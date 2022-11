Budget britannique : la Grande-Bretagne rétablit l’austérité. Voici pourquoi

Londres

La dernière fois qu’un ministre des Finances britannique a révélé des plans fiscaux et de dépenses, les marchés se sont détraqués et la première ministre du pays a finalement perdu son emploi. Le nouveau gouvernement n’est pas à la recherche d’une performance répétée.

Jeudi, le chancelier Jeremy Hunt doit dévoiler un budget qui visera à restaurer la confiance dans la capacité du Royaume-Uni à gérer ses finances publiques. Mais cela peut être plus facile à dire qu’à faire.

Le pays est aux prises avec une récession exténuante et les investisseurs restent nerveux face à la hausse des taux d’intérêt. Cela nécessite que Hunt, qui a reconnu que la Grande-Bretagne soit confrontée à des décisions “extrêmement difficiles”, réussisse un exercice d’équilibre délicat.

Les médias indiquent que le gouvernement cherche à trouver entre 50 milliards de livres sterling (59 milliards de dollars) et 60 milliards de livres sterling (70 milliards de dollars) grâce à une combinaison d’augmentations d’impôts et de réductions de dépenses, dont beaucoup pourraient ne prendre effet qu’après les prochaines élections. en 2024.

“Si vous en faites trop, trop tôt, vous risquez d’aggraver la récession”, a déclaré Ben Zaranko, économiste de recherche principal à l’Institute for Fiscal Studies. “Si vous retardez tout après les prochaines élections, vous risquez de ne pas être considéré comme crédible.”

Une nouvelle vague d’austérité pourrait aider à restaurer la réputation du gouvernement auprès des marchés financiers après que le budget de l’ancienne première ministre Liz Truss – qui comportait une combinaison peu orthodoxe de réductions d’impôts majeures et d’emprunts accrus – a déclenché la panique.

Mais cela ne fera pas grand-chose pour apaiser les craintes concernant les sombres perspectives économiques du pays. Le Royaume-Uni est l’une des deux économies du G7 à avoir contracté au troisième trimestre. Il est maintenant plus petit qu’il ne l’était avant la pandémie de coronavirus. La Banque d’Angleterre prévoit une longue récession, qui pourrait s’étendre jusqu’en 2024.

De nouvelles coupes pourraient aggraver les choses. Lorsque le gouvernement a adopté un programme d’austérité en 2010 dans la foulée de la Grande Récession, il a réduit de 1 % le PIB du pays, selon l’organisme de surveillance budgétaire britannique. Il y a quatre ans à peine, l’ancienne Première ministre Theresa May s’est engagée à mettre fin à près d’une décennie d’austérité.

Désormais, les hausses d’impôts pourraient encore déprimer la confiance des consommateurs – déjà proche d’un creux record – et les réductions de dépenses risquent de mettre davantage de pression sur les services publics qui cèdent déjà sous une énorme pression.

Pourtant, Hunt a l’intention de montrer qu’il a un plan pour réduire la dette publique en proportion du PIB à moyen terme. Il s’élève actuellement à 98 %. L’Office for Budget Responsibility a déclaré en juillet qu’il pourrait atteindre près de 320 % dans 50 ans.

“Nous devons faire des augmentations d’impôts, faire des réductions de dépenses, si nous voulons montrer que nous sommes un pays qui paie notre chemin”, a déclaré Hunt à Sky News dimanche.

Comment le Royaume-Uni en est-il arrivé là ? Il ne manque pas de pointer du doigt.

Une partie du problème est de nature mondiale. Les taux d’intérêt ont augmenté rapidement dans le monde alors que les banques centrales tentent de contenir l’inflation. Cela a fait grimper les coûts d’emprunt pour le gouvernement, provoquant un choc après des années où l’argent était bon marché.

Dans le même temps, la montée en flèche des coûts de l’énergie, exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine, a contraint les gouvernements à intervenir pour amortir le coup des factures énergétiques paralysantes – peu de temps après avoir dépensé des sommes importantes pour aider les ménages et les entreprises à traverser la pandémie.

Hunt a abandonné son projet de plafonner les factures d’énergie des ménages typiques à 2 500 £ (2 981 $) pour les deux prochaines années. Au lieu de cela, le soutien ne sera garanti que jusqu’au printemps prochain. Mais les mesures s’avéreront tout de même coûteuses.

Cependant, le gouvernement ne peut pas blâmer tous ses problèmes sur le reste du monde.

“Vous pouvez simplement regarder comment le Royaume-Uni se comporte par rapport à tous les autres pays d’Europe, et il est évident qu’il y a un élément spécifique au Royaume-Uni à cela”, a déclaré Zaranko.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a pesé sur le commerce et exacerbé les pénuries de main-d’œuvre dans les industries clés. Cela a également contribué à une dévaluation de la livre – en baisse d’environ 20% par rapport au dollar américain depuis le vote du Brexit en 2016 – qui a contribué à alimenter l’inflation en faisant grimper le prix des importations.

“L’économie britannique dans son ensemble a été durablement endommagée par le Brexit”, a déclaré Michael Saunders, ancien responsable de la Banque d’Angleterre, à Bloomberg TV cette semaine. « Si nous n’avions pas eu le Brexit, nous n’aurions probablement pas parlé d’un budget d’austérité cette semaine. Le besoin d’augmentations d’impôts, de réductions de dépenses ne serait pas là.

Et tandis que l’inflation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en octobre, tombant à 7,7 %, elle continue d’augmenter fortement au Royaume-Uni, atteignant un sommet en 41 ans de 11,1 % le mois dernier.

Cela renforce les attentes selon lesquelles la Banque d’Angleterre devra continuer à augmenter les taux d’intérêt et pourrait les maintenir plus élevés plus longtemps, bien que la récession puisse compliquer ces prévisions.

Le marché du travail du pays reste également extrêmement tendu, avec un taux d’emploi inférieur à celui d’avant le coronavirus et un nombre record de personnes qui ne travaillent pas en raison d’une maladie de longue durée.

“Le Royaume-Uni se distingue par le fait que l’offre de main-d’œuvre a été très limitée, peut-être plus que dans d’autres pays”, a déclaré Ruth Gregory, économiste britannique senior chez Capital Economics.