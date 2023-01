Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals ne sera pas repris ou rejoué, la NFL envisagera un match pour le titre AFC sur site neutre | Nouvelles de la NFL

Le match Buffalo Bills-Cincinnati Bengals ne reprendra pas suite à l’arrêt cardiaque de Demar Hamlin lors du match de lundi

Le match Buffalo Bills contre Cincinnati Bengals qui a été interrompu lundi lorsque la sécurité de Buffalo Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain ne sera pas repris ni rejoué, a annoncé la NFL jeudi soir.

En conséquence, les Bills et les Bengals verront leurs positions en séries éliminatoires déterminées en fonction de leur pourcentage de victoires pour une saison de 16 matchs plutôt que de la fente de 17 matchs jouée par toutes les autres équipes de la NFL.

En raison de la disparité qui en résulte, la ligue a recommandé des changements aux ramifications des séries éliminatoires que les propriétaires d’équipes examineront lors d’une réunion spéciale de la ligue vendredi.

Principalement, le match de championnat de l’AFC se jouerait sur un site neutre si l’équipe à domicile pour ce concours aurait normalement été réglée en partie par le résultat du match désormais annulé.

“Cela a été une semaine très difficile”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué.

“Nous continuons à nous concentrer sur le rétablissement de Damar Hamlin et nous sommes encouragés par les améliorations de son état ainsi que par l’énorme effusion de soutien et de soins pour Damar et sa famille à travers le pays.

“Nous sommes également extrêmement reconnaissants du travail incroyable du personnel médical et félicitons chacun d’entre eux.”

Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin a pu communiquer avec les médecins

La ligue a noté dans son annonce qu’aucune équipe ne participera aux séries éliminatoires ou ne sera éliminée de la compétition en raison de l’annulation du match Bills-Bengals.

La NFL a également décidé de ne pas reporter toute la liste des séries éliminatoires juste pour rattraper le match à Cincinnati.

En annonçant la décision sur le sort du match interrompu avant la liste de la semaine 18 qui conclura la saison régulière dimanche, la NFL a déclaré que toutes les équipes entreraient désormais dans leurs finales en sachant exactement quels scénarios sont en jeu.

Le match pour le titre AFC se jouerait sur un site neutre si l’une des trois possibilités se présentait :

1) Si Buffalo (12-3) et Kansas City (13-3) gagnent ou font match nul ce week-end, un match de championnat Bills vs Chiefs se tiendra sur un site neutre.

2) Si les Bills et les Chiefs perdent tous les deux ce week-end et que les Ravens de Baltimore (10-6) gagnent ou font match nul, un match de championnat Buffalo vs Kansas City se jouera sur un site neutre.

3) Si les Bills et les Chiefs perdent tous les deux et que les Bengals gagnent, le match pour le titre Buffalo vs Kansas City ou Cincinnati vs Kansas City AFC se tiendra sur un site neutre.

De plus, si les Ravens battaient les Bengals (11-4) dimanche, donnant à Baltimore un balayage de Cincinnati, les équipes finiraient avec le même nombre de victoires, mais les Bengals auraient moins de défaites. Si ces équipes se retrouvent face à face dans un match avec joker, la NFL organisera un tirage au sort pour déterminer l’équipe à domicile.

Le site de tout autre match avec joker impliquant l’une ou l’autre de ces équipes serait déterminé selon la procédure standard.

« Lorsque nous avons examiné le calendrier du football, nos principes ont été de limiter les perturbations dans la ligue et de minimiser les inégalités concurrentielles », a déclaré Goodell dans un communiqué.

“Je reconnais qu’il n’y a pas de solution parfaite. La proposition que nous demandons au propriétaire d’examiner, cependant, aborde les problèmes équitables potentiels les plus importants créés par la décision difficile, mais nécessaire, de ne pas jouer au jeu dans ces circonstances extraordinaires.”

Les Bills de Buffalo se sont entraînés jeudi pour la première fois depuis que leur coéquipier Demar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d'un match contre les Bengals de Cincinnati.

Hamlin “s’est réveillé” et a demandé aux médecins “qui a gagné le match?”

Hamlin a demandé qui avait remporté le match de lundi à son réveil, alors que les médecins ont publié jeudi une mise à jour sur l’état du joueur suite à son arrêt cardiaque pendant le match.

Hamlin s’est effondré après avoir taclé le receveur des Bengals Tee Higgins au milieu du premier quart du match de lundi et a subi une RCR pendant environ 10 minutes avant d’être emmené au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Plus tôt jeudi, les Bills ont publié une déclaration révélant que Hamlin avait montré “une amélioration remarquable” et, alors que lors d’une conférence de presse, les médecins du centre médical ont déclaré qu’ils “étaient très préoccupés” par l’état de Hamlin, ils ont ajouté qu’il “fait des progrès substantiels”.

“Depuis ce matin, il se réveille. Nous avons été heureux d’annoncer qu’il était neurologiquement intact. Il continue d’être gravement malade et il continue d’être en soins intensifs. Il a encore des progrès significatifs à faire, mais cela marque un important tournant dans son rétablissement », a déclaré le Dr Tim Pritts.

“Nous étions dans une situation où nous pouvions le laisser se réveiller pendant que son corps guérissait. La nuit dernière, il a pu émerger, suivre les commandes et même demander qui a gagné le match. Je peux préciser qu’il n’a pas parlé mais qu’il a communiqué par écrit.

“Il est incapable de parler car il a un tube respiratoire. Lorsque nous avons répondu à Damar lorsqu’il a demandé qui avait gagné le match, nous avons dit:” Oui, vous avez gagné. Vous avez gagné le jeu de la vie “.”

Les médecins ont ajouté qu’il est trop tôt pour savoir si Hamlin reviendra au football, affirmant qu’il peut bouger ses mains et ses pieds.

Ils ont dit que le prochain objectif était que Hamlin respire sans avoir besoin d’un ventilateur.

L'entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a déclaré que ses pensées et ses prières accompagnaient Damar Hamlin après que la star des Buffalo Bills ait subi un arrêt cardiaque à ses côtés.

Les Bills ont repris l’entraînement jeudi et dans un communiqué antérieur, le club a déclaré: “Selon les médecins qui s’occupent de Damar Hamlin au centre médical de l’Université de Cincinnati, Damar a montré une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures”, indique le communiqué.

“Bien qu’il soit encore gravement malade, il a démontré qu’il semble être neurologiquement intact. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants.

“Nous sommes reconnaissants pour l’amour et le soutien que nous avons reçus.”

Le receveur des Bengals Higgins a été impliqué dans la pièce avant que Hamlin ne subisse un arrêt cardiaque et a déclaré qu’il avait parlé à la mère de Hamlin.

“Cela a été difficile, simplement parce que j’avais quelque chose à voir avec le jeu et ainsi de suite”, a déclaré Higgins jeudi dans ses premiers commentaires depuis l’incident.

“Mais tout le monde m’a fait me sentir à nouveau entier. J’ai parlé à sa mère et j’ai remarqué que tout allait bien. Il va bien.” Higgins a ajouté que la mère de Hamlin lui avait dit “qu’elle pense et prie pour moi”.

Réseau NFL Ian Rapoport a rapporté que Hamlin avait ouvert les yeux mercredi soir et avait pu saisir les mains de ceux qui l’accompagnaient.

Les Bills avaient déclaré plus tôt mercredi que Hamlin montrait des signes d’amélioration mais restait dans un état critique aux soins intensifs.

Une réponse incroyable à l’échelle de la ligue a vu les entraîneurs et les joueurs rendre hommage au joueur de 24 ans, dont la page GoFundMe de collecte de jouets créée en 2020 dans le cadre de sa Chasing M’s Foundation a vu les dons éclipser un objectif initial de 2 500 $ en atteignant plus de 7 millions de dollars.

“L’effusion de soutien à Damar à travers le pays a été incroyable”, a déclaré jeudi l’agence de représentation de Hamlin, Agency 1 Sports. “Merci pour les appels, les messages et les e-mails.

“Damar a fait des progrès substantiels du jour au lendemain. Nous sommes très reconnaissants envers tous les premiers intervenants, les médecins et le personnel hospitalier et tous ceux qui ont joué un rôle dans ce processus.

“S’il vous plaît, continuez à prier pour Damar et nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.”

Hamlin en est à sa deuxième saison dans la NFL, après avoir été pris au sixième tour du repêchage de la NFL 2021 par les Bills. Il a passé cinq ans à jouer au football universitaire à Pittsburgh, sa ville natale, apparaissant dans 48 matchs pour les Panthers.

Il a commencé 14 matchs pour les Bills cette saison à la place de la sécurité blessée Micah Hyde, qui a subi une blessure au cou lors de la deuxième semaine et est depuis dans la réserve des blessés. Hamlin est à égalité pour le deuxième plus grand nombre de plaqués de l’équipe cette année, avec 91.