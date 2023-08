Buffalo Grove revient de 14 pour battre Hoffman Estates en prolongation – Shaw Local

BUFFALO GROVE – À la traîne de Hoffman Estates par 14 au début du quatrième quart, les choses n’allaient pas bien pour Buffalo Grove lors du premier match de football croisé de la Bison’s Mid-Suburban League contre les Hawks vendredi soir.

Mais non seulement Buffalo Grove a failli remporter le match sur un panier de 30 verges à l’expiration du temps réglementaire, mais les Bison ont réussi à remporter une victoire de 29-28 en prolongation en marquant sur une passe de conversion de deux points pour le gagner.

La compétition a été sauvage dès le début lorsque Samuel Cho a capté une passe de 99 verges de Payton Diaz (19 en 33, 282 verges par la passe) lors du premier jeu des Bison en mêlée. Le point supplémentaire de Carson Gerhardt a porté le score à 7-0.

Le jeu de passes de Hoffman Estates a été explosif tout au long du match puisqu’une course de 3 verges de Matt Lawson a été suivie par le point supplémentaire d’Emanuel Correa pour un match nul 7-7. Les Hawks ont pris une avance de 13-7 lorsque Nate Cleveland (11 en 25, 226 verges par la passe) a lancé une passe de 24 verges à Xavier Martinez pour une avance de 13-7 juste avant la mi-temps.

Ensuite, Stephon Sellers a capté une passe TD de 55 verges à 5:55 du troisième quart. Les vendeurs ont fait preuve d’une grande insaisissabilité sur son chemin vers la zone des buts. Une conversion de deux points d’Oliver Wawrzyniak a donné l’avantage aux Hawks 21-7.

Cho et Martinez ont exercé leur magie à deux reprises alors que Cho captait des passes de touché de 6 et 22 verges pour bloquer le score à 21-21 avec 4:12 à jouer. Certaines pénalités cruciales ont blessé les Hawks au cours des quatre dernières minutes alors qu’un touché de 51 verges par Lawson a été annulé par une pénalité.

Gerhardt a raté de peu un panier de 30 verges à gauche alors que le temps s’écoulait pour préparer la prolongation. Ivan Rodriguez de Hoffman a capté une passe de 13 verges au troisième essai pour une avance de 28-21 en prolongation.

Un TD de 3 verges exécuté par Anthony Palano des Bison a porté le score à 28-27. Gutsy Buffalo Grove a obtenu la conversion gagnante de 2 points sur une passe de Diaz à Alex Branas pour décrocher la victoire 29-28 et déclencher une scène sauvage sur la touche Bison.

« La confiance que nos entraîneurs ont en nous et la confiance que j’ai en mon attaque sont incroyables en venant ici et en leur donnant tout », a déclaré Diaz. « Ce premier jeu (99 verges), nous l’avions prévu depuis peut-être quatre jours, et c’est un record d’école là-bas avec une passe de touché de 99 verges et demi pour ouvrir le premier jeu de la saison. »

L’entraîneur de Buffalo Grove, Jeff Vlk, savait qu’il allait viser deux points pour la victoire.

« Dès qu’ils ont marqué, j’ai regardé nos enfants et j’ai dit que nous visions deux buts et que nous allions gagner le match », a déclaré Vlk. « Jamais de doute avec ces enfants. C’est un bon début d’année et je suis tout simplement fier de la résilience de nos enfants.

L’entraîneur de Hoffman, Tim Heyse, savait que son équipe avait ses chances de gagner. « Jeu fou et on en laisse un s’échapper. Ils ont fait du bon travail en masquant les couvertures et nous ont pratiquement enlevé notre jeu de course », a déclaré Heyse. «Ils ont joué encore un jeu. C’était un bon match de football au lycée et nous en tirerons des leçons et nous améliorerons.

Le Bison a obtenu 65 verges en 13 courses de Matt Maradkel tandis que Palano avait 31 verges en huit courses.