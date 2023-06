Budweiser renouvelle son contrat de sponsor de la Coupe du monde avec la FIFA

Budweiser sera toujours la bière officielle de la Coupe du monde jusqu’au tournoi 2026 en Amérique du Nord, après que le brasseur AB InBev a renouvelé jeudi avec la FIFA malgré une période troublée avec le Qatar, hôte de la Coupe du monde masculine 2022.

Deux jours avant le début du tournoi au Qatar, les organisateurs de la Coupe du monde ont retiré une promesse de longue date de laisser les supporters des stades acheter de la bière avec de l’alcool.

Choix de l’éditeur

Cette décision a aveuglé le brasseur, dont la marque Budweiser est la bière de la Coupe du monde depuis le tournoi de 1986.

La FIFA a semblé incapable de protéger AB InBev sous la pression du Qatar dans un différend qui semblait être un problème potentiel de rupture de contrat pour l’instance mondiale du football. La nation s’est engagée à honorer les partenaires commerciaux de la FIFA lorsqu’elle a commencé à soumissionner pour être l’hôte en 2009.

Bien que les ventes de Budweiser aient chuté dans les stades, la publicité mondiale sur le différend a sans doute stimulé le brasseur et laissé peu de doute sur la marque liée à la Coupe du monde.

Un renouvellement pour la Coupe du monde 2026 semblait une affaire conclue même pendant le différend à Doha. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a alors déclaré que les relations avec AB InBev étaient bonnes et que des poignées de main avaient été échangées avant d’arriver au Qatar.

Il n’y avait aucune mention de problèmes passés jeudi dans un communiqué de la FIFA confirmant qu’AB InBev parrainerait la Coupe du monde féminine qui débutera le mois prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, et le tournoi masculin 2026 qui sera co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. et passera à 104 matchs contre 64.

« Les tournois de la Coupe du Monde de la FIFA sont les événements sportifs les plus populaires au monde », a déclaré Marcel Marcondes, directeur marketing d’AB InBev. « Nous sommes profondément connectés aux fans et au football du monde entier, c’est pourquoi nous sommes ravis d’étendre notre relation avec la FIFA. »

La valeur du renouvellement n’a pas été précisée. Le parrainage aurait été d’environ 75 millions de dollars pour la précédente Coupe du monde.