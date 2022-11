Buffalo a claqué avec de la neige à effet de lac, alors que la tempête frappe durement certaines parties de l’État de New York

Une dangereuse tempête de neige à effet de lac a paralysé certaines parties de l’ouest et du nord de New York vendredi, avec environ un mètre de neige déjà au sol à certains endroits en début d’après-midi. La tempête a été blâmée pour la mort de deux personnes frappées lors du déneigement.

La gravité de la tempête variait considérablement en raison des particularités des tempêtes à effet de lac, qui sont causées par des vents glaciaux ramassant l’humidité des lacs plus chauds et déversant de la neige en bandes étroites.

Les résidents de certaines parties de Buffalo se sont réveillés avec de la neige abondante, ponctuée de coups de tonnerre occasionnels, tandis qu’à quelques kilomètres au nord, moins de neige était tombée pendant la nuit et il y avait des plaques de ciel bleu.

Les pires chutes de neige jusqu’à présent se sont produites au sud de la ville. Le US National Weather Service a signalé des totaux de 61 centimètres de neige en une seule journée dans de nombreux endroits le long de l’extrémité est du lac Érié, avec des bandes de précipitations plus fortes apportant plus de 102 centimètres dans la banlieue de Buffalo d’Orchard Park et de Hambourg, NY, où les secours des équipes ont été appelées pour aider un résident dont la maison a cédé sous le poids.

Écoles et gares Amtrak fermées

Les écoles ont été fermées. Les gares Amtrak de Buffalo, Niagara Falls et Depew ont fermé jeudi et resteront fermées vendredi.

De nombreux vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Buffalo Niagara ont été annulés.

La tempête a été blâmée pour deux décès, a déclaré le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, tweetant qu’ils étaient “associés à des événements cardiaques liés à l’effort pendant le pelletage/le soufflage de neige”.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances et rappelons à tous que cette neige est très lourde et dangereuse”, a-t-il déclaré.

Avant même que la neige ne commence à tomber, la NFL a annoncé qu’elle déplacerait le match à domicile des Buffalo Bills contre les Cleveland Browns de son stade Orchard Park à Detroit.

Un jour plus tard, les Bills ont tweeté des photos du stade Highmark montrant le terrain de jeu et ses plus de 60 000 sièges pratiquement ensevelis sous la neige, et les prévisionnistes ont averti d’environ 30 centimètres supplémentaires ou plus d’ici dimanche.

Scott Fleetwood de West Seneca, NY, a capturé une vidéo de la foudre s’écrasant devant sa maison tout au long de la nuit, ainsi que de la neige enterrant rapidement les citrouilles sur son porche.

“Le ciel est blanc… Tout est blanc. La seule chose que vous pouvez vraiment voir, c’est la maison d’en face”, a-t-il déclaré.

Pas une bonne journée pour les conducteurs

Zaria Black de Buffalo a déneigé sa voiture vendredi matin alors qu’elle se préparait à aller travailler.

L’employée d’Amazon s’attendait à être dehors une grande partie de la journée et était nerveuse à propos de l’état des routes.

“En ce moment, ça a l’air plutôt mauvais”, a-t-elle déclaré.

Robert Skimin est vu sur un VTT, essayant de creuser dans un tas de neige à Hambourg, NY, vendredi. (John Normile/Getty Images)

Avec de nombreuses voitures bloquées et abandonnées, le maire de Buffalo, Byron Brown, a exhorté les gens à rester en dehors des routes dans le sud de Buffalo, durement touché, où des charrues supplémentaires de la ville et privées ont été déployées pour ouvrir les rues du quartier encombrées de neige.

Pendant ce temps, les rues du centre-ville et du nord de Buffalo avaient été dégagées mais étaient pratiquement vides de circulation vendredi après-midi.

Urgence déclarée dans 11 comtés

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré jeudi l’état d’urgence pour certaines parties de l’ouest de New York, y compris les communautés situées le long des extrémités est du lac Érié et du lac Ontario.

La déclaration couvre 11 comtésla circulation des camions commerciaux étant interdite sur un tronçon de l’Interstate 90.

Heather Ahmed tente de se frayer un chemin dans la neige à Hambourg vendredi. (John Normile/Getty Images)

Poloncarz, l’exécutif du comté d’Erie, a émis une interdiction de conduire à partir de jeudi soir, bien qu’elle ait été rétrogradée à un avis pour la majeure partie de la ville de Buffalo vendredi.

Le service météorologique a également mis en garde contre des accumulations d’environ 60 centimètres ou plus de neige dans le nord de New York sur le bord est du lac Ontario et dans certaines parties du nord du Michigan jusqu’à dimanche. Certaines parties de la Pennsylvanie voyaient également des accumulations de neige à effet de lac.

Fort Drum, New York, près de la rive du lac Ontario, a vu plus d’un mètre de neige, a rapporté vendredi le National Weather Service.

Dans le sud-ouest du Michigan, la police d’État a signalé un carambolage de 20 à 25 véhicules sur l’US 131 dans le comté de Kalamazoo. Aucun blessé grave n’a été signalé.

Accumulation d’autoroute dans le Michigan

Vendredi, des étudiants marchent dans la neige sur le campus de la Grand Valley State University à Allendale, dans le Michigan. (Joel Bissell/The Grand Rapids Press/The Associated Press)

Buffalo a l’expérience de tempêtes de neige dramatiques à effet de lac, à peine pires que celle qui a frappé en novembre 2014. Cette tempête épique a déversé deux mètres de neige sur certaines communautés en trois jours, effondrant les toits et piégeant les automobilistes dans plus de 100 véhicules sur un tronçon au bord du lac. de l’autoroute de l’État de New York.

L’infirmière autorisée Mary Ann Murphy s’est souvenue d’avoir marché à pied jusqu’à l’hôpital Mercy, son mari, Steve, à ses côtés lors de la tempête de 2014. Le souvenir a rendu les deux particulièrement heureux qu’elle ait pu se rendre au travail en voiture vendredi.

“Je l’ai juste tiré dans la rue dans mon petit SUV”, a déclaré Murphy, qui vit à environ un kilomètre et demi de l’hôpital de Buffalo. “J’étais juste ravi de ne pas avoir à marcher.”

La directrice des services mère-enfant, Murphy, a déclaré que certains de ses collègues avaient passé la nuit plutôt que de risquer un trajet perfide. Ils s’attendaient à accoucher de huit bébés vendredi.