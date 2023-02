Budweiser lance 4 bébés Clydesdales avant le Super Bowl : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jeff Roberson/AP/Shutterstock

Quatre chevaux nouveau-nés Clydesdale, l’équidé emblématique associé à Budweiser, font leurs débuts en organisant une soirée de surveillance du Super Bowl 2023, et vous devez voir ces adorables animaux pour les croire. Dans les photos publiées sur Twitter le 6 février, les bébés en question – qui incluent Sergent, Stinger, Baronet Le rasoir – alignés poliment pour leur séance photo. Deux semblaient avoir un pelage brun flou plus clair avec du blanc, et deux autres avaient des manteaux bruns plus foncés. Mais le look unique et solide de Budweiser Clydesdale est définitivement là, et le bébé avait l’air adorablement timide alors qu’il posait dans une grande écurie. « Présentation de la formation de départ du Warm Springs Ranch ! » lire la légende du tweet de Warm Springs Ranch.

Présentation de la formation de départ du Warm Springs Ranch !​ 🐴 pic.twitter.com/3h6OlGcw6E – Ranch des sources chaudes (@WarmSpringRanch) 6 février 2023

Selon PERSONNES, les plus petits animeront la «Football and Foals SBLVII Super Bowl Watch Party» le dimanche 12 février avec Anheuser-Busch. C’est le premier événement du genre et se tiendra au Warm Springs Ranch à Boonville, Missouri, où les poulains – chacun d’entre eux déjà célèbre – sont nés en janvier. Un billet de 100 $ pour l’événement offre aux fans une chance de rencontrer et de prendre des photos des animaux, ainsi que de profiter d’un dîner et de bières (naturellement) tout en regardant le Super Bowl.

Les Budweiser Clydesdale sont presque indissociables de la marque. Les fans se souviendront de les avoir vus grimper majestueusement dans la neige, courir à travers les prairies et tinter joyeusement les cloches des fêtes dans les publicités de bière au fil des ans. Une publicité du Super Bowl de 2017 présentait l’histoire du partenariat légendaire des immigrants allemands Anheuser et Busch, avec un camée mettant en vedette les superbes chevaux.

Et bien que ces poulains particuliers soient trop jeunes pour faire partie des publicités habituelles, Budweiser a déjà une longueur d’avance avec une publicité du Super Bowl mettant en vedette nul autre que Kevin Bacon et Métro Boumin. L’annonce prend un angle un peu différent, bien que tout aussi emblématique. “Ils disent que tous les gens sont à six degrés de séparation les uns des autres”, explique Kevin dans l’annonce. “Mais certains ne sont qu’un pack de six loin. Les gens qui partagent le même esprit partagent la même bière. La publicité se termine par le slogan mémorable, “ce Bud est pour vous”.

