Budgets, ponts et pneus — pourquoi Metro Vancouver semble avoir du mal avec 15 cm de neige

Un autre jour de neige dans la région métropolitaine de Vancouver, un autre jour où le reste du Canada profite des problèmes de notre région avec 15 centimètres de neige.

Le Crocodile Dundee « tu appelles ça un couteau ? scène, mais c’est le reste du Canada qui parle à Vancouver de la neige —@hurrrdurrr vancouver chaque fois qu’ils reçoivent une miette de neige pic.twitter.com/x0IKxu76Qz —@kylemuzyka

Pour quelqu’un coincé dans la circulation pendant huit heures à cause de la neige, le schadenfreude de l’est des Rocheuses peut ne pas être bien pris.

Mais pourquoi le sud-ouest de la Colombie-Britannique semble-t-il lutter avec ce qu’une grande partie du pays gère avec plus de facilité ?

Voici quelques-uns des principaux facteurs.

Des gens sont photographiés lors d’une chute de neige à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mardi 29 novembre 2022. (Ben Nelms/CBC)

Petits budgets

Dans de nombreuses zones urbaines, le budget de déneigement peut représenter des pourcentages entiers du budget total de la ville.

Dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, il peut s’agir d’une erreur d’arrondi.

Vancouver et Surrey prévoient tous deux un budget d’environ 4 millions de dollars par an pour le déneigement, tandis que partout ailleurs dans la région métropolitaine de Vancouver, le budget est inférieur à un million de dollars. Mais dans toutes les autres grandes villes canadiennes, le chiffre est beaucoup plus élevé, complété par Montréal à 187 millions de dollars l’an dernier.

Lorsque de grandes tempêtes de neige frappent, les municipalités dépensent de l’argent au-delà du budget nécessaire pour faire face à la crise. En même temps, cela signifie que les ressources et le personnel dédié au déneigement dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique sont beaucoup plus limités.

«Nous ne mettons pas le montant d’investissement que Montréal fait parce que nous ne voyons pas de neige toute l’année», a déclaré le maire de New Westminster, Patrick Johnstone, qui a déclaré que c’était une question de compromis municipaux.

“Chaque année, les gens en demandent plus lorsque la neige tombe, puis se demandent pourquoi les budgets augmentent lorsque l’heure du budget arrive quelques mois plus tard.”

Ponts et juridictions

Johnstone a déclaré qu’après une nuit mouvementée, New Westminster a pu envoyer des équipes pour nettoyer les routes et qu’il n’y avait pas de problèmes majeurs en dehors de quelques véhicules abandonnés.

Mais il a souligné que les plus gros problèmes routiers de mardi soir provenaient de zones échappant au contrôle municipal.

“C’était vraiment plus une situation de ponts qui relient nos communautés qui finissent par être bloqués. Et une fois ces ponts fermés, les gens n’avaient nulle part où aller”, a-t-il déclaré.

La région métropolitaine de Vancouver possède un réseau complexe de ponts de différentes longueurs reliant les municipalités et, à de nombreux endroits, il existe peu d’alternatives si l’une est considérablement reculée. Et tandis que l’entretien des rues qui les alimentent relève de la compétence de la ville, les autoroutes et les ponts eux-mêmes – y compris le pont Alex Fraser, qui a été fermé pendant cinq heures – relèvent principalement du gouvernement provincial.

“Ces ponts inter-juridictionnels sont ceux où nous avons vu les problèmes”, a déclaré le Vancouver Coun. Adriane Carr, qui a salué la réponse de sa ville.

“C’est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec tant de gens qui passaient la nuit à New Westminster et leurs voitures. Je ne sais donc pas comment nous contournons cela.”

Le ministère des Transports a déclaré qu’il revoyait sa réponse à la tempête de mardi.

Le pont Alex Fraser #DeltaBc est un parking. Camions mis en portefeuille. Bridge est une patinoire #BCStorm pic.twitter.com/qNGImM5BQ2 —@mrdeol

Pneus neige et responsabilité

En même temps, certains des problèmes sont dus au comportement individuel.

Une enquête de 2021 commandée par l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc a révélé que seulement 57 % des Britanno-Colombiens possédaient des pneus d’hiver, comparativement à la moyenne canadienne de 76 %.

(Le sondage en ligne auprès de 1 521 chauffeurs a été réalisé par Léger, avec une marge d’erreur de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20)

“Et ce n’est pas tellement avec toute la Colombie-Britannique, c’est vraiment avec le Lower Mainland parce que généralement les gens peuvent s’en sortir”, a déclaré Carr.

“Mais j’implore vraiment le public de suivre les conseils que donne la ville, c’est-à-dire s’il y a des prévisions de neige … ne prenez pas votre voiture.”

C’était un appel auquel Johnstone s’est fait l’écho.

“J’espère juste que les gens sont aussi préparés que possible et font des choix difficiles quant à savoir s’ils doivent réellement voyager lorsque les prévisions annoncent des conditions glaciales et neigeuses”, a-t-il déclaré. Parce que c’est vraiment difficile pour nous de suivre le rythme.”