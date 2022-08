Budget californien pour couvrir certains voyages d’avortement hors de l’État

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie se prépare à dépenser jusqu’à 20 millions de dollars pour amener des femmes d’autres États dans ses cliniques d’avortement, une politique visant à accroître l’accès à une procédure qui a été interdite ou restreinte dans de nombreux États depuis la Cour suprême des États-Unis. Le tribunal a annulé Roe c. Wade.

Le gouverneur Gavin Newsom avait précédemment limité l’argent du «Fonds de soutien pratique à l’avortement» de l’État aux seuls voyages dans l’État, affirmant que «nous devons être réalistes quant à ce que nous pouvons absorber». Cette décision a surpris les défenseurs de l’avortement, d’autant plus que Newsom, un démocrate, avait juré de faire de la Californie un sanctuaire pour les femmes d’autres États cherchant à avorter.

Les défenseurs de l’avortement ont passé des semaines à faire pression sur le bureau du gouverneur sur la question. Vendredi, quelques jours à peine avant la fin de la session législative, Newsom et les dirigeants législatifs ont révélé un amendement au budget qui permettrait à l’État de dépenser de l’argent public pour des voyages hors de l’État pour des avortements. Les législateurs doivent voter la semaine prochaine.

Jodi Hicks, PDG et présidente de Planned Parenthood Affiliates of California, a déclaré que le changement est important étant donné que les responsables de l’État travaillent depuis des mois pour augmenter la capacité de l’État à fournir des avortements à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis.

“Rien de tout cela n’a d’importance si nous ne veillons pas également à ce que les patients puissent se rendre là où ils doivent aller”, a-t-elle déclaré. “Tout le monde mérite d’obtenir des soins de santé, y compris l’avortement, et malheureusement, pour la moitié du pays, ils doivent voyager en dehors de l’État dans lequel ils vivent pour les obtenir.”

Alors que certains États décident d’interdire ou de restreindre l’accès à l’avortement, certains gouvernements d’État et locaux ont agi pour utiliser l’argent public pour aider les femmes de ces États à se déplacer pour obtenir la procédure. Dans les États dirigés par les républicains, les dirigeants municipaux de St. Louis, Cleveland et Columbus, Ohio, se sont engagés à utiliser l’argent public pour aider les femmes à se faire avorter.

Les législateurs de l’État de l’Oregon – anticipant une interdiction de l’avortement dans l’Idaho voisin – ont accepté de dépenser 15 millions de dollars pour aider les femmes à se faire avorter. Jusqu’à présent, 1 million de dollars ont été versés au Northwest Abortion Access Fund, une organisation à but non lucratif qui aide les patients à payer le voyage et la procédure elle-même. Le fonds a épuisé son budget de fonctionnement prévu cette année au milieu d’une demande croissante d’aide au voyage, selon Riley Keane, responsable du soutien pratique pour le groupe.

En Californie, une partie de l’argent pourrait aller à Access Reproductive Justice, le seul fonds de soutien à l’avortement à l’échelle de l’État. Le groupe aide généralement environ 500 personnes par an à se faire avorter, mais la réalisatrice Jessica Pinckney a déclaré avoir constaté une augmentation depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis. Récemment, pour la toute première fois, Pinckney a déclaré que le groupe avait aidé en une semaine plus de femmes vivant dans d’autres États qu’en Californie.

«Nous assistons définitivement à une augmentation des Texans et des Arizoniens. Nous commençons également à voir des gens venir de Louisiane, en Alabama – bien plus loin que nous ne l’aurions même prévu », a déclaré Pinckney. “Je ne pense toujours pas nécessairement que nous ayons l’histoire complète de ce à quoi les choses vont ressembler maintenant dans cette ère post-Roe.”

Le California Family Council, une organisation à but non lucratif qui s’oppose au droit à l’avortement, a fait pression contre les dépenses cette année, mais sans grand succès. Jonathan Keller, président du groupe, a déclaré que l’État devrait dépenser l’argent des contribuables pour ce qu’il considère comme des problèmes plus urgents, comme le sans-abrisme et le logement.

“L’idée que l’utilisation la plus urgente des fonds publics serait de payer pour que les gens des États rouges volent ici pour se faire avorter aux frais du contribuable californien n’est vraiment qu’une parodie”, a-t-il déclaré.

Le budget de l’État autorise cette année 4,8 milliards de dollars de dépenses sur trois ans pour un éventail de programmes de logement et d’aide aux sans-abri, en plus des 9 milliards de dollars approuvés par les législateurs l’année dernière, selon le Bureau de l’analyste législatif non partisan.

La journaliste d’Associated Press, Claire Rush, a contribué depuis Portland, Oregon.

Adam Beam, l’Associated Press