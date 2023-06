Budget de Gadar 2, frais de distribution des stars, date de sortie et autres détails importants

Kangana Ranaut, qui se prépare pour son film de réalisateur Emergency, a refusé de jouer dans le film de Dhanush. La superstar tamoule a proposé à l’actrice de jouer dans son prochain film provisoirement intitulé D50. Son refus de ne pas jouer dans le film de la superstar tamoule a déclenché des rumeurs sur les réseaux sociaux. Les internautes ont commencé à élaborer leurs théories en s’attendant à ce qui pourrait être la raison possible pour laquelle les actrices de Dhakad auraient refusé l’offre. Eh bien, les derniers rapports sur le développement ont mis fin aux spéculations.

Dhanush est apparu pour la dernière fois dans Sir et après cela, il est prêt pour son prochain film qui doit être produit par Sun Pictures. Le film qui n’a pas encore de titre serait une suite du premier film de l’acteur, Pudhupettai. Le thriller d’action de 2006 a été un énorme succès avec également Vijay Sethupathi. Il a été réalisé par le frère de Dhanush, Selvaraghavan, mais les rapports indiquent que l’acteur dirigera lui-même le deuxième volet. Ce sera le 50e film de sa carrière, il est donc provisoirement intitulé D50.

Selon des informations, Dhanush a proposé à Kangana Ranaut de jouer dans le film, mais elle a refusé l’offre. Il est maintenant rapporté qu’elle s’est retirée du film à cause du rôle négatif. L’actrice ne veut pas jouer un rôle négatif dans le film. Elle a également Chandramukhi 2 en même temps. Les rapports suggèrent également que la star de Manikarnika est occupée avec son prochain projet Emergency. Le prochain film hindi est réalisé par Kanagna Ranuat qui incarne le rôle principal de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi.

Le prochain film de Dhanush, D50, aurait une énorme distribution d’ensemble comprenant SJ Surya et Vishnu Vishal. La superstar tamoule tourne actuellement pour son prochain film Captain Miller. Il s’agit d’un drame d’action d’époque sur Vallipuram Vasanthan qui était un membre tamoul sri-lankais des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). On dit que Captain Miller est le film au plus gros budget de la carrière de Dhanush.

D’autre part, Kangana Ranaut travaille sur son ambitieux projet Emergency. Elle est revenue au fauteuil du réalisateur pour le film sur l’urgence de 1975 qui s’est produite lorsque Indira Gandhi était Premier ministre. Le film devrait sortir cette année. Elle a également Tejas et Chandramukhi 2 dans le pipeline.