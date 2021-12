Bueckers blessés lors de la victoire d’UConn n°2 sur Notre-Dame n°24

STORRS, Connecticut: UConn a remporté son match de rivalité contre Notre Dame dimanche, mais a peut-être perdu le joueur national de l’année de l’année dernière à cause d’une blessure au genou.

Paige Bueckers a marqué 22 points avant de s’incliner à quelques secondes de la fin lors de la victoire 73-54 de l’UConns n°2 sur Notre Dame n°24.

Bueckers était en train de dribbler sur le terrain dans la dernière minute de celui-ci lorsqu’elle a trébuché, se tordant la cheville et tombant maladroitement sur sa jambe gauche. Elle est allée au sol quelques secondes plus tard et a dû être emmenée hors du terrain.

L’entraîneur Geno Auriemma a déclaré que l’étendue de la blessure ne sera connue que lorsque les analyses seront terminées lundi.

Olivia Nelson-Ododa a ajouté 14 points et 13 rebonds pour les Huskies (5-1). La recrue Caroline Ducharme a marqué 14 points, son meilleur record de la saison, et Aaliyah Edwards a ajouté 10.

La recrue Sonia Citron, après un match de 29 points contre Michigan State, a marqué 19 points pour Notre Dame (7-2).

NON. 2 ÉTAT DE CAROLINE DU NORD 78, ELON 46

RALEIGH, Caroline du Nord : Jada Boyd a marqué 17 points et l’État de Caroline du Nord a battu Elon pour sa huitième victoire consécutive.

NC State (8-1) a tiré à 51% sur le terrain et a touché neuf 3 points, deux hors d’un sommet de la saison.

Kayla Liles a mené le Phoenix (5-2) avec 12 points, tandis qu’Elon a été limité à seulement 27,8% au total.

NON. 8 MARYLAND 74, RUTGERS 59

PISCATAWAY, NJ : Angel Reese a marqué 18 points pour mener le Maryland sur Rutgers.

Katie Benzan a ajouté 15 points, Chloe Bibby en avait 14 et Ashley Owusu 12 pour le Maryland (7-2, 1-0 Big Ten).

Shug Dickson a marqué 18 points pour Rutgers (4-6, 0-1), qui a perdu cinq matchs de suite.

NON. 10 LOUISVILLE 80, BELMONT 66

LOUISVILLE, Ky. : Hailey Van Lith a marqué 16 points et Louisville a battu Belmont.

Louisville (7-1) a tiré mieux que 50% (54%) pour la troisième fois cette saison. Neuf joueurs ont marqué pour les Cardinals, dont six ont obtenu au moins huit points. Kianna Smith a marqué 14 points et atteint la barre des 1 000 points pour sa carrière.

Destinee Wells a marqué 19 points, tous en deuxième demie, pour mener les Bruins (4-4).

NON. 11 TENNESSEE 64, VIRGINIA TECH 58

BLACKSBURG, Virginie : Sara Puckett a marqué 15 points sur le banc et a mené une série de scores décisive au quatrième trimestre alors que le Tennessee battait Virginia Tech.

Le Tennessee (8-0) tirait de l’arrière 55-48 avec six minutes à jouer au quatrième quart avant d’entamer une séquence de 12-0 pour se bâtir une avance de 60-55 avec deux minutes à jouer. Puckett a marqué six points consécutifs dans la course et Jordan Horston a terminé avec les quatre derniers.

Aisha Sheppard a marqué 30 points sur 7 tirs à 3 points sur 16 pour Virginia Tech (7-2).

NON. 12 MICHIGAN 93, AKRON 54

ANN ARBOR, Michigan : Emily Kiser a marqué un sommet de 19 points et Naz Hillmon a ajouté 18 points et cinq passes décisives alors que le Michigan a écrasé Akron.

Les Wolverines (8-1) ont rebondi après leur première défaite de la saison, 70-48 contre le n ° 10 Louisville dans le défi Big Ten/ACC. Le Michigan a ouvert le match sur une séquence de 25-4.

Layne Ferrell a marqué 13 points pour mener Akron (3-3).

NON. 14 ÉTAT DE L’IOWA 94, LONGWOOD 56

AMES, Iowa : Aubrey Joens a atteint des sommets en carrière de 24 points et 14 rebonds et sa sœur aînée Ashley Joens a eu 16 points et 12 rebonds alors que l’Iowa State battait Longwood.

Les Cyclones (8-1) ont rebondi après leur première défaite contre LSU, alors qu’ils se préparent à accueillir le numéro 9 de l’Iowa.

Kyla McMakin a marqué 19 points pour les Lancers (3-4).

NON. 15 TEXAS 76, NO. 17 TEXAS A&M 60

COLLEGE STATION, Texas : Aliyah Matharu a marqué 26 points, drainant cinq points à 3 points et menant le Texas devant Texas A&M dans une version entièrement Lone Star du Big 12/SEC Challenge.

La séquence de huit victoires consécutives de Texas A&Ms s’est terminée et l’entraîneur des Longhorns Vic Schaefer a remporté ce qui est probablement une dernière rencontre avec l’ancien patron Gary Blair, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite après cette saison. Schaefer a une fiche de 9-11 contre son mentor.

Rory Harmon a ajouté 18 points et neuf passes décisives pour le Texas (6-1).

Sydnee Roby a mené les Aggies (8-1) avec 16 points, Destiny Pitts en a ajouté 14 et Kayla Wells en a marqué 13.

NON. 18 ÉTAT DE L’OHIO 70, PURDUE 53

WEST LAFAYETTE, Ind. : Taylor Mikesell et Braxtin Miller ont marqué 16 points chacun et Ohio State a dominé le quatrième quart pour battre Purdue lors du match d’ouverture du Big Ten pour les deux équipes.

Rebeka Mikulasikova a récolté 13 points et huit rebonds et Jacy Sheldon a marqué 12 points pour l’Ohio State (6-1). Mikesell a ajouté 10 rebonds et cinq passes décisives.

Madison Layden a marqué 13 points pour Purdue (6-3) mais n’était que 3 sur 14 dans une fourchette de 3 points.

GÉORGIE TECH 55, NO. 20 GEORGIE 54

ATHÈNES, Géorgie : Nerea Hermosa a marqué 14 points, y compris les lancers francs gagnants avec 8,8 secondes à jouer, et Georgia Tech a renversé la Géorgie.

Après que les lancers francs d’Hermosas aient donné une avance de 55-51 aux Yellow Jackets, Sarah Ashlee Barker a renversé un 3 points avec 4,5 secondes à jouer. Hermosa a ensuite raté deux lancers francs, mais Que Morrison a raté une tentative contestée au buzzer.

Lorela Cubaj a récolté 11 points et 15 rebonds pour les Yellow Jackets (6-2).

Morrison a mené les Bulldogs (7-1) avec 15 points.

NON. 25 ÉTAT DE LA FLORIDE 83, CHARLESTON SUD 32

TALLAHASSEE, Floride : Morgan Jones a marqué 16 points avec huit rebonds alors que l’État de Floride battait Charleston Southern.

Jones a marqué à deux chiffres en sept matchs consécutifs pour les Seminoles (6-2), qui ont une fiche de 5-0 à domicile. Valencia Myers a ajouté 15 points sur 7 tirs sur 10 et River Baldwin en a marqué 13.

Skylar Baltezegar a marqué huit points pour mener les Buccaneers (0-7).

