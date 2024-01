Buffalo Bills Super Wild Card inactifs contre les Steelers de Pittsburgh

Les Buffalo Bills devraient accueillir le Steelers de Pittsburghbien qu’un jour de retard grâce au vent et à la neige sauvages du lac Érié, lors de la ronde Super Wild Card du 2023 Playoffs de la NFL. Il s’agit de la quatrième rencontre entre ces franchises dans un cadre de séries éliminatoires, mais la première rencontre de ce type qui aura lieu avec les Bills jouant en tant qu’équipe locale. Pittsburgh a battu les Bills lors de la première rencontre éliminatoire (32-14 lors des séries éliminatoires de la NFL en 1974) et lors de la rencontre la plus récente (40-21 lors des séries éliminatoires de la NFL en 1995). La seule victoire des Bills en séries éliminatoires contre Pittsburgh est survenue une semaine après avoir assuré le plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL, alors qu’ils ont poursuivi cette victoire avec une victoire de 24-3 contre les Steeler lors des séries éliminatoires de la NFL en 1992.







Pour le match de cette semaine, les Bills sont un peu amochés après une difficile victoire de 21-14 contre les Dauphins de Miami dimanche dernier. Même avec une journée supplémentaire pour préparer le match grâce à la tempête de neige, Buffalo manque encore de quelques contributeurs clés.

Voici les joueurs inactifs du jour pour cette confrontation en séries éliminatoires.

WR Gabe Davis

Davis a été exclu vendredi en raison de la blessure au genou qu’il a subie contre Miami. Andy Isabella est sorti de l’équipe d’entraînement pour donner aux Bills cinq larges en bonne santé, et Trent Sherfield verra probablement les représentants de départ à l’extérieur qui vont généralement à Davis.

T Alec Anderson

Le jeune joueur de ligne polyvalent et vérifié Bon Samaritain est une égratignure saine encore une fois cette semaine. Dion Dawkins est prêt à partir malgré la lacération au doigt qui l’a forcé à rater une série la semaine dernière.

DE Kingsley Jonathan

On aurait peut-être pensé à faire jouer Jonathan à la place de Von Miller si le match avait été joué hier, mais avec des conditions météorologiques plus proches de la normale, le spécialiste vétéran de la course aux passes est en hausse et les jeunes piliers des équipes spéciales sont en baisse.

DT Poona Ford

Cette semaine, les Bills optent pour deux mangeurs d’espace géants, car ils ont désactivé Ford afin d’opter à la fois pour DaQuan Jones et Linval Joseph. Cela fait beaucoup de boeuf pour aider à ralentir ce qui a été une puissante attaque précipitée des Steelers.

LB Tyrel Dodson

Une fois que les Bills ont élevé le secondeur AJ Klein, qu’ils ont récemment réintégré à l’équipe d’entraînement de l’équipe, cela préfigurait l’absence de Dodson pour le match. S’ils avaient eu confiance en sa capacité à jouer, cette place serait probablement revenue à Leonard Fournette. Au lieu de cela, Buffalo roule avec Latavius ​​Murray comme le « grand » porteur de ballon. Klein et Baylon Spector sont susceptibles de jouer pour commencer à la place de Dodson.

CB Rasul Douglas

Il y avait une chance extérieure que Douglas puisse jouer cette semaine, mais il semble qu’il aura besoin d’au moins une semaine supplémentaire – si les Bills peuvent lui donner cette chance – pour jouer à nouveau. L’homme de deuxième année Kaiir Elam est actif cette semaine, et ce sera probablement Dane Jackson qui débutera à la place de Douglas.

S Taylor Rapp

Rapp était le deuxième joueur exclu des Bills, donc nous connaissions déjà celui-ci. Damar Hamlin est actif et il prendra probablement les clichés des équipes spéciales qui reviennent normalement à Cam Lewis. Les clichés de Rapp iront probablement à Lewis lorsque Buffalo montrera un regard de dix cents.

Voici les joueurs inactifs des Steelersmettant en vedette le passeur vedette TJ Watt, qui est absent en raison d’une blessure au genou subie lors de la finale de la saison régulière contre le Corbeaux de Baltimore.

