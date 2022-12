Buffalo fait face à des vents violents et à une tempête de neige

De nombreuses personnes à Buffalo et dans l’ouest de New York se sont réveillées samedi matin, incapables de quitter leur domicile.

Des vents violents et une tempête qui s’est poursuivie pendant la nuit ont poussé des monticules de neige de plus de 6 pieds de haut contre les façades des maisons et des entreprises, enfermant les portes d’entrée et les porches et épinglant les véhicules garés sur les routes et les allées. Peu de gens se sont aventurés à l’extérieur, et ceux qui l’ont fait ont fait face à des températures glaciales qui engourdissaient les visages, gelaient les doigts et laissaient les vêtements et les extrémités exposées saturées et gelées.

“Ce fut une très, très mauvaise nuit dans notre communauté”, a déclaré samedi matin Mark Poloncarz, l’exécutif du comté d’Erie. “Cela pourrait s’avérer être la pire tempête de l’histoire de notre communauté, dépassant le célèbre Blizzard de 1977 pour sa férocité.”

M. Poloncarz a déclaré que deux personnes étaient décédées à Cheektowaga parce que les secouristes n’avaient pas pu les atteindre à temps.