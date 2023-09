Buffalo cherche à ralentir l’offensive de Miami | Actualités, Sports, Emplois

ORCHARD PARK — L’entraîneur des Bills Sean McDermott était tellement désireux de simuler la vitesse de l’offensive des Dolphins à l’entraînement cette semaine qu’il s’est demandé en plaisantant si le sprinter Usain Bolt pourrait être libre.

Le détenteur du record du monde étant apparemment indisponible, McDermott s’est appuyé sur son joueur le plus rapide, le receveur de l’équipe d’entraînement Andy Isabella, pour gérer les tâches de l’équipe de reconnaissance afin de mettre sa défense à niveau pour ce qui pourrait devenir une rencontre d’athlétisme entre les rivaux de l’AFC Est dimanche. Les Dolphins ont une fiche de 3-0 et les Bills, triple champion en titre de la division, ont une fiche de 2-1.

« Il n’y a qu’un nombre limité de gars à parcourir pour courir aussi vite que nous avons besoin d’eux pour courir simplement pour simuler la vitesse », » dit McDermott. « C’est unique. »

Révolutionnaire est un autre mot que McDermott a utilisé pour décrire une attaque des Dolphins qui a marqué 70 points en 52 minutes et 59 secondes pour mettre en déroute les Broncos le week-end dernier.

Et c’est une unité qui comprend des porteurs de ballon ayant atteint les cinq vitesses les plus rapides sur le terrain lors des matchs cette saison, telles que mesurées par Next Gen Stats. Le porteur de ballon recrue De’Von Achane se classe premier et cinquième après avoir terminé à 21,93 mph contre Denver. Le receveur Tyreek Hill a figuré sur la liste à deux reprises et le porteur de ballon Raheem Mostert une fois.

Hill a plaisanté en disant qu’il n’avait pas besoin de vérifier la liste parce qu’il se considère comme le joueur le plus rapide de l’équipe, avant de devenir sérieux en discutant de la façon dont la vitesse épuise les défenses adverses.

« Pour un gars comme moi, je sens que je peux courir toute la journée, contrairement à un gars qui mesure 6 pieds et plus et qui n’est pas habitué à courir beaucoup. » » a déclaré Hill, faisant référence à son cadre de 5 pieds 10 pouces et 185 livres. « Les équipes ne peuvent pas jouer d’homme à homme contre nous pendant tout le match. »

Le demi de coin des Bills, Tre’Davious White, a frémi lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait de défendre Hill lorsque le receveur avait une longueur d’avance en se mettant en mouvement avant que le ballon ne soit cassé.

«Je prie simplement et j’espère que cela n’arrivera certainement pas» » dit Blanc. « Mais je pense juste que si nous jouons une défense totale en équipe, tout ira bien. »

L’attaque dirigée par Josh Allen de Buffalo n’est pas en reste non plus. Les Bills ont combiné 75 points lors de deux victoires déséquilibrées après un raté en ouverture de saison contre les Jets de New York. Et leur défense vient de remporter une victoire à Washington au cours de laquelle elle a provoqué cinq revirements et neuf sacs.

Beaucoup de choses reposeront sur les épaules d’Allen. La meilleure façon de contrer les Dolphins est peut-être de maintenir leur attaque en dehors du terrain en remportant l’avantage du temps de possession grâce à de longues séquences de but.

« En fin de compte, nous essayons simplement de gagner un match de football. Que ce soit en en plaçant 40 ou quatre, nous essayons simplement d’aller là-bas et de jouer un football complémentaire. dit Allen.

Quatre points ne suffiront probablement pas, mais les Bills ont dominé Miami depuis que McDermott a pris le relais en 2017. Au cours de cette période, les Bills ont une fiche de 11-2 contre les Dolphins et de 7-0 à domicile, dont une victoire de 34-31. Réunion éliminatoire des wild-cards de l’AFC en janvier.

Le quart-arrière des Dolphins, Tua Tagovailoa, se souvient de ce match, l’ayant regardé depuis chez lui alors qu’il était mis à l’écart en raison d’une commotion cérébrale mettant fin à la saison.

« Oh, nous devons battre ces gars-là » » dit Tagovailoa. « Ils sont la prochaine équipe et c’est ainsi que je pense que tous nos gars le voient. Nous ne nous inquiétons de rien d’autre cette semaine, à l’exception des Bills.

SENSATION DE RECRUE

Achane a été nommé joueur offensif de la semaine de l’AFC après avoir récolté 203 verges en 18 courses lors de son deuxième match en carrière la semaine dernière. Il s’agit du plus grand nombre de verges par un joueur de la NFL lors de son premier ou deuxième match depuis la fusion de la NFL et de l’AFL en 1970.

«J’adore ça, mec. Il y avait beaucoup de battage médiatique en arrivant ici. Sécurité des dauphins, a déclaré Jevon Holland. « Il a dit qu’il courait à environ 26 milles à l’heure. Il aurait pu atteindre cet objectif lors de cette course.

L’HOMME AU MILIEU

Le secondeur intermédiaire de deuxième année des Bills, Terrel Bernard, a remporté les honneurs du joueur défensif de la semaine de l’AFC après être devenu le premier joueur de la NFL à réaliser deux sacs ou plus, une interception et un échappé récupéré depuis que le secondeur du Temple de la renommée Brian Urlacher l’a fait pour les Bears en 2007.

Bernard a raté une grande partie de l’été en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, et McDermott a fait preuve de confiance en lui en l’insérant dans un rôle de titulaire.

« Il y a des choses que vous voyez dans sa base sur qui il est et que vous aimez », » dit McDermott. « Savez-vous s’il va s’épanouir et se transformer en quelque chose ? Vous ne le savez pas. Mais il a certainement pris un bon départ.

DÉFENSE AMÉLIORÉE

La défense de Miami n’a cédé que 157 verges au sol au cours des deux dernières semaines après avoir permis aux Chargers de totaliser 233 verges au sol lors du premier match. Les Dolphins ont huit sacs et leurs 24 quarts pressés sont les troisièmes de la NFL. Ils sont à égalité au septième rang pour les points à retenir après en avoir enregistré trois contre Denver.

MAL DES TRANSPORTS

Mis à part les speedsters des Dolphins, les Bills doivent faire face au large éventail de mouvements pré-snaps que Miami utilise pour laisser les défenseurs deviner.

« Une partie de l’effet de la motion est qu’elle déshabille ce dans quoi vous vous trouvez, donc elle vous force un peu la main » » dit McDermott. Interrogé sur la manière dont une défense pourrait gagner du temps avant que le ballon ne soit récupéré, l’entraîneur a répondu : « Expiration du délai d’appel. Mais nous n’en avons que trois. »







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception