Les derniers prix individuels de la NFL présentés samedi lors de l’émission télévisée NFL Honors (All times EST):

___

21h20

Justin Herbert est le dernier quart-arrière à remporter le prix de recrue offensive de l’Associated Press.

La star de la percée des Los Angeles Chargers, choisie sixième au total lors du dernier repêchage d’Aprils, est le deuxième quart-arrière consécutif et la neuvième depuis 2004, lorsque Ben Roethlisberger est devenu le premier QB à remporter le prix. Herbert est également le deuxième Charger à le gagner; le porteur de ballon Don Woods a été le récipiendaire en 1974.

Pas même un partant au début de la saison, Herbert est intervenu lors du deuxième match des Chargers lorsque Tyrod Taylor a été blessé lors d’une intervention médicale. Herbert n’a jamais regardé en arrière et a établi un record de recrue avec 31 passes de touché.

Je pense que c’est un témoignage de tout le travail acharné que nous avons accompli en tant qu’équipe, le personnel d’entraîneurs et les joueurs, a déclaré Herbert. Cela a été une année difficile, mais nous avons fait beaucoup de bon travail, mais le simple fait d’être dans la conversation (pour le prix) est un honneur.

Herbert a facilement distancé le receveur du Minnesota Justin Jefferson en votant par un panel national de 50 membres des médias qui couvrent régulièrement la ligue. La marge était de 41-9.

Il a particulièrement remercié son coordinateur offensif et son entraîneur des quarts pour son ascension rapide.

Je dirais que ce devrait être l’entraîneur (Shane) Steichen et l’entraîneur (Pep) Hamilton, a noté Herbert. Ces deux-là ont probablement eu le plus de développement dans mon développement, étant capable de passer beaucoup de temps avec eux et d’apprendre d’eux. Je pense que c’est ce qui a le plus aidé.

Pourtant, les Chargers sont allés 7-9, perdant un tas de matchs serrés, et l’entraîneur-chef Anthony Lynn a été congédié. Le coordonnateur défensif des Rams Brandon Staley a remplacé Lynn.

La prochaine étape pour nous est de continuer à nous développer en équipe, de continuer à avancer, de gagner plus de matchs et de clôturer certaines de ces pertes que nous pensions que nous aurions pu subir, a déclaré Herbert. Mais dans l’ensemble, cela ne fait que s’améliorer, resserrer les vestiaires et continuer à faire du bon travail.

Le gagnant a été révélé sur l’émission de télévision NFL Honors.

___

20h08

Le coordinateur offensif des Buffalo Bills, Brian Daboll, a remporté le prix de l’entraîneur adjoint de l’année de l’Associated Press NFL.

Daboll a non seulement aidé Buffalo à une fiche de 15-4 et une place dans le match de championnat de l’AFC, il a supervisé le développement rapide du quart Josh Allen à sa troisième saison professionnelle. Allen avait non seulement une cote de 107,2 passeurs, quatrième de la NFL, mais a lancé 37 touchés contre 10 interceptions et a complété 69,2% de ses passes, une amélioration considérable par rapport à ses 58,79% en 2019.

L’attaque des Bills a été renforcée par l’ajout du receveur Stefon Diggs dans un échange du Minnesota. Diggs a sa meilleure saison avec 127 meilleures réceptions de la ligue pour 1535 verges et huit touchés, faisant de l’équipe All-Pro.

Je pense qu’il est important de développer des relations avec vos joueurs et de vous assurer qu’ils comprennent que vous vous souciez d’eux non seulement en tant que joueurs, mais en tant que personnes hors du terrain, c’est la première chose, a déclaré Daboll. La deuxième chose, ce sont ces gars-là, ils ont un état d’esprit et une personnalité très similaires, et ils s’entendent bien, je dirais en dehors du terrain. Ils se sont réunis en Floride pendant l’intersaison avec les autres receveurs, les bouts serrés, les arrières, ont commencé à développer une relation là-bas, et cela a continué à grandir.

Vous savez, nous nous rencontrons beaucoup en tant que groupe, en particulier dans le jeu de passes avec les receveurs, les bouts serrés, les quarts, et nous essayons vraiment de laisser transparaître ces personnalités tant que cela s’inscrit dans le cadre de l’offensive. Et je pense qu’en établissant des relations, en se rencontrant et en passant du temps ensemble, je pense que cela aide lorsque vous êtes sur le terrain.

La créativité et les compétences pédagogiques de Dabolls étaient directement responsables de ces chiffres impressionnants et de bien d’autres sur l’une des infractions les plus puissantes de la NFL. Seul Green Bay avec 509 a marqué plus que Buffalos 501 points.

Daboll a reçu 28 votes d’un panel national de 50 membres des médias qui couvrent régulièrement la ligue. Il a facilement devancé le coordonnateur défensif des Rams Brandon Staley (5 1-2), qui est maintenant l’entraîneur-chef des Chargers.

Le fait d’avoir passé du temps dans une variété d’emplois avec six équipes de la NFL a fortement contribué au succès de Dabolls.

Cela m’a beaucoup aidé, toute mon expérience depuis que j’ai commencé à travailler du côté défensif du football pour être transféré à l’entraîneur des receveurs puis à l’entraîneur du quart-arrière, coordinateur offensif, bouts serrés, a-t-il déclaré. J’ai pu être dans la salle de la ligne offensive à un moment donné. Toutes ces expériences portant non seulement sur des positions différentes, mais sur différents groupes de gars ont vraiment aidé.

Le gagnant a été révélé sur l’émission de télévision NFL Honors.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL