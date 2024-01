Buffalo Bills contre Kanas City Chiefs : score, faits saillants, statistiques

ORCHARD PARK – Près de cinq pieds de neige sont tombés sur le stade Highmark au cours de la dernière semaine, mais vous ne vous en rendriez pas compte en entrant dans la maison des Buffalo Bills dimanche après-midi.

Grâce à une autre performance héroïque des citoyens de l’ouest de l’État de New York qui ont consacré de longues et difficiles heures à déblayer le site vendredi et samedi, le stade est prêt pour le match éliminatoire de la division AFC contre les Chiefs de Kansas City.

Maintenant, il ne reste plus qu’aux Bills de récompenser ces âmes généreuses et le reste de leurs fans avec une performance bien meilleure que celle qu’ils ont présentée à cet endroit précis il y a presque un an jour pour jour lorsqu’ils ont accueilli les Bengals de Cincinnati et ont été expulsés de leur immeuble.

Inscrivez-vous à la newsletter Bills BlastLivré directement dans votre boîte de réception, analyse supplémentaire des factures, informations, statistiques, devis et historique de l’équipe de Sal Maiorana.

C’est le match pour lequel les fans des Bills salivaient – Andy Reid, Patrick Mahomes et Travis Kelce (et oui, sa petite amie dont vous avez peut-être entendu parler, Taylor Swift) à Orchard Park, avec une foule à guichets fermés pouvant y assister.

Après cinq déplacements consécutifs à Kansas City (deux en séries éliminatoires), les Bills retrouvent enfin les Chiefs à domicile avec en jeu un voyage pour le match de championnat de l’AFC à Baltimore. C’est un jeu dans lequel Sean McDermott, Josh Allen et le reste des Bills savent qu’ils ne peuvent pas tomber à plat car avec la nature changeante de la NFL, ces opportunités ne sont jamais acquises.

Nous mettrons à jour cette histoire toute la journée, alors assurez-vous de la mettre en signet et de rester engagé.

Bills 3, Chiefs 3 : Harrison Butker termine l’ouverture de Kansas City avec un panier

Les chefs ont une réponse rapide

Patrick Mahomes n’a pas perdu de temps pour répondre au premier entraînement des Bills avec l’un des siens et le match est à égalité à 3-3 après le panier de 47 verges de Harrison Butker.

Tout de suite, les Bills ont commis une erreur lorsque Greg Rousseau avait Mahomes entre ses mains pour un sack mais n’a pas pu terminer, ce qui a conduit à une passe de 26 verges à Rashee Rice. Et puis Mahomes a frappé Travis Kelce sur 14 verges lors du jeu suivant et les Chiefs roulaient.

Cependant, la défense des Bills s’est levée et a arrêté l’entraînement juste là, Dane Jackson interrompant une troisième passe.

Bills 3, Chiefs 0 : Tyler Bass marque un panier sur la première possession de Buffalo

Après quelques problèmes précoces lors de leur première possession de la soirée, les Bills ont parcouru 60 verges en 14 jeux jusqu’au panier de 27 verges de Tyler Bass.

Après un échappé de Stefon Diggs, un penalty sur Dalton Kincaid et une passe incomplète, les Bills ont affronté les troisième et 17, mais Josh Allen est sorti de la poche, puis a été latéralisé vers Ty Johnson pour un gain de 16 verges. Allen a ensuite converti le quatrième et 1 et à partir de là, Allen a complété quelques passes clés, aucune plus grosse qu’un 15 verges à Dalton Kincaid sur un troisième et 5.

Taylor Swift arrive au stade Highmark

Le L’icône pop est entrée dans le stade Highmark et verra les Bills affronter les Chiefs de Kansas City lors de la ronde de division dimanche.

Swift est sorti d’une Chevrolet Suburban blanche avec des plaques d’immatriculation californiennes vers 17 heures. Des dizaines de fans se sont rassemblés dans la neige pour apercevoir la star. Elle a été rejointe par l’épouse de Patrick Mahomes, Brittany Mahomes.

Buffalo Bills inactifs aujourd’hui

Le secondeur de deuxième année a été le meilleur joueur défensif des Bills cette saison puisqu’il a mené l’équipe avec 143 plaqués au cours de la saison régulière, et il a également un total de sept points à retenir en comptant les séries éliminatoires. Cependant, il a subi une entorse à la cheville contre les Steelers, ne s’est pas entraîné de la semaine et était l’un des inactifs des Bills qui viennent d’être annoncés.

Heureusement pour les Bills, Tyrel Dodson reviendra dans l’alignement après avoir raté le match de Pittsburgh, et il jouera très probablement le poste de signaleur de Bernard dans la MLB. La recrue Dorian Williams ou le vétéran AJ Klein débuteront au poste de secondeur extérieur.

Les Bills seront également privés du receveur Gabe Davis, du demi de coin Christian Benford, du secondeur Baylon Spector et de la sécurité Taylor Rapp, qui ont tous été exclus vendredi. Les autres inactifs sont le plaqueur défensif Poona Ford et le joueur de ligne offensive Alec Anderson.

Pour les Chiefs, le receveur Kadarius Toney, le plaqueur défensif Derrick Nnadi et le joueur de ligne offensive Wanya Morris sont les trois plus grands noms de leur liste inactive.

Photos : les fans se rassemblent à l’extérieur du stade Highmark avant le match éliminatoire Bill vs Chiefs

Sam Martin pouvant jouer est une grande nouvelle pour Buffalo

Les Bills abordent ce match avec une situation de blessure problématique, mais la disponibilité du parieur – qui était en suspens jusqu’à samedi – contribue à apaiser la situation.

Martin a subi une blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière contre Pittsburgh, alors les Bills ont recruté l’ancien parieur Matt Haack dans leur équipe d’entraînement au cas où Martin ne pourrait pas jouer. Mais Martin a informé McDermott qu’il était prêt à partir et cela a aidé les Bills dans leurs décisions d’alignement.

Vous n’obtenez que deux élévations d’équipe d’entraînement par match, et les Bills ont eu la chance de ne pas avoir à en utiliser une sur Haack, car cela aurait signifié qu’un seul du receveur large Andy Isabella et du secondeur AJ Klein aurait été disponible pour le match.

Maintenant, Isabella est prête à donner aux Bills cinq receveurs avec Gabe Davis absent, et Klein peut jouer pour Terrel Bernard qui devrait être inactif en raison d’une blessure à la cheville.

Prédiction des Bills contre les Chiefs

Sal Maiorana : Chefs 24, projets de loi 23

La situation des blessures des Bills m’a effrayé, purement et simplement. Si Buffalo était en meilleure santé en défense, j’aurais été ravi d’une victoire des Bills, en jouant à domicile. Mais les absences de Bernard, Christian Benford et Taylor Rapp, ainsi que de Rasul Douglas et Dodson, peut-être gênées par leurs blessures, posent problème face aux futurs joueurs du Temple de la renommée comme Mahomes et Kelce et à un entraîneur du Temple de la renommée, Andy Reid.

Oui, l’offensive des Chiefs n’a pas été si effrayante, mais n’oublions pas que ce sont toujours les Chiefs, ce sont les séries éliminatoires et ils sont toujours les fiers champions en titre. Et même si je m’attends à ce qu’Allen joue bien, la défense de ces Chiefs est excellente à tous les niveaux. Avec leurs CB, Sneed et McDuffie, ils peuvent arrêter n’importe quel WR, et ils associent cela à une course de passes dynamique dirigée par Chris Jones et George Karlaftis.

En fin de compte, je pense que ça va être serré tout au long, un revirement ou un panier tardif pourrait en décider – et dans ce scénario, je fais confiance à Harrison Butker de KC plutôt qu’à Tyler Bass de Buffalo – et les Chiefs feront ce qu’ils semblent toujours faire. en séries éliminatoires et trouver un moyen, même s’ils sont sur la route pour la première fois sous l’ère Mahomes.

À quelle heure est le match Bills vs Chiefs ?

● Date: dimanche 21 janvier

● Temps: 18h30

● Lieu: Stade Highmark

Qui est favorisé pour gagner le match Bills contre Chiefs

● Ligne de paris (dès jeudi matin): Factures -3

● Dessus-dessous : 45,5

● Ligne d’argent : Bills moins-145 (pariez 145 $ pour gagner 100 $) et Chiefs plus-125 (pariez 100 $ pour gagner 125 $).

Qui annonce le match Bills vs. Chiefs

● Jeu par jeu: Jim Nantz

● Analyste: Tony Romo

● Journaliste secondaire : Tracy Wolfson

● Télévision par câble/réseau : CBS. Le jeu sera disponible localement via les stations suivantes : WROC (Channel 8, Rochester), WIVB (région de Buffalo), WTVH (région de Syracuse), WKTV (région d’Utica), WENY (région d’Elmira), WRGB (région d’Albany) et WBNG (région de Binghamton).

● Services de streaming en ligne : Vous pouvez regarder des matchs sur NFL.com et sur l’application mobile NFL, et vous pouvez vous abonner à NFL+, le propre service de streaming de la ligue, bien que vous ne puissiez pas diffuser les matchs sur votre téléviseur – vous devez les regarder sur votre téléphone ou votre tablette.

● Diffusion télévisée : Vous pouvez également diffuser des jeux si vous disposez d’abonnements à Spectrum, DirecTV, fuboTV, Sling, Vidgo, Hulu + Live TV, YouTube TV et Paramount+.

À la radio : Comment écouter le match Bills vs Chiefs

Vous pouvez écouter la radio satellite SiriusXM sur les canaux Sirius 81 et XM 227 (flux Bills) et Sirius sur les canaux 82 et XM 225 (flux Chiefs), et sur la radio traditionnelle, le réseau Bills Radio a des stations dans tout l’État. Chris Brown est responsable du play-by-play, Eric Wood est l’analyste et Sal Capaccio est le journaliste secondaire. Le réseau comprend :

Rochester (WCMF 96,5 et WROC 950 AM)

Buffle (WGR550, 550 AM)

Syracuse (WTKW 99,5/WTKV 105,5)

Binghamton (WDRE 100,5FM)

Ithaque (WIII 99,9/100,3 FM)

Bain (WVIN 98,3 FM)

Newark (WACK 14 h 20)

Dansville (WDNY 93,9 FM)

Elmira (WNGZ 1490 AM)

Auburn (WAUB 98,1 FM/1590 AM)

Genève (WGVA 95,9 FM, 12 h 40)

Calendrier des Buffalo Bills 2023

Lun. Septembre. 11, Jets 22, Bills 16 (OT)

Dimanche 17 septembre, Bills 38, Raiders 10

Soleil. 24 septembre, projets de loi 37, commandants 3

Soleil. 1er octobre, projets de loi 48, dauphins 20

Soleil. 8 octobre, Jaguars 25, Bills 20

Soleil. 15 octobre, Bills 14, Giants 9

Soleil. 22 octobre, Patriots 29, Bills 25

Jeudi. 26 octobre, Bills 24, Buccaneers 18

Soleil. 5 novembre, Bengals 24, Bills 18

Lun. 13 novembre, Broncos 24, Bills 22

Soleil. 19 novembre, Bills 32, Jets 6

Soleil. 26 novembre, Eagles 37, Bills 34 (OT)

Soleil. 3 décembre, semaine de congé

Soleil. 10 décembre, projets de loi 20, chefs 17

Soleil. 17 décembre, Bills 31, Cowboys 10

Assis. 23 décembre, Bills 24, Chargers 22

Soleil. 31 décembre, Bills 27, Patriots 21

Soleil. 7 janvier, Bills 21, Dolphins 14

Lun. 15 janvier, Bills 31, Steelers 17

Soleil. 21 janvier, contre les Chiefs, 18h30

Sal Maiorana peut être contacté à [email protected]. Suivez-le sur Twitter @salmaiorana. Pour vous abonner à la newsletter de Sal, Bills Blast, qui paraît deux fois par semaine pendant la saison, veuillez suivre ce lien :https://profile.democratandchronicle.com/newsletters/bills-blast