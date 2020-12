ORCHARD PARK, NY – Après leur pire période de jeu soutenu depuis leur défaite unilatérale contre les Titans du Tennessee il y a deux mois, les Bills de Buffalo ont récupéré de la manière la plus impressionnante dimanche soir.

Après avoir semblé macabre en attaque – et nous parlons de l’attaque vers 2018 – pendant la majeure partie de la première mi-temps contre une formidable défense des Steelers, les Bills ont été stimulés par un jeu révolutionnaire de leur défense et ont utilisé ce mouvement soudain pour rouler vers un 26-15 victoire sur Pittsburgh devant un public de télévision nationale dans le stade Bills vide.

Josh Allen a pris un départ terrible et bien que ce soit loin d’être proche du niveau qu’il a joué pendant la majeure partie de la saison, il a certainement surpassé le futur Hall of Famer auquel il était opposé, Ben Roethlisberger de Pittsburgh.

Avec la victoire, les Bills se sont améliorés à 10-3 et possèdent désormais une avance de deux matchs dans l’AFC Est avec trois matchs à jouer. Ils peuvent décrocher leur titre de première division en 25 ans samedi lorsqu’ils se rendront à Denver pour rencontrer les Broncos. Ils peuvent également revendiquer la division si Miami perd face aux Patriots.

En outre, Buffalo peut frapper son ticket pour les séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans sous Sean McDermott lundi soir si Cleveland bat Baltimore.

Les Steelers ont subi leur deuxième défaite consécutive, qui sont également leurs seules pertes contre 11 victoires.

Si vous aviez regardé les 28 premières minutes de la première mi-temps et que vous deviez ensuite faire une course rapide ou quelque chose du genre et avoir manqué les deux dernières minutes, vous auriez été stupéfait de voir que les Bills se sont mis à l’entracte avec une avance de 9-7 grâce à Taron. Le retour d’interception de 51 verges de Johnson pour un touché.

La défense de Pittsburgh, même s’il manquait des joueurs clés, était absolument dominante et l’attaque des Bills semblait impuissante. Rien ne fonctionnait; ils avaient retourné le ballon deux fois, et quand les Steelers ont pris une avance de 7-0, c’était comme si c’était tout ce dont ils auraient besoin.

Ce touché est survenu après que Dawson Knox a poursuivi sa saison la plupart du temps misérable en tâtonnant après avoir fait une capture, et Cameron Sutton de Pittsburgh s’est rétabli au Buffalo 30.

Trois jeux plus tard, James Washington a battu Levi Wallace et la sécurité Micah Hyde était également en retard, ce qui a permis à Roethlisberger de marquer une passe de touché de 19 verges avec 8:26 à jouer au deuxième quart.

À ce stade, les Bills avaient 66 mètres d’attaque, et leurs cinq possessions s’étaient terminées de cette façon: punt, interception, punt, punt et fumble.

Peu de choses ont changé après le score alors que les Bills se sont retirés, mais finalement, à leur septième occasion, ils ont finalement fait des progrès. Allen a mis en place un entraînement de neuf matchs et 58 verges au panier de 34 verges de Tyler Bass à 1:46 avant la mi-temps, bien que cela ait été quelque peu décevant parce qu’Allen a lancé trois incomplétions consécutives après avoir atteint la ligne des 16 verges.

Puis vint le plus gros jeu de la demie. Roethlisberger a essayé de frapper JuJu Smith-Schuster sur le côté gauche, mais Johnson l’a parfaitement lu, a fait un pas en avant, a fait l’interception et a sprinté jusqu’à la zone des buts. Bass a raté le point supplémentaire, juste son deuxième de l’année, et cela a laissé le score à 9-7.

C’était le premier touché défensif des Bills depuis la première année de Sean McDermott en tant qu’entraîneur en 2017, et c’était exactement ce dont les Bills avaient besoin après un début aussi horrible en attaque.

Les Bills ont ensuite continué à rouler au début du troisième quart alors qu’ils ont parcouru le terrain de 68 verges en huit matchs, Stefon Diggs captant quatre passes pour 42 verges, dont une passe TD de 19 verges au milieu.

Naturellement, rien n’est jamais facile pour les Bills, il était donc tout à fait prévisible qu’après un échange de bottés de dégagement, l’offensive de Pittsburgh a finalement pris vie sur la possession suivante reliant les troisième et quatrième trimestres.

Les Bills n’offraient presque aucune résistance alors que Roethlisberger méthodiquement – et c’était méthodique – marchait les Steelers de 81 verges en 10 jeux avant de frapper Smith-Schuster avec un TD de trois verges. Il a ensuite lancé une passe de conversion de deux points à Eric Ebron pour en faire un match avec une possession avec 12:18 à jouer.

Ayant besoin d’une réponse, Allen a fourni une réponse partielle alors que les Bills ont conduit 61 verges au panier de 23 verges de Bass avec 8:07 à jouer, mais c’était une déception. À un tiers du 36, Allen a roulé à droite et regardait au fond du milieu jusqu’à Knox.

Pendant ce temps, Cole Beasley était juste en face de lui, grand ouvert avec un défenseur nulle part en vue. Si Allen avait lancé le ballon à Beasley, c’était un touché sans rendez-vous, mais il ne l’avait pas vu. Knox a attiré une pénalité d’interférence qui a mis le ballon au 1, mais trois jeux sont allés en arrière et les Bills se sont contentés d’une avance de 26-15, ce qui a gardé les Steelers en elle.

Et quand Wallace a fait une interception sautante quelques minutes plus tard, cela s’est avéré être tout pour les Steelers.