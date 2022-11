Buffalo Bills 28-25 Detroit Lions: les Bills assurent la victoire de Thanksgiving avec un placement tardif dans une finition spectaculaire | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stefon Diggs, Josh Allen et Tyler Bass des Buffalo Bills réfléchissent à leur spectaculaire victoire tardive sur les Lions de Detroit et célèbrent avec une dinde de Thanksgiving.

Stefon Diggs, Josh Allen et Tyler Bass des Buffalo Bills réfléchissent à leur spectaculaire victoire tardive sur les Lions de Detroit et célèbrent avec une dinde de Thanksgiving.

Tyler Bass a lancé un panier de 45 verges avec deux secondes à jouer pour assurer une victoire palpitante de Thanksgiving 28-25 pour les Bills de Buffalo contre les Lions de Detroit dans la NFL.

Histoire du jeu

Michael Badgley de Detroit avait lancé un panier de 51 verges peu de temps auparavant, pour égaliser le match à 25-25 avec seulement 23 secondes à jouer, mais c’était plus que suffisant pour que Josh Allen et les Bills se mettent au travail. Le quart-arrière vedette de Buffalo a trouvé Stefon Diggs pour un achèvement crucial de 36 verges pour préparer le coup de pied gagnant.

Allen a réussi 253 verges et deux touchés, alors qu’il en a également couru un au sol, mais il a également été intercepté dans la zone rouge pour la sixième fois au cours des sept derniers matchs au début de la seconde période.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Allen trouve le receveur Stefon Diggs pour donner l’avantage aux Buffalo Bills en fin de match contre les Lions de Detroit. Josh Allen trouve le receveur Stefon Diggs pour donner l’avantage aux Buffalo Bills en fin de match contre les Lions de Detroit.

C’était révélateur d’une performance plutôt lente en seconde période d’Allen et des Bills, car ils n’avaient que deux points d’une sécurité à montrer jusqu’à ce qu’Allen trouve Diggs pour un touché de cinq verges avec deux minutes et 40 secondes à jouer. Diggs a réussi huit attrapés pour 77 verges et ce score.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avery Williams a l’honneur de découper la dinde Sky Sports NFL à Thanksgiving et ne perd pas de temps à rester coincé dans son dîner! Avery Williams a l’honneur de découper la dinde Sky Sports NFL à Thanksgiving et ne perd pas de temps à rester coincé dans son dîner!

Les luttes de Buffalo ont ouvert la porte à Detroit. Jared Goff a réussi 240 verges et deux touchés pour les Lions (4-7), mais leur séquence de trois victoires consécutives a été interrompue après le coup de pied de Bass dans les dernières secondes.

Amon-Ra St.Brown a capté neuf passes pour 122 verges et un touché en première mi-temps, tandis que le porteur de ballon Jamaal Williams s’est précipité pour 66 verges en 18 courses, marquant son 13e touché de la saison pour mettre les Lions en tête à mi-chemin de la premier quart.

Cependant, Williams a également eu un échappé au deuxième quart, Allen marquant son touché au sol à l’arrière du chiffre d’affaires.

Les Bills passent à 8-3 sur l’année et à la première place de l’AFC Est, mais dans des nouvelles inquiétantes pour l’équipe, le secondeur vedette Von Miller a été expulsé du terrain à la fin de la première mi-temps avec une blessure au genou et n’est pas revenu Au jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez la star des Buffalo Bills, Von Miller, se faire sortir du terrain lors de leur match contre les Lions de Detroit. Regardez la star des Buffalo Bills, Von Miller, se faire sortir du terrain lors de leur match contre les Lions de Detroit.

Leaders des statistiques

Factures

Dépassement : Josh Allen, 20/42, 253 yards, 2 TDs, 1 INT

Rushing: Josh Allen, 10 courses, 78 yards, 1 TD

Devin Singletary, 14 courses, 72 verges

Réception : Stefon Diggs, huit attrapés, 77 verges, 2 touchés

les Lions

Passant : Jared Goff, 23/37, 240 verges, 2 touchés

Rushing: Jamaal Williams, 18 courses, 66 yards, 1 TD

Réception: Amon-Ra St Brown, neuf attrapés 122 yards, 1 TD

Et après?

L’action de la semaine de Thanksgiving se poursuit avec le triple en-tête habituel de l’action de la NFL dimanche soir, le coup d’envoi avec le Bengals de Cincinnati (6-4) se rendre au Titans du Tennessee (7-3) dans une répétition de l’affrontement des séries éliminatoires de la ronde divisionnaire de l’an dernier entre les deux, que les Bengals ont remporté 19-16 en route vers le Super Bowl – regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 18h.

Après cela, nous nous dirigeons vers le 49ers de San Francisco (6-4), qui mènent une séquence de trois victoires consécutives dans leur match à domicile contre les Saints de la Nouvelle-Orléans (4-7) – celui-ci au Levi’s Stadium débute à 21h25.

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec Aaron Rodgers et les Emballeurs de Green Bay (4-7) désespérément désespérés d’une victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires en vie alors qu’ils voyagent vers les meilleurs de la NFC Aigles de Philadelphie (9-1) – coup d’envoi à 1h20, tôt le lundi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !