Les obligations, qui seront lancées mercredi dans le budget de Rishi Sunak, permettront de collecter des fonds pour investir dans des projets tels que les énergies renouvelables et les transports propres afin de soutenir l’objectif du gouvernement britannique d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

L’annonce suivra le dévoilement par M. Sunak, dans la déclaration du 3 mars, des réformes du système de visa pour encourager les travailleurs hautement qualifiés, y compris les chercheurs, les ingénieurs, les scientifiques et les experts technologiques à venir au Royaume-Uni.

Les nouveaux itinéraires basés sur des points «élite» garantiront un visa pour les lauréats de prix internationaux comme les prix Nobel et permettront aux migrants hautement qualifiés avec une offre d’emploi d’une entreprise à croissance rapide de se qualifier sans avoir besoin de parrainage ou de tiers. approbation.

«Le Royaume-Uni est un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique, avec un objectif clair d’atteindre le zéro net d’ici 2050 et un plan en 10 points pour créer des emplois verts alors que nous passons à un avenir plus vert», a-t-il déclaré.

«Et nous lançons également de nouveaux concours qui débloqueront l’innovation dans les énergies renouvelables et nous aideront à développer la technologie de pointe dont nous avons besoin pour atteindre le zéro net.»

De plus amples détails seront fournis dans les mois à venir avant la mise en vente du produit plus tard en 2021.

Celles-ci devraient inclure 20 millions de livres sterling pour un concours visant à développer des projets de démonstration éolienne flottante en mer afin de générer de l’électricité dans les eaux profondes où les vents sont les plus forts.

Près de 70 millions de livres sterling sont attendus pour un concours visant à fournir des prototypes de stockage d’énergie de longue durée, les premiers du genre, qui réduiront le coût du net zéro en stockant l’excès d’énergie à faible émission de carbone sur de plus longues périodes.

Et 4 millions de livres supplémentaires iront à un programme de matières premières pour la biomasse afin d’identifier des moyens d’augmenter la production de cultures énergétiques vertes et de produits forestiers à des fins énergétiques.

M. Sunak a déclaré que les changements apportés au système des visas « garantiraient que nous maintiendrions notre statut mondial de leader mondial de la science et de l’innovation – en accueillant ceux qui ont une expertise unique ».

Les réformes comprendront également une expansion du programme mondial des entrepreneurs, qui identifie les personnes talentueuses du monde entier et les encourage à s’installer au Royaume-Uni, et une révision du visa d’innovateur pour faciliter la création des entrepreneurs ayant des compétences et une expérience existantes. au Royaume-Uni.