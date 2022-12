Buffalo Bills 24-10 Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Josh Allen lance deux touchés pour mener les Bills à une victoire confortable | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Bills de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la semaine 13 de la saison NFL.

Josh Allen a lancé deux passes de touché alors que les Buffalo Bills battaient les New England Patriots 24-10 lors du Thursday Night Football pour remporter leur première victoire de division de la saison.

Histoire du jeu

Les Bills (9-3) avaient été 0-2 contre leurs rivaux de division jusqu’à présent cette saison, subissant des défaites contre les Dolphins de Miami (8-3) et les Jets de New York (7-4), mais la victoire jeudi soir sur les Patriots (6-6) les voit désormais s’emparer de la première place de l’AFC Est.

La victoire était la troisième consécutive de Buffalo de la saison, et aussi une troisième consécutive (y compris les séries éliminatoires) contre les hommes de Bill Belichick, après les avoir balayés lors de la ronde des séries éliminatoires lors de leur dernière rencontre.

Allen est allé 22 sur 33 passes, pour 223 verges, et avec ses deux lancers de touché est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL avec trois saisons de 25 touchés par la passe et cinq scores au sol. Le porteur de ballon Devin Singletary a ajouté un score à partir de la ligne de but au début du quatrième quart.

Bien qu’il ait joué sans le meilleur passeur Von Miller, qui s’est blessé au genou lors de leur victoire contre les Lions de Detroit le jour de Thanksgiving la semaine dernière, la défense de Buffalo a maintenu les Patriots à seulement trois points au cours des trois derniers quarts du match.

Le quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, a semblé agité pendant une grande partie de la soirée. Il a terminé 22 sur 36 pour 195 verges et un touché, ce qui avait aidé les Pats à prendre une avance de 7-3 au premier quart.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le demi de coin et spécialiste des retours de la Nouvelle-Angleterre Marcus Jones a capté une passe du quart-arrière Mac Jones lors de son premier cliché offensif avant de courir pour un superbe touché de 48 verges. Le demi de coin et spécialiste des retours de la Nouvelle-Angleterre Marcus Jones a capté une passe du quart-arrière Mac Jones lors de son premier cliché offensif avant de courir pour un superbe touché de 48 verges.

La passe de touché de Jones était à l’homonyme Marcus Jones, le demi de coin rapide et l’homme de retour jouant son premier cliché offensif de la saison a capté une passe d’écran et a tout emporté sur 48 mètres à la maison pour un score époustouflant.

Les Bills avaient commencé lentement, se contentant d’un placement sur leur première possession, mais après être allés derrière Allen, ils se sont mis au travail et ont mené son équipe sur un entraînement de 82 verges en neuf jeux couronné par un TD de huit verges à Stefon Diggs.

Puis, à la suite d’un botté de dégagement des Patriots, l’offensive de Buffalo a produit une autre épopée de 56 verges et 14 jeux avant qu’Allen n’échappe à la ruée vers la passe de la Nouvelle-Angleterre et ne se jette sur son corps pour un score de huit verges à Gabe Davis.

Après un troisième quart sans but, Singletary a prolongé l’avance de Buffalo au début du quatrième, avant qu’un panier de Nick Folk dans les deux dernières minutes pour les Patriots ne serve à en faire un match à deux points.

Leaders des statistiques

Factures

Dépassement : Josh Allen, 22/33, 223 verges, 2 touchés

Rushing: James Cook, 14 courses, 64 verges

Devin Singletary, 13 courses, 51 yards, 1 TD

Réception: Stefon Diggs, sept attrapés, 92 yards, 1 TD

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen est le premier joueur de l’histoire de la NFL avec trois saisons de 25 touchés par la passe et cinq scores au sol

Patriotes

Dépassement : Mac Jones, 22/36, 195 yards, 1 TD

Rushing: Rhamondre Stevenson, 10 courses, 54 verges

Réception: Marcus Jones, deux attrapés, 51 yards, 1 TD

Résumé de la notation PREMIER QUART Factures 3-0 Patriotes But sur le terrain de 48 verges de Tyler Bass Factures 3-7 patriotes Passe TD de 48 verges de Mac Jones à Marcus Jones (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Factures 10-7 Patriotes Josh Allen passe TD de huit verges à Stefon Diggs (point supplémentaire) Factures 17-7 Patriotes Josh Allen passe TD de huit verges à Gabe Davis (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Factures 24-7 Patriotes Course de touché d’un mètre de Devin Singletary (point supplémentaire) Factures 24-10 Patriotes Nick Folk panier de 39 verges

Ce qu’ils ont dit… “Notre défense a été fantastique”

Le quart-arrière des Bills, Josh Allen : “Je pense que nous avons très bien joué ce soir. Honnêtement, ce n’est que 24 points, mais notre défense a joué un ballon fantastique. Nous ne nous sommes pas sentis obligés d’appuyer et de faire des erreurs.

“Il y a quelques jeux que nous aimerions récupérer, mais encore une fois, ce sont de bonnes victoires dans la division, à l’extérieur, c’est difficile de gagner dans cette ligue. Nous allons apprendre de celui-ci et passer à autre chose.

“Nous savons que ces matchs à venir, ils comptent. Ceux de décembre et janvier, ils comptent. Nous devons trouver des moyens de gagner des matchs de football.”

Le quart-arrière des Patriots, Mac Jones : “Lorsque vous jouez par derrière contre une assez bonne équipe et une bonne attaque, vous devez sortir et faire de meilleurs jeux.

“Cela commence par moi. Ce n’était certainement pas assez bon pour moi. Je n’ai pas fait un assez bon travail pour prendre de l’avance tôt, le faire fonctionner. Il est difficile de regarder la défense jouer un grand match, de ne pas pouvoir leur donner rien en retour.”

Et après?

Patrick Mahomes et les Chefs de Kansas City (9-2) se rend à Cincinnati pour affronter Joe Burrow et le Bengals (7-4) dans le cadre de la couverture en direct de la NFL ce dimanche sur Sky Sports. Les deux équipes se sont rencontrées lors du match de championnat de l’AFC de l’année dernière, qui s’est tenu à Kansas City, au cours duquel les hommes de Burrow sont sortis victorieux 27-24 en prolongation. Le coup d’envoi est à 21h25, sur Sky Sports NFL.

Mais, avant de nous diriger vers Cincinnati, le triple en-tête de la semaine 13 démarre avec les meilleurs de la NFL Aigles de Philadelphie (10-1) alors qu’ils accueillent le Titans du Tennessee (7-4), qui espèrent rebondir après la défaite contre les Bengals de Burrow le week-end dernier – celui-ci au Lincoln Financial Field débutera à 18 heures.

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec le red-hot Cowboys de Dallas (8-3) héberger le Colts d’Indianapolis (4-7-1), qui se battent pour rester dans la course aux éliminatoires de l’AFC – le coup d’envoi est à 1h20, tôt lundi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !