BUFFALO, NY: Le demi offensif de Buffalo Jaret Patterson renonce à sa dernière année en se déclarant pour le repêchage de la NFL mardi après une saison au cours de laquelle il a égalé plusieurs records nationaux.

Patterson a annoncé la décision sur son compte Twitter cinq jours après que Buffalo (6-1) ait terminé sa saison avec une victoire de 17-10 sur Marshall au Camellia Bowl.

La décision n’est pas une surprise après que Patterson a inversé le cap et a choisi de ne pas jouer contre Marshall quelques jours avant le match. Patterson s’est absenté plutôt que de risquer d’aggraver une blessure au genou droit subie lors de la défaite de Buffalos contre Ball State lors du match de championnat de la Mid-American Conference le 18 décembre.

Patterson cette semaine a rejoint l’actuel secondeur des Chicago Bears Khalil Mack pour devenir le deuxième joueur des Bulls à remporter les honneurs All-America. Il a été sélectionné dans la deuxième équipe.

Je suis impatient et excité de poursuivre mon rêve de gagner un poste dans la NFL, a écrit Patterson dans le message, qui l’incluait dans son uniforme des Bulls n ° 26. Je serai #foreverabull.

En six matchs, le joueur de 21 ans du Maryland a mené le pays avec 178,7 verges au sol par sortie et a terminé avec 1072 verges. Il a égalé son propre record scolaire de 2019 avec 19 touchés au sol.

Lors de la finale de la saison régulière des Buffalos contre Akron, Patterson a égalé un record majeur de football universitaire en devenant le 12e joueur à atteindre 1000 verges au sol en seulement cinq matchs.

Il a attiré l’attention nationale le mois dernier après avoir terminé avec 409 verges au sol et égalé un record universitaire majeur en un seul match en marquant huit touchés dans une victoire de 70-41 à Kent State. Son total au sol était le deuxième meilleur de l’histoire de FBS et était de 18 verges de moins que le record établi par Oklahomas Samaje Perine en 2014.

Patterson avait 301 verges au sol la semaine précédente pour rejoindre l’ancienne star du Texas Ricky Williams en tant que deuxième joueur universitaire à top 300 verges en semaines consécutives.

Patterson a remercié sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers, ses professeurs et ses camarades pour leur soutien et leurs conseils pendant ses trois années à Buffalo. Il a écrit qu’il était particulièrement reconnaissant au programme de football d’avoir pris une chance sur moi et d’avoir ouvert la porte alors que beaucoup d’autres l’ont fermée.

Buffalo faisait partie des rares écoles disposées à offrir une bourse à Patterson et à son frère jumeau James. Les deux étaient un forfait, avec James Patterson, un secondeur, attirant plus d’attention. Jaret Patterson a souvent été négligé parce qu’il ne mesurait que 5 pieds 9 pouces.

Patterson est allé au top 1 000 verges au cours de chacune de ses trois saisons. Il a terminé avec 3 884 verges au sol, 165 de moins que le record de l’école détenu par Brandon Bo Oliver et 53 touchés (dont un recevant) en 32 matchs en carrière.

Pour mes coéquipiers, mes frères, nous avons lutté contre l’adversité et avons réécrit le livre des records, a écrit Patterson. Je chérirai à jamais les rires et les souvenirs que nous avons créés ensemble. Nous avons une fraternité et un lien qui ne peuvent jamais être rompus.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25