Budgétisation des événements Pride pour la sécurité partout au Canada

Pour la première fois en dix ans d’histoire, le festival Pride de Timmins, en Ontario, a dû budgétiser la sécurité cette année.

Auparavant, il n’y avait eu aucune menace en ligne, aucune raison de croire que la sécurité était un problème. Mais la rhétorique haineuse anti-LGBTQ2S+ s’est intensifiée sur Internet, et la ville de 40 000 habitants du nord de l’Ontario n’a pas été épargnée.

« En général, c’est 17 000 $ pour toute notre semaine de la fierté, parce que nous sommes petits, nous sommes petits », a déclaré Julie Nobert-DeMarchi, qui est trésorière de Fierte Timmins Pride. « Mais notre facture de sécurité était de 3 000 $. C’est très différent de ce à quoi nous sommes habitués. »

Les organisations de fierté à travers le pays sont aux prises avec plus de menaces, tandis que les manifestants anti-LGBTQ2S + sont sortis en force pour s’opposer aux événements organisés par la communauté toute l’année, tels que des spectacles de drag adaptés aux enfants. Cela place la sécurité au premier plan des préoccupations des organisateurs de Pride – dans certains cas, pour la toute première fois.

À Timmins, la police était sur place pour le défilé, a déclaré Nobert-DeMarchi, mais il était trop cher d’avoir également des agents à un brunch de dragsters inclus plus tôt dans la journée. Au lieu de cela, l’organisation a engagé une sécurité privée.

Un manifestant s’est présenté à l’événement adapté aux enfants avec un haut-parleur, a-t-elle dit, et des bénévoles ont formé ce qu’elle a décrit comme un « mur d’amour » pour séparer cette personne des participants qui se trouvaient à l’intérieur du Musée de Timmins. Ils ont également diffusé de la musique pour étouffer ce que disait le manifestant.

« Nous avions un plan de sécurité », a-t-elle déclaré. « Nous ne savions pas combien de personnes allaient se présenter pour protester ou ce qui pourrait arriver, nous avons donc dû nous préparer au pire. Cela rend les choses vraiment difficiles, car vous pensez au pire des cas. »

Nobert-DeMarchi, qui est également président du conseil d’administration de Fierte Canada Pride, l’association nationale des organisations de la fierté, a déclaré que le groupe avait mené un sondage auprès de ses membres avant la saison de la fierté de cette année.

« Toutes les communautés ont identifié une augmentation de la haine en ligne, une augmentation des messages haineux et des préoccupations supplémentaires concernant la planification de leurs événements. Ce qui était très différent, c’était la façon dont tout le monde l’aborderait », a-t-elle déclaré.

Dans certains cas, les événements extérieurs ont été déplacés à l’intérieur pour les contenir. Dans d’autres, comme Timmins, les organisateurs ont payé pour la sécurité privée en plus de la police.

Plus à l’ouest, à Steinbach, au Manitoba, la GRC et la police locale seront sur place pour le défilé.

« Avec la façon dont tout se passe ces jours-ci, vous entendez tellement de négativité, et vous entendez tellement de villes et de communautés qui ont ces gros problèmes de sécurité », a déclaré Chris Plett, président de Steinbach Pride. « Nous étions très nerveux quant à la façon dont cela se jouerait pour nous cette année. »

La fierté de Steinbach a toujours été une question controversée. La ville de 17 000 habitants dans une région souvent décrite comme la ceinture biblique du Manitoba a tenu sa première marche en 2016, après de nombreuses oppositions. Les élus – le maire, le député provincial, le député – n’ont pas encore participé, a déclaré Plett.

Bien que Steinbach n’ait pas reçu le même afflux de menaces que d’autres communautés, Plett a déclaré qu’il y avait toujours des discussions négatives sur Pride en ligne et qu’il avait reçu des messages haineux. Pour se préparer à toutes les possibilités, Plett a déclaré que les organisateurs mettaient également en place un système de «cadets» pour aider la police.

« Notre plus grand objectif est de nous assurer que les personnes présentes ne réalisent pas à quel point la sûreté et la sécurité ont été importantes. Et elles peuvent simplement s’amuser et profiter de la journée », a déclaré Plett.

C’est beaucoup de travail.

Pride Toronto, par exemple, a déclaré que son équipe de sécurité était autorisée à vérifier tout le monde pour les armes à l’aide d’une baguette de sécurité lorsqu’ils pénétraient dans les zones désignées du festival.

Le coût des services de police pour l’organisation a plus que doublé et le prix de la sécurité privée a augmenté de 25 %. L’assurance a coûté cette année plus de 300 000 $, contre 67 000 $ en 2022.

C’est en partie ce qui a incité le gouvernement fédéral à accorder un financement d’urgence aux groupes Pride à travers le pays pour aider à la sécurité.

Fierte Canada Pride a déclaré que 750 000 $ seraient répartis entre Montréal, Toronto et Vancouver, tandis que 600 000 $ iraient aux petites villes et communautés.

Mais demander aux policiers de protéger les membres de la communauté LGBTQ2S+ ne plaît pas à tout le monde.

Gary Kinsman, membre de No Pride in Policing, a fait valoir que pendant la majeure partie de l’histoire, la police n’a pas été du côté de la communauté LGBTQ2S+.

« Maintes et maintes fois, en ce qui concerne la droite… la police finit par les défendre », a-t-il déclaré.

Parfois, dit-il, la police a même été l’agresseur, comme lors des descentes dans les bains publics de Toronto en 1981, pour lesquelles Kinsman était présent.

Dans ces cas, les personnes LGBTQ2S+ étaient responsables de se défendre.

« De toute évidence, les gens ont compris que la police n’était pas de notre côté », a-t-il déclaré à propos des événements d’il y a 40 ans. « Les gens ont organisé la Gay Street Patrol, qui était en fait une patrouille régulière qui se rendait dans les rues pour faire face à toute forme de dénigrement queer ou de violence contre les homosexuels. »

Ces jours-ci, le directeur exécutif du groupe LGBTQ2S+ Egale Canada a déclaré que différentes communautés doivent adopter des approches différentes en matière de sécurité.

Helen Kennedy a déclaré que dans certains domaines, en particulier ceux qui incluent des personnes à l’intersection de plusieurs groupes marginalisés, il n’est pas approprié d’impliquer la police.

« Nous avons été victimisés par la police tout au long de l’histoire, et dans certaines juridictions, cela est encore omniprésent et continue », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de travail à faire. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2023.