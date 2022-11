Buffalo Bills: le voyage au match se transforme en cauchemar après la saisie d’un bus

C’était censé être une excursion amusante pour un groupe de fans de football pour voir un match à domicile des Buffalo Bills.

Au lieu de cela, cela s’est transformé en un voyage rempli de catastrophes qui a vu leur bus confisqué aux États-Unis, les laissant trouver leur propre chemin pour traverser la frontière canado-américaine.

Ce que Rob Blackburn voulait et attendait pour sa première expérience de jeu dans la NFL était deux jours remplis d’excitation qui comprenaient une fête de hayon et regarder les Bills affronter les Packers de Green Bay le 30 octobre.

“J’avais vraiment hâte d’aller au match. C’est 600 $ pour l’hôtel, le bus et le match… hé, allons-y », dit-il.

“Tout allait bien jusqu’à l’arrivée du bus.”

Blackburn a déclaré qu’il s’était présenté au stationnement d’IKEA à Ottawa samedi matin à 10 heures, s’attendant à un autobus de luxe.

“Ce qui apparaît est un bus de 35 places – je ne sais pas – un bus de bal, je suppose que vous voulez l’appeler. Le visage de tout le monde est en quelque sorte tombé.”

Brent Eckford était là aussi, ainsi que des dizaines d’autres qui ont payé entre 525 $ et 699 $ à Ottawa Sports Tours. Le forfait comprend un trajet en autobus depuis Ottawa, un séjour d’une nuit à Niagara Falls, en Ontario, et un billet pour un match de la NFL.

“C’était en fait ruiné à cause de cette situation à laquelle nous avons dû faire face”, explique Eckford. “À l’intérieur du bus, le moniteur de télévision est manquant et les fils sont exposés juste suspendus et la salle de bain ne fonctionnait pas, donc c’était tout un gâchis.”

À partir de là, les deux hommes disent que le voyage a en fait empiré. Le groupe voyageait pendant six heures, sans escale, sans salle de bain ni climatisation, et avec des gaz d’échappement remplissant la cabine, jusqu’aux chutes du Niagara.

Blackburn et Eckford disent qu’ils n’ont eu aucun problème avec l’hôtel.

Dimanche, le groupe est monté à bord du bus pour les États-Unis et s’est dirigé vers Buffalo NY pour la fête d’avant-match que beaucoup attendaient également avec impatience.

“C’était quelque chose que j’attendais vraiment avec impatience alors que vous conduisez jusqu’au stade, ce n’est rien que j’aie jamais vu avant de voir tout le monde faire de la nourriture et prendre une bière et passer un bon moment”, a déclaré Blackburn, un fan de longue date des Bills. “J’étais super excité de me promener et de parler aux gens qui sont fans depuis des années.

“Nous n’avons pas eu l’occasion de faire quoi que ce soit.”

Alors que le bus s’arrêtait sur le parking, les responsables des transports américains ont remarqué son état et ont commencé une inspection. Ils ont trouvé une entaille dans un pneu et aucun certificat requis pour conduire en Amérique.

Les autorités locales ont saisi le bus.

“Nous étions tellement inquiets”, a déclaré Eckford. “Où vont être nos bagages ? Où est-ce, où est-ce ? Nous n’avons même pas eu la chance de nous amuser pendant le hayon », a déclaré Eckford.

Un autre voyagiste, de Québec, a accepté de laisser le groupe entreposer ses sacs dans son autobus pendant le match, mais tout n’est pas rentré dans l’ordre.

“Inutile de dire que les boissons avaient toutes disparu à notre retour”, a déclaré Eckford. “Mes glacières étaient là, mais quelques gars avec qui j’étais en voyage ont perdu une glacière et un ballon de football.

« Le match était bon, les Bills ont gagné. Mais vers la mi-temps, ça a commencé à s’enfoncer : d’accord, comment on rentre à la maison ?”

Les membres du groupe ont contacté le propriétaire de l’agence de voyage, qui a accepté qu’un bus les rejoigne à la frontière canadienne, mais ils ont dû traverser par eux-mêmes.

« Nous avons dû marcher environ deux kilomètres du stade jusqu’à la station de taxi Uber », explique Blackburn. Le groupe a ensuite attendu pendant plus de trois heures l’arrivée des taxis.

“Nous avons attendu jusqu’à environ 3 heures du matin et les taxis devaient être payés par l’entreprise.”

Blackburn a déclaré qu’Ottawa Sports Tours avait payé certains des taxis, mais pas tous. Eckford dit qu’un de ses amis a dû marcher, avec des bagages à la main, à travers le pont Peace pour retourner au Canada – et l’autobus qui l’attendait.

“Oui, donc c’était un vrai autocar, il y avait une salle de bain fonctionnelle et c’était un peu ce à quoi nous nous attendions lorsque nous avons fait notre randonnée pour la première fois”, explique Blackburn. « Mais c’est dans la mauvaise direction. Nous voulions nous amuser en descendant.

Au total, un groupe de 36 personnes a payé environ 23 000 $ pour une expérience bien en deçà de ce à quoi ils s’attendaient.

Le voyagiste n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CTV News. Il n’est pas clair s’ils ont pu récupérer le bus de la fourrière de Buffalo.

Les fans de football déçus disent qu’ils ne sont pas optimistes quant à la récupération de leur argent.

“Ils [Ottawa Sports Tours] J’ai une autre tournée prévue en janvier et je m’inquiète juste pour ceux qui réservent un voyage », dit Eckford.

“Je ne blâme pas Buffalo et c’est toujours un bon moment au match quand ça marche.”