan Poyer (coude) faisaient partie des joueurs qui ont participé, malgré des blessures légères.

Parmi les joueurs malades qui n’ont pas participé, il y avait les plaqueurs défensifs Tim Settle et Jordan Phillips, le secondeur Matt Milano, la sécurité Cam Lewis et l’arrière Reggie Gilliam. McDermott a déclaré que l’absence de Von Miller était prévue comme un jour de repos habituel le mercredi.

“Parfois, on vous lance un peu de balle courbe et vous en profitez au maximum”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce que nous faisons.”

“Nous reviendrons (jeudi), réinitialiserons et verrons où nous en sommes.”