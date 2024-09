Budweiser quitte le club : les Canucks ont un nouveau fournisseur de bière au Rogers Arena

Le séjour de Budweiser au Rogers Arena touche à sa fin, puisque les Canucks de Vancouver ont annoncé un nouveau partenaire de bière.

Molson Coors Beverage Company est le nouveau commanditaire officiel de bière des Canucks, ce qui signifie que Molson Canadian et Coors Light seront disponibles dans tout le Rogers Arena et l’Abbotsford Centre.

La nouvelle bière artisanale officielle des Canucks est Granville Island Brewing, qui appartient à Molson Coors depuis 2009.

Les autres boissons disponibles incluent :

Heineken

Lune bleue

Madrí Exceptionnel

Brasserie Hop Valley

Coors Seltzer

Eau pétillante alcoolisée Vizzy

Simplement pointu

Cidre de pomme Strongbow

Cette décision correspond à ce que BC Place a fait en mai 2023, lorsque le domicile des Whitecaps de Vancouver et des Lions de la Colombie-Britannique est passé à Molson Coors après 12 ans de contrôle de Budweiser.

Réunis. Molson Coors Beverage Company est de retour avec Canucks Sports & Entertainment ! Nous sommes fiers d’annoncer que @MolsonCoors est désormais la bière officielle de la #Canucks! Nous avons hâte de vous accueillir au Rogers Arena demain pour le premier match de pré-saison. pic.twitter.com/XY5VOUS8Ac — Canucks de Vancouver (@Canucks) 23 septembre 2024

« Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec Molson Coors en tant que partenaire officiel du Rogers Arena et de l’Abbotsford Centre », a déclaré Michael Doyle, président des opérations commerciales des Canucks. « Ce nouveau partenariat réunit CSE et la famille emblématique de boissons Molson Coors, notamment Molson Canadian, brassée pour la première fois en 1959 et l’une des bières emblématiques du Canada, et Coors Light, la bière légère la plus populaire au Canada. CSE et Molson Coors croient en l’importance de redonner et de soutenir nos communautés, et nous sommes ravis d’aller de l’avant avec ce partenariat. »

Ce n’est pas la première fois que Molson est disponible aux matchs des Canucks, même si Budweiser est le fournisseur de bière du Rogers Arena depuis 13 ans. Molson était disponible pour la dernière fois au Rogers Arena lors de la saison 2010-2011.

« Nous sommes ravis de réunir Molson Coors et Canucks Sports & Entertainment », a déclaré Chantalle Butler, présidente de Molson Coors Canada. « Ce partenariat réunit deux entreprises emblématiques, toutes deux profondément passionnées par leur identité et les communautés qu’elles servent. C’est une occasion en or de s’associer à une organisation et à des équipes qui comptent tant pour les partisans des Canucks. »