Buffalo Bills 24-20 Kansas City Chiefs: Josh Allen bat Patrick Mahomes dans le quart-arrière classique | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Bills de Buffalo contre les Chiefs de Kansas City de la sixième semaine de la saison NFL.

Faits saillants des Bills de Buffalo contre les Chiefs de Kansas City de la sixième semaine de la saison NFL.

Josh Allen a lancé pour 329 verges et trois touchés, y compris la frappe décisive contre Dawson Knox avec une minute à jouer, alors que les Bills de Buffalo ont battu les Chiefs de Kansas City 24-20 dimanche au Arrowhead Stadium.

Histoire du jeu

Stefon Diggs a réussi 10 attrapés pour 148 verges et un touché pour Buffalo, Gabe Davis attrapant l’autre des lancers de TD d’Allen alors que les Bills se vengeaient de leur défaite en prolongation à Kansas City lors des séries éliminatoires la saison dernière. Parallèlement à cette défaite en ronde de division, les Bills ont également terminé leur saison à Arrowhead lors du match pour le titre de l’AFC l’année précédente.

Patrick Mahomes, qui n’a eu besoin que de 13 secondes pour conduire les Chiefs dans la plage des buts sur le terrain pour envoyer ce match éliminatoire en prolongation l’année dernière, avait une minute au compteur pour essayer d’obtenir lui-même le score gagnant cette fois-ci, mais son interception au demi de coin de Buffalo Taron Johnson sur une passe destinée à la recrue Skyy Moore, mais a mis fin au concours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Buffalo Bills, Josh Allen, trouve Dawson Knox dans la zone des buts pour un TD avant que Taron Johnson n’intercepte une passe lancée par le QB des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes. Le quart-arrière des Buffalo Bills, Josh Allen, trouve Dawson Knox dans la zone des buts pour un TD avant que Taron Johnson n’intercepte une passe lancée par le QB des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes.

Mahomes a terminé avec 338 verges par la passe pour aller avec deux touchés et deux choix, dont un dans la zone des buts au début du match. JuJu Smith-Schuster a réussi cinq attrapés pour 113 verges et un score pour Kansas City, un attrapé et une course de 42 verges qui leur ont donné la tête pour la première fois au deuxième quart.

Allen et les Bills ont été coupables d’avoir gâché quelques occasions en or en première mi-temps, avec leur quart-arrière vedette tâtonnant le football sur la ligne des 13 verges de Kansas City lors de leur première série, alors qu’ils l’ont également retourné sur les bas après que Smith- Schuster a marqué pour KC alors qu’Allen lançait incomplet sur le quatrième but depuis la ligne des trois mètres.

Mais Buffalo a répondu avec un touché frénétique dans la dernière minute de la mi-temps. Soutenu sur sa propre ligne d’un mètre, Allen a conduit son équipe sur toute la longueur du terrain en seulement 73 secondes avant de trouver Davis pour un touché de 34 mètres.

Mais, tout comme en janvier, les Chiefs n’ont eu besoin que de quelques secondes pour répondre immédiatement. Dans les 16 dernières secondes de la première mi-temps, le Kansas s’est à peu près déplacé dans la zone de but pour Harrison Butker et le botteur a réussi à frapper un 62 verges à travers les poteaux de but pour égaliser le match à 10 chacun avant la pause.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le botteur des Chiefs de Kansas City, Harrison Butker, a inscrit un panier de 62 verges, le plus long de l’histoire de la franchise du Arrowhead Stadium et des Chiefs de Kansas City – et il n’a même pas regardé. Le botteur des Chiefs de Kansas City, Harrison Butker, a inscrit un panier de 62 verges, le plus long de l’histoire de la franchise du Arrowhead Stadium et des Chiefs de Kansas City – et il n’a même pas regardé.

Le concours de va-et-vient s’est poursuivi en seconde période; après que Butker ait raté de 51 sur la série d’ouverture, Diggs a transporté un TD de 17 verges pour avoir les Bills 17-10. Mais, encore une fois, Kansas City a répondu directement, Mecole Hardman égalisant le match après une saisie sur la ligne de but.

Lorsque les Bills ont échoué lors d’une autre tentative de quatrième essai au début du quatrième quart, Butker a ajouté un panier de 44 verges pour assurer à Kansas City une avance de 20-17. Mais, à cette occasion, les Bills et Allen auraient le dernier mot, le quart-arrière trouvant Knox pour un score de 14 verges pour couronner un entraînement extrêmement impressionnant, avant l’erreur de fin de match de Mahomes quelques instants plus tard.

Les Bills détiennent le meilleur dossier de l’AFC en tant que seule équipe à avoir une fiche de 5-1 cette saison dans la conférence, tandis que les Chiefs reviennent dans le peloton à 4-2.

Leaders des statistiques

Factures

Dépassement : Josh Allen, 27/40, 329 verges, 3 touchés

Rushing: Devin Singletary, 17 courses, 85 verges

Réception : Stefon Diggs, 10 attrapés, 148 yards, 1 TD

Gabe Davis, trois attrapés, 74 yards, 1 TD

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen célèbre sa passe de touché au meilleur receveur Stefon Diggs

Chefs

Dépassement : Patrick Mahomes, 25/40, 338 yards, 2 TDs, 2 INTs

Rushing: Clyde Edwards-Helaire, neuf courses, 33 verges

Réception: JuJu Smith-Schuster, cinq attrapés, 113 yards, 1 TD

Travis Kelce, huit attrapés, 108 verges

Résumé de la notation

Résumé de la notation PREMIER QUART Projets de loi 0-0 chefs DEUXIÈME QUARTIER Factures 3-0 Chefs But sur le terrain de 39 verges de Tyler Bass Factures 3-7 chefs Patrick Mahomes passe TD de 42 verges à JuJu Smith-Schuster (point supplémentaire) Factures 10-7 Chefs Josh Allen passe TD de 34 verges à Gabe Davis (point supplémentaire) Factures 10-10 chefs But sur le terrain de 62 verges de Harrison Butker TROISIÈME QUART Factures 17-10 Chefs Josh Allen passe TD de 17 verges à Stefon Diggs (point supplémentaire) Factures 17-17 chefs Patrick Mahomes passe TD de trois verges à Mecole Hardman (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Factures 17-20 chefs Harrison Butker panier de 44 verges Factures 24-20 Chefs Josh Allen passe TD de 14 verges à Dawson Knox (point supplémentaire)

Et après?

NFL en direct Vivre de

Monday Night Football voit Russell Wilson et les Denver Broncos (2-3) de retour en action, sur la route contre les rivaux de la division AFC West, les Los Angeles Chargers (3-2) – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 tôt mardi matin.

Les Chiefs accueilleront les 49ers de San Francisco (3-3) dimanche prochain alors qu’ils cherchent à retrouver le chemin de la victoire après leur défaite contre Buffalo, qui sont entre-temps au revoir lors de la septième semaine – les Bills accueillent les Packers de Green Bay (3-3 ) dans la huitième semaine.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !