Budget 2023 : Nirmala Sitharaman fera-t-elle à nouveau du visionnage de films en salles une affaire de masse ?

Le budget 2023 est présenté au parlement aujourd’hui (1er février 2023) et le secteur du divertissement, comme chaque année, fonde de grands espoirs sur le ministre des Finances de l’Inde, Nirmala Sitharaman. Selon la manière dont cela se passe, cela peut changer la façon dont vous et moi regardons des films dans les salles ou consommons du contenu sur les différentes plateformes OTT. Tout d’abord, il y a eu beaucoup de débats sur le prix des billets au fil des ans. L’expérience de regarder un film dans les salles est devenue si extravagante qu’elle force lentement et sûrement une grande partie de la classe moyenne et de la classe moyenne inférieure, le grand public, à s’éloigner des salles. La pandémie a également modifié le modèle de consommation où le public trouve désormais du réconfort dans l’idée de regarder du contenu depuis le confort de sa maison sur OTT, vis-à-vis de brûler un trou dans ses poches pour acheter des billets de théâtre.

Ce que cela fera essentiellement pour le secteur des films dans le futur à venir, c’est de délimiter le contenu qui convient au grand écran et celui qui est parfait sur les écrans mobiles ou domestiques – c’est-à-dire OTT. Avec une fréquentation limitée, les cinémas ne seront un lieu d’exposition que pour les films à gros budget, à grande distribution de stars et à grande expérience tandis que les films à budget moyen (ceux qui venaient de commencer à trouver une place dans les salles quelques années avant que la pandémie ne frappe ) n’aura aucune portée. Même si ces films à petit et moyen budget continuent de sortir en salles, avec de faibles entrées au box-office, ils seront étiquetés « flop » quel que soit le contenu. Obtenir un bon prix grâce aux droits de satellite et aux accords de streaming OTT deviendra de plus en plus difficile pour ces cinéastes, mettant un risque énorme sur la possibilité de réaliser des bénéfices ou peut-être même de récupérer les coûts dans de nombreux cas.

Le besoin de l’heure du budget 2023 : secteur du divertissement

La première et principale attente est de faire baisser les prix des billets de cinéma. Cela garantira qu’aller au cinéma pour regarder un film ne sera plus une décision difficile et que le public appartenant à différentes classes économiques pourra s’offrir l’expérience du grand écran. Pour mettre les choses en perspective, le film à gros budget de Shah Rukh Khan, Pathaan, a franchi la barre des 300 crores de roupies au box-office avec des billets à plus de 1000 roupies. Il est évident que le public dépense des sommes folles pour le film. Demandez-vous, combien seraient d’accord pour dépenser la même somme d’argent pour un film qui ne se vante pas d’une expérience visuelle spectaculaire, ou d’une grande bannière ou des Khans et Kumar ?

Budget 2023 : comment va évoluer la consommation OTT ?

Avec des prix réduits pour les billets de cinéma, le modèle de la junte qui avait arrêté ou limité sa fréquence d’aller au cinéma va encore changer. Mais pour garder le public accroché à l’OTT, les différentes plateformes seront obligées de baisser les tarifs d’abonnement et peut-être d’introduire de nouveaux modèles d’abonnement pour attirer la junte tout en maintenant leur audience.

Que peut faire le budget 2023?

Si ces attentes sont satisfaites, alors que l’industrie cinématographique prospérera et garantira qu’il y a un lieu de présentation et un public pour tous les projets à petit, moyen et gros budget, la junte aam en bénéficiera également car elle aura plus d’options de divertissement qui seront à leur portée.

Le budget de l’Union 2023 est en ligne en ce moment pendant que vous lisez ceci et espérons que Nirmala Sitharaman sera en mesure de répondre aux attentes et de ramener le public massif dans les salles.