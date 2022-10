Buffalo Grove garde les espoirs des séries éliminatoires avec une victoire sur Rolling Meadows – Shaw Local

BUFFALO GROVE – L’hôte Buffalo Grove avait besoin d’une victoire si les Bison voulaient garder leurs espoirs en séries éliminatoires de football vendredi soir contre Rolling Meadows.

Et Buffalo Grove a fait exactement cela de manière très impressionnante alors qu’ils ont pris d’assaut les Mustangs par trois touchés après seulement un quart dans cette bataille de la division Est de la Mid-Suburban League.

Le demi polyvalent senior Michael Cervantes a eu un match absolument énorme pour le Bison avec 5 touchés alors que Buffalo Grove détenait une avance de 35 points à la mi-temps avant de remporter une victoire 48-14 MSL East.

Les Mustangs (4-4, 1-3) et les Bison (4-4, 2-2) font face à d’énormes tâches lors de leurs derniers matchs la semaine prochaine. Rolling Meadows accueille Prospect et Buffalo Grove visite Hersey dans des situations incontournables.

Le quart-arrière de Buffalo Grove Payton Diaz (12 en 18, 197 verges passant tous en première mi-temps) a frappé Cervantes avec une passe de TD de 18 verges avant que Cervantes n’ait un retour d’interception de 40 verges pour un touché contre le quart-arrière de Rolling Meadows Evan Grace (7 -pour-14, 80 verges par la passe) pour une avance rapide de 14-0.

Puis Cervantes (53 verges au sol en 10 courses) a marqué sur une course de TD de 9 verges avant que le point supplémentaire de Jake Rubino ne fasse le score de 21-0.

Les Mustangs se sont inscrits au tableau de bord sur un TD de 5 verges exécuté par Devin Owen. Mais le Bison a répondu à ce score lorsque Matt Maradkel (44 verges en 10 courses) a marqué sur une course de 4 verges TD pour une avance de 28-7.

Buffalo Grove a clôturé le deuxième quart avec Cervantes captant deux passes de TD de 25 verges de Diaz, dont la deuxième avec seulement 3,3 secondes à jouer dans la période.

“Je pense que la chose la plus importante à propos de notre équipe est qu’elle est sortie inspirée ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Buffalo Grove, Jeff Vlk. “Cervantes a montré quel genre de joueur il est, il est génial et c’est l’un de mes joueurs préférés que j’ai jamais entraîné en 19 ans d’entraînement. Il est vraiment le cœur et l’âme de l’équipe et les enfants le savent. C’est un enfant tellement spécial, et le voir grandir ces dernières années a été un plaisir.

Maradkel a marqué sur une course de TD de 26 verges alors que le match avait un chronomètre à partir de 9:04 à faire au troisième quart. Ben Petermann de Meadows a attrapé une passe TD de 4 verges de Grace pour expliquer le score final.

Anthony Palano de Buffalo Grove a également connu un très gros match avec 124 verges au sol en 13 tentatives tandis que Skip Rozanski a récolté 45 verges en 11 courses pour les Mustangs.

“La ligne offensive a fait un travail fantastique en créant des trous, Payton l’a lancé et nos receveurs ont créé des couloirs, donc quand vous jouez comme ça, c’est difficile de nous battre”, a déclaré Cervantes. “Je fais confiance à 100% à mes entraîneurs, et ce fut une belle victoire d’équipe.”

