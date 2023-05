Buffalo Bills: Von Miller garantit le retour d’un ACL déchiré au plus tard à la semaine 6

L’ACL déchiré de fin de saison de Von Miller a été un coup dur pour les Bills de Buffalo la saison dernière. Quand Miller, 34 ans, reviendra-t-il jouer?

Bien qu’il n’ait pas exclu de jouer dans les premières semaines de la saison 2023 de la NFL, Miller a assuré mardi à la presse de Buffalo que son retour interviendrait au plus tard lors du match à domicile de la semaine 6 des Bills contre les Giants de New York.

« Je vous garantis que ce ne sera pas plus tard que ça [Week 6] », a déclaré Miller.

Buffalo a signé avec Miller un contrat de 120 millions de dollars sur six ans, dont 51,4 millions de dollars garantis lors de la dernière intersaison. Avant de se blesser au genou lors de la semaine 12, Miller a totalisé huit sacs, 21 plaqués combinés et un échappé forcé en 11 matchs. L’ailier défensif de deuxième année Greg Rousseau et l’ailier défensif de troisième année AJ Epenesa ont été respectables en l’absence de Miller, terminant la saison avec un total de 14,5 sacs et trois échappés forcés.

Avant de signer avec les Bills l’année dernière, Miller a passé les 11 premières années de sa carrière dans la NFL avec les Broncos de Denver (2011-21), avec qui il a remporté le Super Bowl L, avant d’être échangé aux Rams de Los Angeles au milieu de la saison 2021. ; il a ensuite remporté le Super Bowl LVI avec les Rams.

Miller est huit fois NFL Pro Bowler, a remporté trois fois les honneurs All-Pro et a également été la recrue défensive de l’année 2011 AP. Il est également 19e de l’histoire de la NFL pour les sacs de tous les temps (123,5). La légende des Bills Bruce Smith est le leader de tous les temps des sacs de la NFL avec 200.

Buffalo est allé 13-3 la saison dernière, remportant l’AFC Est pour la troisième saison consécutive. Cela dit, ils ont été éliminés lors de la ronde divisionnaire de l’AFC pour une deuxième saison consécutive, s’inclinant face aux Bengals de Cincinnati à domicile, 27-10.

