Budget 2022 : à quand le budget d’automne de Jeremy Hunt ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier Jeremy Hunt présentera enfin un budget d’automne cette semaine pour exposer précisément comment il envisage de remettre de l’ordre dans les finances publiques britanniques.

Après avoir succédé à Kwasi Kwarteng le 14 octobre à la suite de la débâcle du “mini-budget” mal conçu de ce dernier du 23 septembre – qui a fait chuter la livre et mis un terme rapide au mandat de premier ministre de Liz Truss -, M. Hunt a reporté une annonce initialement prévue pour Halloween. pour gagner plus de temps.

M. Hunt s’adressera désormais au Parlement depuis la Chambre des communes le jeudi 17 novembre.

On s’attend à ce qu’il dévoile un ensemble de hausses d’impôts d’une valeur de 25 milliards de livres sterling et de réductions de dépenses de 35 milliards de livres sterling afin de combler un trou noir de financement de 60 milliards de livres sterling dans les coffres du Trésor et de rassurer les marchés mondiaux sur le fait que la Grande-Bretagne reste un partenaire commercial de confiance.

Au cours d’une série d’entretiens avec les médias dimanche matin, le chancelier a averti que tout le monde au Royaume-Uni finirait par “payer un peu plus d’impôts” à la suite de ce qu’il avait à dire.

« Nous demanderons à tout le monde des sacrifices. Mais dans une société équitable, comme nous le sommes au Royaume-Uni, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez demander aux personnes aux revenus les plus bas », a-t-il déclaré à l’émission Sky News. Dimanche avec Sophy Ridge.

Il a confirmé qu’il s’attend à ce que la Grande-Bretagne plonge dans la récession et a déclaré que son objectif était de la rendre «aussi courte et peu profonde que possible» en luttant contre l’inflation, qui se situe actuellement à un sommet de 40 ans de 10,1%, laissant le public face à une sinistre crise du coût de la vie cet hiver.

M. Hunt a également déclaré que le soutien du gouvernement aux factures d’énergie ne sera ciblé que sur les plus vulnérables après avril 2023 – une décision qui devrait coûter des centaines de livres à des millions de ménages – et a promis “un plan à long terme pour l’énergie propre, l’énergie verte et bon marché l’énergie » pour s’assurer que la Grande-Bretagne ne soit plus jamais laissée à la merci d’événements internationaux comme la guerre de la Russie en Ukraine.

Le chancelier a indiqué que ses coupes signifieraient des règlements serrés pour les départements non protégés de Whitehall et que même le NHS assiégé devra trouver des “efficacités”.

Tout en reconnaissant que les médecins et les infirmières du service de santé subissent une “pression insupportable”, il a ajouté : “Il y a beaucoup d’argent qui va dans le NHS et… dans le contexte où le financement du NHS augmente, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver des gains d’efficacité.

M. Hunt a déclaré à Laura Kuenssberg de la BBC : « Les écoles, les hôpitaux, tous nos services publics doivent faire face au coût de l’inflation. Quoi [they] verra est un gouvernement qui a un plan pour s’attaquer à la cause profonde de ces pressions… qui sont les factures qui augmentent, la facture d’électricité qui augmente, la facture de gaz qui augmente.

«Ce que nous devons faire, c’est une combinaison de soutien à court terme pour les personnes en difficulté – et absolument les écoles et les services publics sont dans cette catégorie – mais aussi un plan qui dit:« Voici comment nous allons nous en sortir ». ”

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a averti que tout cela équivaudrait à “l’austérité 2.0″, tandis que l’ancien ministre conservateur du Trésor, Simon Clarke, a fait allusion à la perspective d’une rébellion d’arrière-ban à propos de la fiscalité lorsqu’il a averti M. Hunt lors de son propre entretien avec Sky qu’il devrait ” assurez-vous que nous tirons le maximum de réductions de dépenses plutôt que d’augmentations d’impôts ».

Pendant ce temps, Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique, a averti M. Hunt qu’il devait faire correspondre les hausses d’impôts dans sa prochaine annonce avec des mesures pour assouplir les règles sur l’immigration, la planification et les réglementations ou faire face à des entreprises en “hibernation” pendant une « décennie sans croissance ».

Pour sa part, le nouveau Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que M. Hunt n’avait d’autre choix que de répondre aux attentes des marchés internationaux en plaçant les finances britanniques sur une voie plus durable grâce à des réductions d’impôts, sans lesquelles le pays risquerait de retourner au chaos. qui a suivi l’annonce de Truss-Kwarteng de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées il y a sept semaines.