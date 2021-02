Budget pour lancer un groupe de travail pour lutter contre la fraude Covid

Soutenu par 100 millions de livres sterling d’argent du gouvernement, le groupe de travail sur la protection des contribuables déploiera une équipe de plus de 1250 fonctionnaires des impôts et des douanes de HM pour enquêter et poursuivre les personnes qui ont illégalement réclamé de l’argent dans le cadre de programmes conçus pour aider les entreprises et les travailleurs à surmonter la pandémie.