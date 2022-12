Buffalo fait face à plus de neige après la tempête la plus meurtrière depuis des décennies

Buffalo battu par la tempête s’est préparé mardi à la neige fraîche tout en comptant les morts et en s’efforçant de se remettre de la tempête la plus meurtrière dans l’ouest de New York depuis au moins deux générations.

Le bureau du maire Byron Brown a annoncé mardi sept décès supplémentaires liés à la tempête, portant le total de Buffalo à 27, ainsi qu’au moins sept décès en banlieue. Le bilan dépasse celui du Blizzard historique de 1977, accusé d’avoir tué jusqu’à 29 personnes dans une région connue pour ses hivers rigoureux.

Le National Weather Service a prédit que jusqu’à 2 pouces (2,5 à 5 centimètres) de neige supplémentaire pourraient tomber mardi dans le comté d’Erie, qui comprend Buffalo. C’est la deuxième plus grande ville de New York, avec environ 275 000 habitants.

Alors que les prévisions de mardi n’avaient rien à voir avec la tempête massive qui a laissé tomber plus de 4 pieds de neige à certains endroits à partir de vendredi, “toute chute de neige supplémentaire que Buffalo pourrait continuer à avoir aujourd’hui aura un impact”, a déclaré le prévisionniste en chef Bob Oravec.

“Le plus grand impact sera la façon dont cela entravera l’élimination des chutes de neige précédentes”, a-t-il déclaré.

Le reste des États-Unis était également sous le choc de la féroce tempête hivernale, avec au moins deux douzaines de décès supplémentaires signalés dans d’autres parties du pays et des pannes de courant dans les communautés du Maine à l’État de Washington.

Sur la réserve de la tribu Rosebud Sioux dans le Dakota du Sud, il était prévu d’utiliser des motoneiges mardi pour atteindre les résidents après que des boîtes de nourriture aient été livrées par hélicoptère et camions au cours du week-end, a déclaré la tribu.

À Buffalo, les morts ont été retrouvés dans des voitures, des maisons et des bancs de neige. Certains sont morts en pelletant de la neige, d’autres lorsque les équipes d’urgence n’ont pas pu répondre à temps aux crises médicales. L’exécutif du comté, Mark Poloncarz, a qualifié le blizzard de “la pire tempête probablement de notre vie”, même pour une région connue pour ses chutes de neige abondantes.

L’explosion hivernale a bloqué certaines personnes dans des voitures pendant des jours, a fermé l’aéroport de la ville et a laissé certains habitants frissonner sans chaleur.

Trisha LoGrasso et sa famille étaient toujours entassés autour d’un radiateur dans une cabane de fortune dans son salon de Buffalo lundi. Elle était sans chauffage à cause d’une fuite de gaz, la température à l’intérieur de la maison était de 42 degrés (5,5 degrés Celsius) et des tuyaux éclatés l’ont laissée sans eau courante.

“J’ai vécu ici toute ma vie, et c’est la pire tempête que j’ai jamais vue”, a déclaré LoGrasso, 48 ans.

Le président Joe Biden a offert lundi une aide fédérale à New York, tandis que la gouverneure Kathy Hochul a visité les conséquences à Buffalo, sa ville natale, et a qualifié le blizzard de « un pour les âges ». Presque tous les camions de pompiers de la ville se sont retrouvés bloqués samedi, a-t-elle déclaré.

Hochul, un démocrate, a noté que la tempête est survenue un peu plus d’un mois après que la région a été inondée par une autre chute de neige historique. Entre les deux tempêtes, les totaux de chutes de neige ne sont pas loin des 95,4 pouces (242 centimètres) que la région voit normalement pendant toute une saison hivernale.

Le National Weather Service a déclaré que le total de neige à l’aéroport international de Buffalo Niagara s’élevait à 49,2 pouces (1,25 mètre) à 10 heures lundi. Les autorités disent que l’aéroport sera fermé jusqu’à mercredi matin.

Près de 2 900 vols intérieurs et internationaux américains ont été annulés mardi vers 10 heures, heure de l’Est, selon le site de suivi FlightAware.

Le département américain des Transports a déclaré qu’il examinerait les annulations de vols par Southwest Airlines qui ont laissé des voyageurs bloqués dans les aéroports du pays au milieu de la tempête hivernale. De nombreuses compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler des vols, mais Southwest était de loin le leader.

___

La journaliste de l’Associated Press Julie Walker à New York a contribué à ce rapport.

Carolyn Thompson, l’Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

tempête de neige