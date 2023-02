Buffalo in AP devient une célébrité locale pour avoir produit 26 litres de lait par jour

Un buffle de quatre ans de race Murra de l’Andhra Pradesh a établi un record de production de lait, produisant 26,59 litres de lait par jour. Le producteur de lait Muthyala Satyanarayana est originaire de la ville de Mandapeta dans le district de Dr BR Ambedkar Konaseema, Andhra Pradesh. Il a acheté le buffle à Nizamabad, dans l’État de Telangana, il y a huit ans.

Le buffle a créé un record de production laitière quotidienne de 26,58 litres et s’est classé premier à deux reprises dans des compétitions au niveau de l’État tenues à Vijayawada et Mandapeta. Il a donné naissance à quatre buffles mâles et deux buffles femelles.

S’adressant à News18, Muthyala Satyanarayana a déclaré que deux buffles mâles avaient été emmenés par les responsables du centre de collecte de sperme et que les deux autres buffles mâles étaient avec lui. Il a dit que l’une des buffles femelles a commencé à produire plus de lait quotidiennement que sa mère lorsqu’elle a eu quatre ans.

Confirmant la même chose, D Rajeswara Rao, responsable du Central Herd Registration Scheme, a déclaré qu’afin d’améliorer la production quotidienne de lait de vache à travers le pays, l’identification des buffles à haut rendement a eu lieu dans et autour de Mandapeta dans le cadre du Central Herd Registration Scheme.

Satyanarayana a dépensé un montant de Rs 500 en fourrage pour nourrir quotidiennement le buffle avec du maïs, des figues et du son. Outre les habitants du district du Dr BR Ambedkar, de nombreuses personnes des districts environnants se sont rendues à Mandapeta pour avoir un aperçu du buffle le plus productif.

De tels miracles de la nature sont connus pour se produire de temps en temps. Par exemple, l’année dernière, un œuf de 210 grammes pondu par une poule à Kolhapur dans le Maharashtra avait battu le record national du plus gros œuf en Inde. Selon un rapport du Times of India, le poulet appartenait à un élevage de volailles du village de Talsande, dans le district de Kolhapur. Les experts ont affirmé qu’il pourrait y avoir trois à quatre jaunes à l’intérieur de cet œuf pondu par cette poule de la race Hy-line et W-80. L’œuf géant a été repéré pour la première fois par Dilip Chavan, le propriétaire de cette ferme avicole de la région de Chavan Mala, le 16 octobre dernier.

