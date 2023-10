Buffalo Bills 14-9 New York Giants : les Bills s’accrochent pour infliger une quatrième défaite consécutive aux Giants | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen a réalisé deux lancers de touché au quatrième quart

Josh Allen a raté un départ lent avec deux lancers de touché au quatrième quart alors que les Buffalo Bills se sont accrochés pour vaincre les Giants de New York 14-9 dimanche soir.

Allen a réussi 19 passes sur 30 pour 169 verges avec une interception, tandis que Stefon Diggs a réussi 10 réceptions pour 100 verges pour les Bills alors qu’ils infligeaient aux Giants leur quatrième défaite consécutive.

Les Bills ont rebondi après une défaite 25-20 contre les Jaguars de Jacksonville à Londres le week-end dernier, bien que la victoire ait été gâchée par une blessure au cou subie par le porteur de ballon Damien Harris au deuxième quart.

Harris a été retiré du terrain et transporté à l’hôpital. Bills a déclaré plus tard que le joueur de 26 ans – qui en est à sa première saison avec l’équipe – avait des sensations dans ses bras et ses jambes et que les examens étaient revenus normaux.

Les Bills attendent après la blessure de leur coéquipier Damien Harris contre les Giants

Les Bills étaient sous pression dans les derniers instants du match alors que les Giants atteignaient la ligne d’un mètre, mais Buffalo a tenu bon pour décrocher une victoire de cinq points qui a porté leur record de la saison à 4-2 et a laissé les Giants à 1-5.

Lors du premier jeu du quatrième quart-temps, Allen a lancé à Deonte Harty dans le plat gauche pour un touché de 3 verges pour conclure un entraînement de 17 jeux et 89 verges et porter le score à 7-6 en faveur des Bills. Les Giants ont parcouru 79 verges en neuf jeux, mais se sont contentés du panier de 29 verges de Graham Gano avec 10 :35 à jouer.

Allen a mené une séquence de 12 jeux et 75 verges en réponse et a frappé Quintin Morris pour le score de feu vert avec 3:48 à jouer.

New York a ensuite parcouru 56 verges en 13 jeux dans la finale 1:25 et a obtenu un deuxième tir dans la zone des buts lorsque Buffalo a été appelé pour interférence de passe lorsque le chronomètre de jeu a atteint zéro.

Mais lors du temps mort non chronométré, la passe potentielle de Tyrod Taylor à Darren Waller est tombée incomplète.