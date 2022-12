Buffalo Bills 32-29 Miami Dolphins: le panier de Tyler Bass décroche une quatrième place consécutive en séries éliminatoires de l’AFC pour Bills | Nouvelles de la NFL

Tyler Bass a lancé un placement de 25 verges à la fin du temps imparti pour vaincre les Dolphins de Miami 32-29 et envoyer les Buffalo Bills dans une quatrième place consécutive en séries éliminatoires de l’AFC.

Histoire du jeu

Les joueurs de Buffalo ont utilisé leurs mains pour essuyer la neige sur le côté et dégager une place libre pour Bass avant qu’il ne frappe calmement le ballon à travers les montants pour couronner un entraînement dynamique de 15 jeux et 86 verges pour les Bills (11-3), qui ont a maintenant remporté cinq matchs successifs.

Josh Allen a complété 25 des 40 passes pour 304 verges et quatre touchés et s’est également précipité pour 77 verges pour Buffalo. Dawson Knox a réussi six réceptions pour 98 verges et un touché, tandis que Quintin Morris, Nyheim Hines et James Cook ont ​​également capté des passes marquantes.

Tua Tagovailoa a réussi 17 passes sur 30 pour 234 verges et deux touchés pour Miami (8-6), qui a maintenant perdu huit des neuf dernières rencontres avec les Bills. Jaylen Waddle a récolté 114 verges sur réception et un touché et Tyreek Hill a réussi neuf réceptions pour 69 verges et un score pour les visiteurs.

Raheem Mostert a couru pour 136 verges et Salvon Ahmed a marqué.

Buffalo a pris le relais sur sa propre ligne de sept verges avec 5:56 à jouer et s’est frayé un chemin vers le bas malgré la détérioration des conditions. Un jeu clé sur le disque a été un appel d’interférence de passe de troisième essai sur Kader Kohou de Miami qui a donné aux Bills un premier essai à la ligne des 13 verges des Dolphins.

Bass a tenu son sang-froid pour régler le jeu en faveur de Buffalo alors que la neige tourbillonnait autour d’Orchard Park

La chute de neige attendue pendant le match ne s’est produite qu’au quatrième quart, mais il y a eu un bref retard avec 8:18 à faire en première mi-temps en raison des fans qui ont lancé des boules de neige sur le terrain.

Les Dolphins tiraient de l’arrière 21-13 à la mi-temps, mais ont pris les devants sur deux lancers de touché au troisième quart par Tagovailoa.

Il s’est d’abord connecté avec Waddle sur une passe de 67 verges, mais un lancer de conversion à deux points qui a suivi était incomplet. C’était au tour de Hill plus tard dans le quart lorsqu’il a capté une passe de 20 verges pour donner à Miami une avance de 26-21 avec 2:30 à jouer.

Au début du quatrième quart, Jaelan Phillips a décroché un strip-sack d’Allen avec son coéquipier des Dolphins Christian Wilkins en convalescence au Buffalo 47. Cinq jeux plus tard, Jason Sanders a lancé un terrain de 47 verges pour donner à Miami une avance de huit points avec 11 :56 restants dans le jeu.

Allen a lancé une passe de touché de cinq verges à Knox pour ramener Buffalo à 29-27 avec 9:02 à jouer. Les Bills sont allés chercher deux points et Allen a gardé le ballon et a sauté et étiré de justesse le ballon au-dessus de la ligne de but avant de le perdre. Il a été initialement jugé non bon mais annulé lors d’une relecture.

Allen a lancé des passes de touché à Morris, Hines et Cook en première mi-temps. Le lancer de quatre verges à Cook est venu à l’expiration du temps imparti au deuxième quart.

Leaders des statistiques

Factures

Passe : Josh Allen, 25/40, 304 verges, 4 touchés

Rushing: Josh Allen, 10 courses, 77 verges

Réception : Dawson Knox, 6 attrapés, 98 yards, 1 TD

dauphins

Passe : Tua Tagovailoa, 17/30, 234 yards, 2 TDs

Rushing: Raheem Mostert, 17 courses, 136 verges

Réception : Jaylen Waddle, 3 attrapés, 114 yards, 1 TD

Et après?

Tom Brady affronte Joe Burrow pour la toute première fois dans la NFL alors que deux des meilleurs quarts de la NFL s’affrontent dimanche, en direct sur Sky Sports NFL.

Brady’s Boucaniers de Tampa Bay (6-7) Bienvenue chez Burrow Bengals de Cincinnati (9-4) en ville – coup d’envoi à 21h25 – avec le Jets de New York (7-6) hébergeant également le Lions de Détroit (6-7) dans un affrontement clé pour les places en séries éliminatoires, celui-ci commençant à 18 heures. Le triple en-tête du dimanche soir se termine avec le Commandants de Washington (7-5-1) hébergeant le New York géants (7-5-1) dans une bataille divisionnaire NFC Est avec d’énormes implications en séries éliminatoires pour les deux espoirs de wild card – coup d’envoi à 1h20 le lundi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network.