Budweiser prévoit d’expédier de la bière invendue au pays vainqueur de la Coupe du monde, après le demi-tour du Qatar sur l’alcool

Le Qatar a soudainement interdit la vente d’alcool dans les stades de la Coupe du monde, alors qu’il l’avait précédemment autorisé.

Cela a laissé le sponsor de boissons Budweiser avec beaucoup de bière invendue.

Il a tweeté une image d’une montagne de caisses de bière et a déclaré qu’il enverrait le breuvage invendu au vainqueur de la Coupe du monde 2022.

Lorsque La FIFA a annoncé une interdiction de vente de boissons alcoolisées dans les huit stades de la Coupe du monde 2022 vendredi – à peine 48 heures avant le premier coup d’envoi – Budweiser est resté boiteux Accord de parrainage de boissons de 75 millions de dollarset beaucoup de bière.

Mais tout n’allait pas à l’égout. Juste un jour plus tard, Anheuser-Busch InBev, le fabricant de Budweiser, a annoncé sur Twitter son intention de donner son énorme surplus de bière alcoolisée invendue au vainqueur de la Coupe du monde 2022.

“Nouveau jour, Nouveau Tweet, Winning Country obtient les Buds. Qui les obtiendra ?” Budweiser a tweeté, accompagné d’une image d’un entrepôt contenant une mer de boîtes rouges empilées jusqu’au plafond.

“JEU SUR. Nous organisons la plus grande célébration des gagnants – JAMAIS”, a tweeté Budweiser dans un autre message lundi.

“Budweiser veut apporter cette célébration des stades de la Coupe du Monde de la FIFA aux fans du pays vainqueur. Nous organiserons la célébration ultime du championnat pour le pays vainqueur”, a déclaré un porte-parole d’Anheuser-Busch InBev dans un communiqué à Insider.

Budweiser détient un contrat d’environ 75 millions de dollars avec l’instance dirigeante du football, la FIFA, pour fournir de la bière lors de la Coupe du monde 2022, et un autre contrat d’une valeur d’environ 113 millions de dollars pour la Coupe du monde 2026, par Le Soleil. Selon la même publicationle géant brassicole pourrait retirer environ 47 millions de dollars de l’accord de parrainage de 2026, après le récent fiasco.

Le Qatar contrôle strictement la vente d’alcool dans le pays et la consommation n’est autorisée que dans les bars et restaurants des hôtels, loin de la vue sur la rue. Mais il a accepté d’assouplir ses restrictions sur l’alcool pour permettre à Budweiser de vendre ses boissons dans certains lieux et à certains moments.

Cependant, dans une tournure soudaine des événements, les organisateurs de la Coupe du monde a annoncé une interdiction totale sur la vente d’alcool dans les stades, sur l’insistance de la famille royale qatarie Al Thani. Bud Zero, la boisson sans alcool de Budweiser, peut toujours être vendue dans les stades.